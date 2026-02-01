About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

32" LG Full HD TV LQ63

32LQ63806LC EU.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
32LQ63806LC EU.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

32" LG Full HD TV LQ63

32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC
LG 32" LG Full HD TV LQ63, 32LQ63806LC

Hauptmerkmale

  • 2K LCD TV
  • α5 Gen5 AI-Prozessor mit AI Sound und AI Brightness Control
  • Gute HDR-Unterstützung mit HDR10 Pro und HLG
  • Smart TV (webOS22) mit Google Assistant, Alexa und AirPlay 2/HomeKit
  • HDMI 2.0, HGiG-Unterstützung und ALLM
Mehr
Ein Bild mit leuchtend bunten Glastassen.

HD ganz neu erleben

Die Full HD TVs von LG zeigen sattere Farben und stellen Ihre Lieblingsinhalte noch lebendiger und natürlicher dar.
Das Bild eines Sonnenuntergangs, das zwischen zwei Bäumen in einem Lavendelfeld aufgenommen wurde, wird mithilfe des α5 AI Processor der 5. Generation mit 4K verbessert.
α5 Gen5 AI-Prozessor

Der Booster für Ihr Betrachtungserlebnis

Der α5 Gen5 AI-Prozessor optimiert den LG Full HD TV, um Ihnen ein beeindruckendes Betrachtungserlebnis zu bieten.
Das Video zeigt, wie die ThinQ AI per Sprachbefehl gesteuert wird, nachdem eine Sprechblase eingeblendet wurde.
ThinQ AI

Intelligenter, als Sie denken

Von Sprachsteuerung bis hin zu personalisierten Inhalten: ThinQ AI macht den LG Full HD TV zu einem smarten Erlebnis.

*Die in der nachstehenden Produktübersicht verwendeten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.

*Eine genaue Darstellung finden Sie in der Bildergalerie oben auf der Seite.

AI Brightness Control
AI Brightness Control sorgt für das perfekte Maß an Helligkeit, indem die Helligkeit des Screens an die Umgebungsbeleuchtung angepasst wird.

Ein Bildschirm zeigt ein Bild eines Waldes. Die Helligkeit wird je nach Umgebung angepasst.

*Das tatsächliche Produkt und das wiedergegebene Bild können von der Abbildung abweichen.
*Die Verfügbarkeit des Services kann je nach Region oder Land variieren.
*Für OTT-Dienste ist ein separates Abonnement erforderlich.

Intelligenter, als Sie denken

Die intelligente Sprachsteuerung über Amazon Alexa, Apple AirPlay und weitere Dienste macht die Steuerung Ihres LG UHD TV einfacher und schneller als je zuvor.

Details mit den Logos von alexa, Apple Airplay und Apple HomeKit, mit denen ThinQ AI kompatibel ist.

*Apple, das Apple-Logo, Apple TV, AirPlay und HomeKit sind in den USA und weiteren Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.
*Die unterstützten Menüs und Apps können je nach Land variieren.
*Die angezeigten Menüs können bei Veröffentlichung anders aussehen.
*Die Unterstützung von AirPlay 2 und HomeKit kann je nach Region variieren.

Mein Profil

Komfortabel: Loggen Sie sich einfach in Ihr persönliches Konto ein, um exklusiv für Sie empfohlene Inhalte anzusehen.
*Je nach Region und Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise weniger oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.
*Eine unbegrenzte Anzahl von Profilen kann erstellt werden, auf dem Startbildschirm werden jedoch nur bis zu 10 Profile angezeigt.

Sports Alert

Verpassen Sie keine Lieblingsspiele mehr! Der Sports Alert benachrichtigt Sie vor allen wichtigen Spielen.
*Die unterstützten Sportarten und Ligen können je nach Land unterschiedlich ausfallen.
*Die Verfügbarkeit des Services kann je nach Region oder Land variieren.

HDR10 Pro

So realistisch können Ihre Lieblingsinhalte aussehen: HDR10 Pro passt die Helligkeit so an, dass Farben und Klarheit in jedem Bild verbessert werden.

FILMMAKER MODE™

Der FILMMAKER MODE™ sorgt für authentischen Filmgenuss. Erleben Sie Ihre Lieblingsfilme so, wie der Regisseur sie beabsichtigt hat.

Zugriff auf Ihre Favoriten

Stellen Sie eine Verbindung zu Ihren abonnierten OTT-Mediendiensten her, um bei allen Sendungen auf dem Laufenden zu bleiben.

*Netflix-Streaming-Mitgliedschaft erforderlich.
*Inhalte und App-Verfügbarkeit können je nach Land oder Region variieren. Ein separates Abonnement von Disney+ ist erforderlich.
*Apple, das Apple-Logo und Apple TV sind in den USA und weiteren Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.
*Die Nutzung von Apple TV+ erfordert ein Abonnement.
*®2022 WarnerMedia Direct, LLC. Alle Rechte vorbehalten. HBO Max™ wird unter Lizenz verwendet. Ein Abonnement von HBO Max ist erforderlich.
*Amazon, Prime Video und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc., oder seinen verbundenen Unternehmen. Für die Amazon-Prime-Mitgliedschaft und/oder Prime Video fallen Gebühren an. Auf primevideo.com/terms finden Sie weitere Informationen.
*Die angebotenen Dienste können je nach Land variieren.

