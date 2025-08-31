About Cookies on This Site

LG gram +view 17” | Leichter portabler Monitor | WQXGA 16:10 Anti-glare IPS Display
LG gram +view 17” | Leichter portabler Monitor | WQXGA 16:10 Anti-glare IPS Display

LG gram +view 17” | Leichter portabler Monitor | WQXGA 16:10 Anti-glare IPS Display

17MT70
Front view
Rear view
Left side view
Right side view
-30 degree side view
+30 degree side view
-30 degree rear view
+30 degree rear view
Left side view
Right side view
close-up view of ports
Rear view with Kickstand
+30 degree rear view
Front view
Rear view
Left side view
Right side view
-30 degree side view
+30 degree side view
-30 degree rear view
+30 degree rear view
Left side view
Right side view
close-up view of ports
Rear view with Kickstand
+30 degree rear view

Hauptmerkmale

  • 17” WQXGA (2.560 x 1.600) portables Anti-glare IPS Display
  • 16:10 Seitenverhältnis
  • DCI-P3 99% (Typ.)
  • Auto Rotate, Kickstand
  • 780g leicht
  • USB Type-C x2 (PD 45W), mini-HDMI
Mehr
LG gram +view logo

Erweitere deinen Blick

Verbessere dein mobiles Erlebnis mit LG gram +view. Mit diesem vielseitigen zweiten Bildschirm kannst du mehr sehen, effizient arbeiten und mühelos zusammenarbeiten.

The image shows LG gram +view and LG gram connected. Photoshop work is being done on LG gram, and the same screen is visible on LG gram +view. By using LG gram +view, work can be done more efficiently, making collaboration easier.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Der Laptop ist separat erhältlich.

*Bei diesem Produkt handelt es sich um einen tragbaren Monitor, der über einen angeschlossenen Laptop-Akku mit Strom versorgt wird. Das gram +view verfügt nicht über einen eingebauten Akku. Er muss von einem angeschlossenen Gerät über eine USB-C-zu-C-Verbindung oder ein PD-Ladegerät mit Strom versorgt werden.

*Ein PD-Ladegerät wird separat verkauft und ist nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten.

*Wenn das Gerät über einen USB-C-Anschluss angeschlossen ist, muss es DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) und Power Delivery (USB PD) über 7,5 W (5 V/1,5 A) unterstützen.

Weite, klare SichtImmer mobilNahtloser Workflow

17” 16:10 großer Bildschirm

Erweitert dein Blickfeld

Eine größere** Workstation mit einem 17-Zoll-Bildschirm! In Kombination mit dem 17-Zoll LG gram entsteht ein ultrabreites 32:10-Verhältnis - flüssiges Multitasking und beeindruckende Bilder!

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Der Laptop ist separat erhältlich.

*DCI-P3 Typisch 99%, Minimum 95%. (DCI-P3: Der von der Digital Cinema Initiatives (DCI) definierte Farbstandard).

*Das Seitenverhältnis 32:10 gilt, wenn der 43,1 cm große gram Pro angeschlossen ist.

**Im Vergleich zum vorherigen 16-Zoll-Modell.

WQXGA IPS Display

Klarheit trifft Kreativität

Die WQXGA-Auflösung (2.560x1.600) und die DCI-P3-Farbraumabdeckung von 99 % (typ.) sorgen für eine klare und präzise Farbwiedergabe auf professionellem Niveau, die jedes Detail mit lebendiger Präzision hervorhebt.

WQXGA

Hohe Auflösung

DCI-P3 99%(Typ.)

Farbraumabdeckung

350nits (Typ.)

Helligkeit

1200:1

Kontrast

LG gram +view's screen and background feature an underwater image with professional-level clarity and accurate color representation.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Das gesamte Spektrum sehen

Dank der breiten Farbpalette von DCI-P3 99% (Typ.) kannst du lebendige Details und satte Farben genießen, während die Helligkeit von 350nits (Typ.) feine Texturdetails hervorhebt.

Blendfreies Vergnügen

Genieße ein scharfes und lebendiges Display, ohne dir Gedanken über Reflexionen zu machen, selbst in hellen Umgebungen.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*DCI-P3 Typisch 99%, Minimum 95%. (DCI-P3: Der von der Digital Cinema Initiatives (DCI) definierte Farbstandard).

Zusammenarbeit mit einem zweiten Bildschirm

Das leichte und vielseitige LG gram +view macht es einfach, einen Bildschirm gemeinsam zu nutzen und effizient zu arbeiten und zusammenzuarbeiten, wo immer du bist.

LG gram +view and LG gram are connected, and people are sharing LG gram +view’s screen to work together.

Bildschirmfreigabe

Teile den Bildschirm mit anderen, um effizienter zu arbeiten.

LG gram +view and LG gram are connected, and document work is being done using LG gram. LG gram +view, with Auto Rotate mode applied, is being used to view graphs. LG gram +view and LG gram are being used together to improve work productivity.

Auto-Rotate

Der Auto-Rotate-Modus** bietet sowohl einen horizontalen als auch einen vertikalen Bildschirm, um deine Produktivität zu steigern.

Two LG gram +views are being used for work. One screen displays a schedule, while the other shows fashion illustrations. The dual display helps with multitasking.

Multitasking

Das nahezu nahtlose Dual-Display unterstützt dich beim Multitasking.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

**Die Auto-Rotate-Funktion für den Hochformatmodus ist nach der separaten Installation der LG Switch-App verfügbar.

Unser Leichtgewicht für maximale Mobilität

Dank seines geringen Gewichts von 780 g (1.020 g mit Tasche) lässt sich das +view für LG gram leicht transportieren, damit du überall schnell einen Arbeitsbereich einrichten und deine Produktivität steigern kannst.

