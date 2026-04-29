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Waschtrockner Weiß (EEK A/A, 11 kg / 6 kg, 1.350 U./Min.) mit AI Wash+Dry & TurboWash+Dry | HPWD116A
Waschtrockner Weiß (EEK A/A, 11 kg / 6 kg, 1.350 U./Min.) mit AI Wash+Dry & TurboWash+Dry | HPWD116A
HPWD116A
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Hauptmerkmale
- Neues Design mit Easy‑Touch Drehregler: Digitale Programmanzeige mit manueller Auswahl automatisch sortiert und nach Nutzungsverhalten angepasst (bis zu 24 Programme)
- AI Wash+Dry: Passt Zeit und Temperatur automatisch an Gewicht, Stoffart und Feuchtigkeit an – für schonend optimale Ergebnisse
- TurboWash+Dry: Kraftvoller Dual Inverter Kompressor für schnelles Waschen und Trocknen in nur 150 Minuten
- Allergy Care Programm: Tiefenreinigung mit Dampf zur Reduzierung von Allergenen
- Energieeffizienzklasse A‑30 % im Waschzyklus und Energieeffizienzklasse A‑10 % im Wasch‑Trocken‑Zyklus: Ganze 30 % / 10 % effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse"
- Maximale Kapazität: Bis zu 11 kg im Waschgang und bis zu 6 kg im Trockengang – ideal auch für große Wäschemengen und sperrige Textilien
LG Wärmepumpen-Waschtrockner: Für maximale Effizienz entwickelt
Energieeffizienz
Erreicht herausragende Energieeffizienz bis A-30% / A-10%*
Easy Touch Drehregler
LCD‑Display mit intuitivem Drehregler. Bis zu 24 Programme und 5 Sprachoptionen, individuell anpassbar
AI Wash+Dry
Passt Wasch- & Trockenprogramm je nach Gewicht, Stoffart und Feuchtigkeit der Beladung an
Große Kapazität
Ideal für große Wäschemengen: 11 kg Waschen / 6 kg Trocknen
*Ganze 30 % / 10 % effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse"
*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
*Ganze 30 % / 10 % effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse"
Automatischer Dispenser
Dosiert Waschmittel und Weichspüler automatisch und reicht – je nach Nutzung – für bis zu 17 Wäscheladungen ohne Nachfüllen
R290
Natürliches Kältemittel
Das Kältemittel R290³⁾ hat ein deutlich niedrigeres Treibhauspotenzial als das Kältemittel R134a.
*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
AI Wash+Dry
Intelligent angpasst
Passt Wasch- & Trockenprogramm je nach Gewicht, Stoffart und Feuchtigkeit der Beladung an
Personalisierte Bedienung mit Easy Touch Drehregler
LCD‑Display mit intuitivem Drehregler, bis zu 24 Programmen und 5 Sprachoptionen
Die Programmliste lernt aus dem individuellen Nutzungsverhalten, sortiert sich automatisch neu und bietet schnellen Zugriff auf häufig genutzte Programme.
*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
TurboWash+Dry
Waschen und Trocknen in nur 150 Minuten
Schnelles Waschen und Trocknen dank leistungsstarkem Dual Inverter Kompressor – effizient, zeitsparend und kraftvoll in einem durchgängigen Zyklus.
*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Dual Inverter Wärmepumpentechnologie
Spart Energie und sorgt für eine effiziente, besonders schonende Trocknung bei niedrigen Temperaturen.
*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Kapazität
Große Kapazität
11 kg Waschen und 6 kg Trocknen – ideal für große Wäschemengen, weniger Waschgänge und mehr Komfort im Alltag.
*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
ThinQ
Intelligentes Leben beginnt mit LG ThinQ
Kontrolliere deine Wäsche jederzeit und überall
Mit der ThinQ¹³⁾ App kannst du dich mit deinem Waschtrockner verbinden wie nie zuvor. Starte das Programm durch einfaches Tippen auf eine Schaltfläche.
Wartung und Überwachung einfach gemacht
Ob es sich um die tägliche Wartung oder größere Aufgaben handelt, mit der ThinQ¹³⁾ App kannst du den Energieverbrauch deines Waschtrockners ganz einfach überwachen.
Steuere deine Geräte mit Hilfe des Sprachassisenten
Sag deinem intelligenten Lautsprecher bzw. deinem KI-Assistenten¹³⁾, was du brauchst, und lasse alles andere deinen Waschtrockner erledigen.
