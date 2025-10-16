Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Noch ein IFA Award: LG SIGNATURE OLED T wird bei den Community’s Choice Awards 2025 ausgezeichnet

Corporate10/16/2025
Download
Community's Choice Awards

Ob ein Produkt ein Erfolg wird, entscheiden am Ende die Konsumenten. Umso größer ist die Freude bei LG Electronics (LG) über den Gewinn des Community’s Choice Awards 2025, der im Rahmen der IFA Innovation Awards erstmals von den Online-Portalen inside digital und nextpit in Kooperation mit der IFA vergeben wurde. Das Besondere: Nicht eine Fachjury, sondern die Tech-Community entschied über die beliebtesten Produkte.

Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten, durften die Nutzer aus den Communities von inside digital und nextpit aus einer langen Gewinnerliste der IFA Innovation Awards online für ihre drei Favoriten abstimmen. Dabei wurde der LG SIGNATURE OLED T, der weltweit erste transparente 4K-OLED-Fernseher, zu einem der drei beliebtesten Produkte gewählt, die mit den Community’s Choice Awards ausgezeichnet wurden. Per Knopfdruck können Nutzer mühelos zwischen dem transparenten und opaken Modus wechseln. So verwandelt sich der LG SIGNATURE OLED T im ausgeschalteten Zustand in ein echtes Design-Highlight und fügt sich mit seinem transparenten Bildschirm in jede Umgebung ein.

inside digital und nextpit sind zwei etablierte Online-Portale in der Tech-Szene. Sie werden vom digitalen Verlagshaus beebuzz media betrieben, das sich auf die Produktion hochwertiger Online-Medien mit Schwerpunkt auf Technologien, Innovationen und digitalen Trends spezialisiert hat. Die Auszeichnung belegt einmal mehr das Gespür von LG für Tech-Innovationen, die den Alltag der Konsumenten bereichern und verbessern.