780 g

leicht

8,9 mm

dünn

A woman is holding a phone in one hand and LG gram +view in the other.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Die oben angegebene Dicke misst die dünnste Stelle des Produkts, und das Gewicht bezieht sich nur auf die +Ansicht. Eine detaillierte Produktbeschreibung finden Sie in der Spezifikation.

*Das gram +view hat keine eingebaute Batterie. Es muss von einem angeschlossenen Gerät über eine USB-C-zu-C-Verbindung oder ein PD-Ladegerät mit Strom versorgt werden.

*Ein PD-Ladegerät ist separat erhältlich und nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten.

Einfache Einrichtung, nahtlose Integration

Die elegante titansilberne Farbe von gram +view passt zu jedem Raum und harmoniert nahtlos mit dem schlanken Design der LG grams. Der integrierte Kickstand lässt sich leicht ausklappen, damit du das gram +view überall schnell aufstellen und verwenden kannst.

This animation sequentially shows the back of LG gram +view, a scene where the kickstand is used, the front of LG gram +view, and LG gram +view positioned vertically.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Die Auto-Rotate-Funktion für den Hochformatmodus ist nach der separaten Installation der LG Switch-App verfügbar.

*Das gram +view hat keinen eingebauten Akku. Es muss von einem angeschlossenen Gerät über eine USB-C-zu-C-Verbindung oder ein PD-Ladegerät mit Strom versorgt werden.

*Ein PD-Ladegerät ist separat erhältlich und nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten.

Eintauchen in echten Sound

Spüre den vollen Klang mit den beiden integrierten 1,5-W-Lautsprechern des LG gram +view.

LG gram +view's screen displays an image of a woman wearing headphones along with sound waves. Other sound waves are present at the top corners of LG gram +view.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

LG gram +view offers two USB Type-C(USB 3.2) ports and a mini HDMI(HDMI Type C) port compatible with various devices for a smooth display. On the left side of the image, there are icons of a laptop, a smartphone, and a gaming console.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

Für jede Anwendung

Das LG gram +view bietet zwei USB Type-C Anschlüsse und einen Mini-HDMI-Anschluss. Außerdem kann das USB Type-C Ladegerät das +view mit Strom versorgen, während es einen angeschlossenen Laptop auflädt (bis zu 45 W).

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Um eine Verbindung zu gram +view herzustellen, muss dein Gerät über einen USB-C-Anschluss verfügen, der den DisplayPort Alternate Mode unterstützt und eine Leistung von mindestens 7,5 W (5 V/1,5 A) hat.

*Phones der iPhone 15 Serie und später sind kompatibel.

*Es wird empfohlen, ein separates PD-Ladegerät zur Stromversorgung zu verwenden, bevor es an das gram+view für mobile Geräte angeschlossen wird.

*Um eine Nintendo Switch anzuschließen, muss sie vor dem Anschluss an einen externen Monitor mit der Dockingstation verbunden werden.

*Das gram +view hat keinen eingebauten Akku. Es muss von einem angeschlossenen Gerät über eine USB-C-zu-C-Verbindung oder ein PD-Ladegerät mit Strom versorgt werden.

*Ein PD-Ladegerät ist separat erhältlich und nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten.

*HDMI-Nutzung und Lautsprecherausgang sind nur verfügbar, wenn ein PD-Ladegerät mit mindestens 25 W angeschlossen ist.

*Es wird empfohlen, einen PD-Adapter mit mindestens 25 W (empfohlen: 45 W) an das gram +view anzuschließen, bevor es mit einem Smartphone verbunden wird.

*Einige PCs sind möglicherweise nicht mit dem gram +view kompatibel.

*Ein Mini-HDMI-auf-HDMI-Kabel und ein USB-C-auf-USB-C-Kabel sind im Paket enthalten.

LG Switch App

Schnell Switchen

Die LG Switch App hilft dir, den Monitor für deine Arbeit und dein Leben zu optimieren. Du kannst das gesamte Display in bis zu 6 Bereiche aufteilen, das Design ändern oder sogar eine Videogesprächsplattform mit einem zugewiesenen Hotkey starten.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Um die neueste LG Switch App herunterzuladen, suche im LG.com Support-Menü nach 17MT70.

*Die Installation und Unterstützung der LG Switch App kann je nach PC-Umgebung variieren.

*Die Produktbilder und die LG Switch App im Video dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt und der tatsächlichen LG Switch App abweichen.

Drucken

Alle Spezifikationen

INFO

  • Jahr

    2025

DISPLAY

  • Helligkeit

    350 cd/m²

  • Colour gamut

    DCI-P3 99% (typ.)

  • Kontrast

    1.200:1

  • Panel-Typ

    IPS LCD (Anti-Glare)

  • Ratio

    16:10

  • Größe (Zoll)

    17 Zoll

  • Größe (cm)

    43,18 cm

SOUND

  • Lautsprecher

    2 x 1,5 Watt

ABMESSUNGEN/GEWICHT

  • Abmessungen (mm)

    379,7 x 264,9 x 8,9

  • Gewicht (kg)

    780 g

DESIGN

  • Farbe

    Silber

ZUBEHÖR

  • Zubehör

    Tragetasche, Mini-HDMI-auf-HDMI-Kabel, USB-C-Kabel

EINGANGS-/AUSGANGSANSCHLUSS

  • USB Type C

    USB 3.2 Gen1x1 Type C (x2, mit Stromversorgung, DisplayPort)

  • HDMI

    Mini-HDMI

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

Bewertungen

