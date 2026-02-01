32" LG Full HD TV LQ63

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Die in der nachstehenden Produktübersicht verwendeten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.
*Eine genaue Darstellung finden Sie in der Bildergalerie oben auf der Seite.
Ein Bildschirm zeigt ein Bild eines Waldes. Die Helligkeit wird je nach Umgebung angepasst.
*Das tatsächliche Produkt und das wiedergegebene Bild können von der Abbildung abweichen.
*Die Verfügbarkeit des Services kann je nach Region oder Land variieren.
*Für OTT-Dienste ist ein separates Abonnement erforderlich.
Intelligenter, als Sie denken
Details mit den Logos von alexa, Apple Airplay und Apple HomeKit, mit denen ThinQ AI kompatibel ist.
*Die unterstützten Menüs und Apps können je nach Land variieren.
*Die angezeigten Menüs können bei Veröffentlichung anders aussehen.
*Die Unterstützung von AirPlay 2 und HomeKit kann je nach Region variieren.
Mein Profil
*Eine unbegrenzte Anzahl von Profilen kann erstellt werden, auf dem Startbildschirm werden jedoch nur bis zu 10 Profile angezeigt.
Sports Alert
*Die Verfügbarkeit des Services kann je nach Region oder Land variieren.
HDR10 Pro
FILMMAKER MODE™
Zugriff auf Ihre Favoriten
*Netflix-Streaming-Mitgliedschaft erforderlich.
*Inhalte und App-Verfügbarkeit können je nach Land oder Region variieren. Ein separates Abonnement von Disney+ ist erforderlich.
*Apple, das Apple-Logo und Apple TV sind in den USA und weiteren Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.
*Die Nutzung von Apple TV+ erfordert ein Abonnement.
*®2022 WarnerMedia Direct, LLC. Alle Rechte vorbehalten. HBO Max™ wird unter Lizenz verwendet. Ein Abonnement von HBO Max ist erforderlich.
*Amazon, Prime Video und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc., oder seinen verbundenen Unternehmen. Für die Amazon-Prime-Mitgliedschaft und/oder Prime Video fallen Gebühren an. Auf primevideo.com/terms finden Sie weitere Informationen.
*Die angebotenen Dienste können je nach Land variieren.
Game Dashboard und Game Optimizer
HGiG
*Die unterhaltenen Partnerschaften können je nach Land variieren.
*Game Dashboard und Optimizer für das Cloud-Gaming sind ab der zweiten Hälfte des Jahres 2022 verfügbar.
*Die Verfügbarkeit von Software Updates kann je nach Modell und Region variieren.
*Die Elemente im Game Optimizer-Menü können je nach Reihe variieren.
*HGiG ist eine freiwillig zusammenarbeitende Gruppe von Unternehmen aus der Spiele- und TV-Display-Branche, die sich regelmäßig treffen, um die öffentlichen Richtlinien zur Verbesserung des HDR-Spielerlebnisses für Verbraucher festzulegen und verfügbar zu machen.
Alle Spezifikationen
DISPLAY
Display-Typ
FHD VA Display
Bildschirmauflösung
1920 x 1080
Bildwiederholfrequenz
50 Hz
Farbumfang (Wide Color Gamut)
8bit (ca. 17 Mio. Farben)
BILDVERARBEITUNG
Bildprozessor
Alpha5 Gen5 Prozessor
Dynamic Tone Mapping
HDR Dynamic Tone Mapping
AI Brightness Control (AI-Helligkeitsanpassung)
Ja
HDR (High Dynamic Range)
Active HDR
FILMMAKER MODE™
Nein
GAMING
Unterstützt HGIG
Ja
Game Optimizer
Ja
Unterstützt ALLM (Auto Low Latency Mode)
Ja
Unterstützt VRR (Variable Refresh Rate)
Nein
SMART TV
Kompatibel zu Apple Home Kit
Ja
Unterstützt Apple Airplay2
Ja
Art Gallery
Nein
Betriebssystem (OS)
webOS 22
Sports Alert-Funktion
Ja
ThinQ
Ja (benötigt Magic Motion Remote Control)
AI Chatbot
Ja
Amazon Alexa
Ja
Internet Browser
Ja
Home Hub
Ja
Intelligente Spracherkennung
Ja (benötigt Magic Motion Remote Control)
LG Channels
Ja
Magic Remote-Fernbedienung
Ready (nicht im Lieferumpfang enthalten)
Room to Room Share-Funktion
Ja
AUDIO
AI Sound
Ja
Clear Voice Pro (Bessere Sprachverständlichkeit)
Clear Voice Pro
Sound Mode Share
Ja
Bluetooth Surround Ready-Funktion
Ja
AI Acoustic Tuning (AI-Akustikabstimmung)
Ja (benötigt Magic Motion Remote Control)
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
Lautsprechersystem (Kanäle)
2.0 Kanal
ANSCHLÜSSE
Simplink (HDMI CEC)
Ja
HDMI ARC (Audio Return Channel)
Ja (HDMI 2)
Bluetooth-Unterstützung
Ja (V5.0)
LAN (Ethernet)
Ja (hinten)
Optisch digitaler Audioanschluss (S/PDIF, Toslink)
Ja (hinten)
HDMI-Eingänge
1 (hinten) / 1 (seitlich)
CI-Slot
Ja (seitlich)
USB-Anschlüsse
1x (seitlich)
WLAN
Ja (802.11ac)
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Abmessungen TV ohne Standfuß (BxHxT)
736 x 437 x 82,9 mm
Abmessungen TV mit Standfuß (BxHxT)
736 x 464 x 180 mm
Abmessungen der Verpackung (BxHxT, mm)
812 x 510 x 142 mm
Abmessungen Standfuß (BxT)
606 x 180 mm
Gewicht TV ohne Standfuß
4,65 kg
Gewicht TV mit Standfuß
4,7 kg
Gesamtgewicht inkl. Verpackung (kg)
5,9 kg
Unterstützter VESA-Standard (BxH)
200x200
EAN CODE
EAN Code
8806091256041
STROMVERSORGUNG UND ENERGIEEFFIZIENZ
Stromversorgung (Spannung, Frequenz)
AC 100-240V 50-60Hz
Leistungsaufnahme (Standby)
unter 0.5 Watt
ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG
Fernbedienung
Ja
Stromkabel
Ja
Batterien für Fernbedienung
Ja
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
