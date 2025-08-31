LG gram +view 17” | Leichter portabler Monitor | WQXGA 16:10 Anti-glare IPS Display

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Um eine Verbindung zu gram +view herzustellen, muss dein Gerät über einen USB-C-Anschluss verfügen, der den DisplayPort Alternate Mode unterstützt und eine Leistung von mindestens 7,5 W (5 V/1,5 A) hat.
*Phones der iPhone 15 Serie und später sind kompatibel.
*Es wird empfohlen, ein separates PD-Ladegerät zur Stromversorgung zu verwenden, bevor es an das gram+view für mobile Geräte angeschlossen wird.
*Um eine Nintendo Switch anzuschließen, muss sie vor dem Anschluss an einen externen Monitor mit der Dockingstation verbunden werden.
*Das gram +view hat keinen eingebauten Akku. Es muss von einem angeschlossenen Gerät über eine USB-C-zu-C-Verbindung oder ein PD-Ladegerät mit Strom versorgt werden.
*Ein PD-Ladegerät ist separat erhältlich und nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten.
*HDMI-Nutzung und Lautsprecherausgang sind nur verfügbar, wenn ein PD-Ladegerät mit mindestens 25 W angeschlossen ist.
*Es wird empfohlen, einen PD-Adapter mit mindestens 25 W (empfohlen: 45 W) an das gram +view anzuschließen, bevor es mit einem Smartphone verbunden wird.
*Einige PCs sind möglicherweise nicht mit dem gram +view kompatibel.
*Ein Mini-HDMI-auf-HDMI-Kabel und ein USB-C-auf-USB-C-Kabel sind im Paket enthalten.