Game Dashboard und Game Optimizer

Sie finden alle Einstellungen, die Sie für ein optimales Game benötigen, an einem Ort. Über das Game Dashboard können Sie die Einstellungen des aktuellen Spielgenres schnell ändern.

HGiG

LG arbeitet mit einigen der größten Namen der Spielebranche zusammen, um Ihnen die neuesten HDR-Spiele mit größtmöglichem Realismus und Intensität zu bieten.

*Die unterhaltenen Partnerschaften können je nach Land variieren.
*Game Dashboard und Optimizer für das Cloud-Gaming sind ab der zweiten Hälfte des Jahres 2022 verfügbar.
*Die Verfügbarkeit von Software Updates kann je nach Modell und Region variieren.
*Die Elemente im Game Optimizer-Menü können je nach Reihe variieren.
*HGiG ist eine freiwillig zusammenarbeitende Gruppe von Unternehmen aus der Spiele- und TV-Display-Branche, die sich regelmäßig treffen, um die öffentlichen Richtlinien zur Verbesserung des HDR-Spielerlebnisses für Verbraucher festzulegen und verfügbar zu machen.

Drucken

Alle Spezifikationen

DISPLAY

  • Display-Typ

    FHD VA Display

  • Bildschirmauflösung

    1920 x 1080

  • Bildwiederholfrequenz

    50 Hz

  • Farbumfang (Wide Color Gamut)

    8bit (ca. 17 Mio. Farben)

BILDVERARBEITUNG

  • Bildprozessor

    Alpha5 Gen5 Prozessor

  • Dynamic Tone Mapping

    HDR Dynamic Tone Mapping

  • AI Brightness Control (AI-Helligkeitsanpassung)

    Ja

  • HDR (High Dynamic Range)

    Active HDR

  • FILMMAKER MODE™

    Nein

GAMING

  • Unterstützt HGIG

    Ja

  • Game Optimizer

    Ja

  • Unterstützt ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ja

  • Unterstützt VRR (Variable Refresh Rate)

    Nein

SMART TV

  • Kompatibel zu Apple Home Kit

    Ja

  • Unterstützt Apple Airplay2

    Ja

  • Art Gallery

    Nein

  • Betriebssystem (OS)

    webOS 22

  • Sports Alert-Funktion

    Ja

  • ThinQ

    Ja (benötigt Magic Motion Remote Control)

  • AI Chatbot

    Ja

  • Amazon Alexa

    Ja

  • Internet Browser

    Ja

  • Home Hub

    Ja

  • Intelligente Spracherkennung

    Ja (benötigt Magic Motion Remote Control)

  • LG Channels

    Ja

  • Magic Remote-Fernbedienung

    Ready (nicht im Lieferumpfang enthalten)

  • Room to Room Share-Funktion

    Ja

AUDIO

  • AI Sound

    Ja

  • Clear Voice Pro (Bessere Sprachverständlichkeit)

    Clear Voice Pro

  • Sound Mode Share

    Ja

  • Bluetooth Surround Ready-Funktion

    Ja

  • AI Acoustic Tuning (AI-Akustikabstimmung)

    Ja (benötigt Magic Motion Remote Control)

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X

  • Lautsprechersystem (Kanäle)

    2.0 Kanal

ANSCHLÜSSE

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ja

  • HDMI ARC (Audio Return Channel)

    Ja (HDMI 2)

  • Bluetooth-Unterstützung

    Ja (V5.0)

  • LAN (Ethernet)

    Ja (hinten)

  • Optisch digitaler Audioanschluss (S/PDIF, Toslink)

    Ja (hinten)

  • HDMI-Eingänge

    1 (hinten) / 1 (seitlich)

  • CI-Slot

    Ja (seitlich)

  • USB-Anschlüsse

    1x (seitlich)

  • WLAN

    Ja (802.11ac)

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

  • Abmessungen TV ohne Standfuß (BxHxT)

    736 x 437 x 82,9 mm

  • Abmessungen TV mit Standfuß (BxHxT)

    736 x 464 x 180 mm

  • Abmessungen der Verpackung (BxHxT, mm)

    812 x 510 x 142 mm

  • Abmessungen Standfuß (BxT)

    606 x 180 mm

  • Gewicht TV ohne Standfuß

    4,65 kg

  • Gewicht TV mit Standfuß

    4,7 kg

  • Gesamtgewicht inkl. Verpackung (kg)

    5,9 kg

  • Unterstützter VESA-Standard (BxH)

    200x200

EAN CODE

  • EAN Code

    8806091256041

STROMVERSORGUNG UND ENERGIEEFFIZIENZ

  • Stromversorgung (Spannung, Frequenz)

    AC 100-240V 50-60Hz

  • Leistungsaufnahme (Standby)

    unter 0.5 Watt

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG

  • Fernbedienung

    Ja

  • Stromkabel

    Ja

  • Batterien für Fernbedienung

    Ja

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

Empfehlungen für dich

Händler finden

Entdecke dieses Produkt bei einem Händler deiner Wahl.

Online oder direkt in deiner Nähe.