*Der Support für mit Google Assistant kompatible Smart-Home-Geräte ist vom konkreten Land und von der Einrichtung des konkreten Smart Homes abhängig.
*Die Produktbilder auf dem Bild dienen nur zu Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Flaches und minimalistisches Design
Tür aus gehärtetem Glas
Problemlose Steuerung
Geräumige Trommel
Leitfaden für das Installieren von Waschmaschinen
Überprüfen des Aufstellorts
Sorge für ausreichend Platz für die Installation
Lasse auf allen Seiten Freiraum für die Tür. Dadurch ist sichergestellt, dass die freistehende Waschmaschine in das Standardraster passt.
Wasserzulaufschlauch
Überprüfe die Bauart des Wasserhahns
Gibt automatisch die entsprechende Menge Waschmittel ab. Die Fächer für Waschmittel und Weichspüler können für bis zu 17 Wäscheladungen¹¹⁾ mit Waschmittel bzw. Weichspüler befüllt werden.
Nivellierung
Für einen festen Stand muss die Maschine waagerecht stehen
Stelle die Waschmaschine durch entsprechendes Einstellen der Füße waagerecht aus. Das reduziert Vibrationen und Geräusche. Das Hinzufügen von Anti-Vibrationspads kann zusätzliche Stabilität bieten.
FAQ
Was ist die Standardgröße einer LG Wash & Dry mit Wärmepumpe?
Alle LG Wash & Dry mit Wärmepumpe sind in einer Standardhöhe und einer Standardbreite erhältlich. Die Tiefe einer Maschine „LG Wash & Dry“ mit Wärmepumpe ist von Größe/Fassungsvermögen der Trommel abhängig. Die Abmessungen sind standardmäßig: Breite 600 mm x Höhe 850 mm x Tiefe 565–675 mm.
Wie wähle ich die neue LG Wash & Dry mit Wärmepumpe aus?
Berücksichtige bei der Auswahl einer LG Wash & Dry mit Wärmepumpe Folgendes:
1. Beladung passend zur Anzahl der Leute in deinem Haushalt
2. Energieeffizienzklasse für möglichst niedrige Energiekosten
3. Bedarfsgerechte Programme für Waschen/Trocknen
4. Intelligente Funktionen und Anwendungen wie LG ThinQ™
5. Den für die LG Wash & Dry mit Wärmepumpe erforderlichen Platz für die Installation
6. Zuverlässige Services mit garantierter Qualität
Muss für dieses Produkt eine zusätzliche Lüftung installiert werden?
LG Wash & Dry mit Wärmepumpe benötigen keine Lüftung und können überall und ohne besonderen Vorgaben an den Aufstellort betrieben werden.
Wie wähle ich den richtigen Waschgang aus?
Im Allgemeinen solltest du das Pflegeetikett auf der Wäsche beachten und das entsprechende Waschprogramm an der Maschine auswählen. Die mit der Funktion „AI DD™“ ausgestattete Maschine „LG Wash & Dry“ mit Wärmepumpe wiegt dann automatisch die Wäsche und erkennt den Weichheitsgrad. Anhand dieser Angaben legt die Maschine das passende Waschprogramm fest und passt während des Waschvorgangs die Waschbewegungen entsprechend an.
Was ist die Dampffunktion bei einer LG Waschmaschine?
Die LG-proprietäre Steam™-Technologie (bei ausgewählten Modellen) bekämpft Allergene wirkungsvoll. Zu Beginn des Waschprogramms bedampft die Funktion „Allergy Care“ die Wäsche. Das löst Fasern und löst Allergene wie Pollen und Hausstaubmilben* auf.
*Der Waschvorgang „Allergy Care“ mindert von Hausstaubmilben ausgehende Allergene, bestätigt von der BAF (British Allergy Foundation).
Wie funktioniert die automatische Dosierung?
Das automatische Dosiersystem des automatischen Dosierers von LG ermöglicht es dir, eine Ladung Waschmittel in den Spender zu geben und alles andere deiner Waschmaschine zu überlassen. Die in die Waschmaschine integrierte Technologie erkennt das Gewicht der Ladung und fügt jedes Mal automatisch genau die entsprechende Menge Waschmittel hinzu. Das beseitigt das Risiko einer Überdosierung, spart deine Zeit und verlängert die Lebensdauer deiner Kleidung. Die richtige Dosierung des Waschmittels trägt auch dazu bei, dass Waschmaschinen in gutem Funktionszustand bleiben. Einfach die Tür schließen und auf Start drücken!
