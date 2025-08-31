LG gram +view 17” | Leichter portabler Monitor | WQXGA 16:10 Anti-glare IPS Display

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Der Laptop ist separat erhältlich.

*Bei diesem Produkt handelt es sich um einen tragbaren Monitor, der über einen angeschlossenen Laptop-Akku mit Strom versorgt wird. Das gram +view verfügt nicht über einen eingebauten Akku. Er muss von einem angeschlossenen Gerät über eine USB-C-zu-C-Verbindung oder ein PD-Ladegerät mit Strom versorgt werden.

*Ein PD-Ladegerät wird separat verkauft und ist nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten.

*Wenn das Gerät über einen USB-C-Anschluss angeschlossen ist, muss es DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) und Power Delivery (USB PD) über 7,5 W (5 V/1,5 A) unterstützen.