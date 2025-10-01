Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG spendet zum Weltkindertag 1.000 exklusive Playmobilfiguren

Corporate10/01/2025
LG-Spende am Weltkindertag

LG Electronics (LG) hat anlässlich des Weltkindertags am 20. September zahlreichen Kindern einen kleinen Glücksmoment beschert. Das Unternehmen spendete insgesamt 1.000 Playmobilfiguren an vier Organisationen, die sich für das Wohl von Kindern engagieren. Dabei handelt es sich um die ikonischen LG-Figuren, die das Unternehmen in Zusammenarbeit mit PLAYMOBIL® erstmals auf der IFA 2022 in Berlin präsentierte.

Die exklusive Kollektion besteht aus verschiedenen Playmobil-Figuren in Verbindung mit innovativen Haushaltsgeräten von LG im Miniaturformat. So liegt beispielsweise das Hauptaugenmerk der beliebten Küchen- und Lifestyle-Influencerin Nora auf dem LG InstaView-Kühlschrank, mit dem sie zeigt, wie sich smarte Technologie nahtlos in die Küche integrieren lässt. Der modebewusste J.J. legt hingegen größten Wert auf Sauberkeit, weshalb ihm der stylishe LG WashTower ganz besonders am Herzen liegt.

Die Figuren haben sich in den vergangenen Jahren bei diversen Messeauftritten von LG großer Beliebtheit erfreut und sollen nun den vielen Kindern der Frankfurter Einrichtungen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Hundert Figuren gehen dabei an die Stiftung Waisenhaus Frankfurt, 400 Stück erhält das Bethanien KinderDorf. Das SOS Kinderdorf Frankfurt am Main freut sich über 300 Figuren, während 200 Exemplare bei den Kindern der Caritas Frankfurt ein neues Zuhause finden.

Der Weltkindertag wird jedes Jahr in über 145 Staaten der Welt gefeiert, um auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern und ihre Rechte aufmerksam zu machen.