Warum ist meine Wäsche mit Staub und Flusen bedeckt?
1. Beim Waschen entstehender Staub wird durch einen Reinigungsfilter abgeschieden. Wenn der Reinigungsfilter voll ist, kann es sein, dass der Staub nicht richtig herausgefiltert wird. Der Reinigungsfilter kann vor jeder Wäsche manuell gereinigt werden. Das verhindert, dass die Maschine Staub und Flusen auf der Kleidung zurücklässt.
2. Trenne farbige und weiße Kleidung von schwarzer und fusselnder Kleidung. Wasche diese Arten von Kleidung in getrennten Waschladungen, um unerwünschten Staub und Flusen an der Wäsche zu vermeiden.
Was ist „Wärmepumpentechnologie“?
"Eine Wärmepumpe transportiert Wärmeenergie, anstatt Wärmeenergie zu erzeugen. Dadurch ergibt sich ein energieeffizientes System eines geschlossenen Kreislaufs. Das System trocknet die Kleidung schonend mittels nicht allzu warmer Luft. Dann entfernt ein Kondensator Feuchtigkeit aus dieser Luft, bevor die Luft wieder erwärmt und zurückgeführt wird. Dieser kontinuierliche Kreislauf sorgt für Energieeinsparungen und einen schonenden Umgang mit den Geweben."
Alle Spezifikationen
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy
Bewertungen
Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden
1) Energieeffizienz
– Das Waschmaschine-Trockner-Modell wurde separaten Tests zur Effizienz von Trockner und Waschmaschine sowie einem kombinierten Test für den Wasch- und Trockenzyklus zur Bewertung der Energieeffizienz unterzogen.
– Es wurde ein LG-interner Labortest entsprechend EN 60456:2016+A11:2020+A12:2024 A12:2023 mit der HPWD116A (nur Waschmaschine) vorgenommen.
– Es wurde ein LG-interner Labortest entsprechend EN IEC 62512:2020+A11:2020+A12:2023 mit dem HPWD116A (Waschtrockner) vorgenommen.
2) Zeiteinsparung
– Das Programm „TurboWash+Dry“ wurde im Oktober 2025 von Intertek mit 3 kg tatsächlich getragener Kleidung entsprechend den internen Prüfstandards von LG Electronics getestet. Die Zeit für das Programm ist von Art/Gewicht der Ladung abhängig.
3) R290
– Treibhauspotenzial: R290: etwa 3, R134a: etwa 1.340
4) Mikroplastik-Care-Waschgang
– Im Juli 2023 von Intertek getestet. Mikroplastik-armer Waschgang mit 3 kg Wäsche (Trainingsjacke aus 100 % Polyester) im Vergleich zum Waschgang für gemischte Textilien (F4Y7EYPBW). Vergleich durch Messung der Menge an Mikroplastik, die durch einen 20-µm-Filter gefiltert wird.
– Die Ergebnisse sind von Wäsche und Umgebungsbedingungen abhängig.
5) AI Wash™ 2.0
– Im Oktober 2025 von Intertek getestet. Im Vergleich zum Waschgang „Baumwolle“ zeigte „Al Wash“ einen schonenderen Umgang mit dem Gewebe und einen Rückgang des Energieverbrauchs bei einer Mix Load von 3 kg aus weichen Stoffen (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.) (F4X7VYP15). Die Ergebnisse sind von Gewicht und Gewebeart der Wäsche und/oder anderen Faktoren abhängig.
– Wiegt die Ladung weniger als 3 kg, wird eine KI-Erfassung aktiviert. Bei ausgewählter Option „Bedampfen“ wird die KI-Erfassung nicht aktiviert. AI Wash sollte nur bei ähnlichen Stofftypen [nicht alle Stoffe werden erkannt] und geeignetem Waschmittel verwendet werden.
– Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
6) TurboWash™ 360
– Getestet von Intertek entsprechend IEC 60456: Ausgabe 5.0. Programm „TurboWash39“ mit 5 kg IEC-Ladung im Vergleich zum herkömmlichen Baumwollprogramm mit TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Die Ergebnisse sind von den Umgebungsbedingungen abhängig.
