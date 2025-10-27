About Cookies on This Site

Zusammenarbeit mit Stingray Music: LG Radio+ bietet riesige Musikauswahl und nahtloses Audio-Streaming

Home Entertainment10/27/2025
Download
LG Radio+

LG Electronics (LG) hat sich mit Stingray Music zusammengetan, um seinen kostenlosen, werbefinanzierten Audio-Streaming-Dienst LG Radio+ weiter auszubauen. LG Radio+ kann auf LG Smart TVs, die mindestens über webOS 6.0 (im Modelljahr 2021 eingeführt) oder neuer verfügen, über den LG Content Store, Apps und diverse Musikportale auf webOS abgerufen werden. Die Plattform ermöglicht durch die neue Kooperation den Zugang zu über 200 Musikkanälen und Hunderttausenden von Songs. Dank einer intuitiven neuen Benutzeroberfläche können Musik, Podcasts und Radiosendungen noch einfacher entdeckt werden.

Riesige Auswahl an Musikrichtungen und Künstlern

Stingray Music bietet eine umfangreiche, von Musikexperten kuratierte Song-Bibliothek

und hilft seinen Hörern dabei, die idealen Titel für verschiedene Stimmungen und Situationen zu finden. Um die Nutzer über neueste Trends auf dem Laufenden zu halten, werden beliebte Musikkanäle wöchentlich aktualisiert.

LG Smart TV-Technologien werten Audioerlebnis auf

Besitzer eines LG Smart TVs können ihr LG Radio+ Erlebnis mit AI Sound Pro und Clear Voice Pro noch weiter aufwerten. AI Sound Pro nutzt Deep-Learning-Algorithmen, um den Klang zu optimieren und so das Hörerlebnis noch intensiver zu gestalten. Clear Voice Pro hingegen verbessert die Klarheit menschlicher Stimmen und sorgt so für eine verbesserte Sprachverständlichkeit in Nachrichten, Podcasts oder Talkshows.

Die neueste LG Radio+ Benutzeroberfläche wurde für nahtloses Hören und einfache Navigation entwickelt. Das überarbeitete Design erleichtert es Nutzern unter anderem, neue Inhalte zu finden, kuratierte Playlists anzuhören und neue Podcasts zu entdecken. 

