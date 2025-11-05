LG und Flex kooperieren bei Erweiterung des globalen Geschäfts für AI-Datenzentren

LG Electronics (LG) hat in dieser Woche eine Absichtserklärung – ein sogenanntes „memorandum of understanding“ (MOU) – mit dem Datenzentren-Spezialisten Flex unterzeichnet. Der weltweit führende Hersteller und Innovator von IT-Infrastruktur-Lösungen mit Sitz in Kalifornien, USA, verfolgt das Ziel, gemeinsam mit LG modulare Kühllösungen für die zunehmenden Herausforderungen im Bereich des Wärme-Managements in AI-Datenzentren zu entwickeln. Diese sind notwendig, um eine effizientere Wärmeableitung in hochdichten Datenzentren zu gewährleisten. Die Partnerschaft vereint Hochleistungs-Module für Luft- und Flüssigkeitskühlung sowie praxistaugliche Lösungen für das Wärme-Management von LG mit dem ausgereiften Portfolio von Flex, zu dem neben Flüssigkeitskühlungssystemen auch proprietäre Energieprodukte und IT-Infrastrukturlösungen gehören.

LG will Geschäft mit AI-Datenzentren ausbauen

Die neue Partnerschaft mit Flex gehört zu unterschiedlichen Ansätzen von LG, bei denen der Technologiekonzern aktiv verschiedene Möglichkeiten erkundet, sein Datenzentrums-Geschäft weltweit auszubauen. „Durch unsere Zusammenarbeit mit LG bietet Flex nun eine vollständige Palette an Kühl-Lösungen, um die zunehmenden Wärmeherausforderungen in den Datenzentren zu bewältigen“, sagte Michael Hartung, Präsident und Chief Commercial Officer von Flex. „Gemeinsam werden wir vorgefertigte, skalierbare Infrastruktur-Lösungen für Datenzentren liefern, die fortschrittliche Flüssigkeits- und Luftkühltechnologien integrieren, um die Effizienz zu steigern, die Bereitstellung zu vereinfachen und die Umsatzzeit für unsere Kunden zu verkürzen.“

Wettbewerbsfähigkeit von LG wird gesteigert

Die gemeinsam entwickelten Lösungen werden als Teil der Flex AI-Infrastrukturplattform erhältlich sein, der ersten weltweit hergestellten Datenzentrumsplattform, die Energieversorgung, Kühlung, Rechenleistung und Dienstleistungen in modulare Designs integriert. Flex bietet fortschrittliche Fertigungskapazitäten, innovative Energie- und Kühlprodukte sowie End-to-End-Lebenszyklus-Dienstleistungen, die die Herausforderungen von Energieversorgung, Wärme und Skalierung in Datenzentren im AI-Zeitalter lösen. „Wir steigern unsere Wettbewerbsfähigkeit im AI-Datenzentrum-Markt, indem wir strategische Partnerschaften mit führenden globalen Unternehmen eingehen“, sagte James Lee, Präsident der LG ES Company. „Unsere Zusammenarbeit mit Flex gibt unserer globalen Expansion neuen Schwung und verstärkt unsere Fähigkeit, weltweit einzigartigen Mehrwert für unsere Kunden zu liefern.“