7) Energieeinsparung
– Basierend auf den internen Labortestergebnissen von LG im Vergleich zum derzeitigen Modell des Unternehmens (F164X71WSTA), das ein registriertes Modell im Europäischen Produktregister für die Energieeffizienzkennzeichnung ist, wurde der europäische Energiestandard für die Energieeffizienzklasse A um -10 % verbessert (basierend auf einem vollständigen Programm). Das führte beim Energieverbrauch zu einer Verbesserung von etwa 50 % im Vergleich zum derzeitigen Modell (F164X71WSTA).
– Die Ergebnisse sind von den Umgebungsbedingungen abhängig
8) Schonendes Trocknen
– Im Oktober 2025 von Intertek getestet. Beim Vergleich des Programms „Wolle/Handwäsche+Trocknen“ mit dem Programm „Baumwolle Waschen+Trocknen“ wurde das Schrumpfverhalten nach dem Programmablauf anhand einer Testladung von 1 kg mit tatsächlicher Kleidung und Wollstoffen verglichen. Dabei zeigte sich eine Verbesserung von bis zu 90 %. Die Ergebnisse sind vom Gewicht der Wäsche, der Art des Gewebes und/oder weiteren Faktoren abhängig.
9) Kapazität
*Die Kapazität ist von der Tiefe und vom Fassungsvermögen der Trommel (kg) abhängig.
* Höhere Kapazität als beim Vorgängermodell (F4Y7RYW2W vs. FH4U2VCNW2: 2 kg bei 565 mm (Tiefe))
10) Steam+™
Der Waschvorgang „Allergy Care“ mindert von Hausstaubmilben ausgehende Allergene, bestätigt von der BAF (British Allergy Foundation).
– Im Dezember 2018 von Intertek gemäß AATCC-Standard getestet. Programm „Baumwolle“ mit der Option „Knitterfrei“ (3 gemischte Hemden) im Vergleich zum Programm „Baumwolle“ ohne Option. Ergebnisse sind von konkreten Textilien und Umgebungsbedingungen abhängig.
– Die Funktion „Knitterfrei“ kann bei 9 Waschprogrammen optional zugeschaltet werden.
11) Automatischer Dosierer
– Waschen von bis zu 17 Ladungen, wenn beide Kammern mit Waschmittel gefüllt sind.
– Die Standard-Füllmenge für Waschmittel beträgt 45 ml.
– Die Ergebnisse sind von den Umgebungsbedingungen abhängig.
12) Automatische Kondensatorreinigung
– Die erreichte Sauberkeit des Kondensators ist von der konkreten Betriebsumgebung abhängig.
13 )ThinQ™
– Die konkreten Funktionen von LG ThinQ™ sind von Produkt und Land abhängig.
– Zum Optimieren der Funktionalität stelle sicher, dass das Produkt mit WLAN verbunden und in der LG ThinQ-App registriert ist.
– Zum Registrieren von Haushaltsgeräten in der LG ThinQ-App muss das Zuhause über ein WLAN verfügen.
– Um die ThinQ™-Funktion zu nutzen, musst du die LG ThinQ-App aus dem Google Play Store bzw. aus dem Apple App Store auf dein Smartphone installieren, eine Wi-Fi-Verbindung herstellen und den Anweisungen in der App folgen.
– Bitte beachte, dass die LG ThinQ-App auf einigen Smartphones möglicherweise nicht funktioniert oder eine nur eingeschränkte Funktionalität aufweist. Überprüfe vor der Nutzung die technischen Daten deines Smartphones (Android OS 7.0 oder höher, iOS 14.0 oder höher)
14) AI DD™
– Getestet im November 2023 von Intertek. Im Vergleich zum Baumwollzyklus zeigte der Al Wash-Zyklus eine Verbesserung der Stoffpflege und einen Rückgang des Energieverbrauchs bei einer Mix Load von 3 kg weicher Stoffe (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.) (Repräsentatives Modell für AI Wash: F4X7VYP15). Je nach Kleidung und Umgebung können die Ergebnisse abweichen.
– Wiegt die Ladung weniger als 3 kg, wird eine KI-Erfassung aktiviert. Bei ausgewählter Option „Bedampfen“ wird die KI-Erfassung nicht aktiviert. – AI Wash sollte nur mit ähnlichen Stofftypen [nicht alle Stoffe werden erkannt] und geeignetem Waschmittel verwendet werden.
*Die 10-Jahres-Garantie gilt nur für den Direct Drive-Motor. Garantiezeit/-richtlinie kann je nach Land oder Region variieren.
– Schallpegel: 71 dB (Schallleistungspegel), entsprechend EU-Verordnung 2019/2014 (F4X7EBPY6).
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