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Trockner Weiß (EEK C, 9 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT90B3C
Trockner Weiß (EEK C, 9 kg) mit Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT90B3C
RT90B3C
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Hauptmerkmale
- Wärmepumpentechnologie: Schonende Trocknung bei niedrigen Temperaturen
- Automatisch selbstreinigender Kondensator: Ausspülung mithilfe von Wasserdruck
- Sensor Dry: optimiert die Trocknungsleistung
- DUAL Filter: einfache und effiziente Wartung
- ThinQ® App-Kompatibilität (Android und iOS)
- Smart Diagnosis®: unkomplizierte telefonische Fehlerdiagnose
FAQ
Q.
Wie wähle ich einen neuen Trockner aus?
A.
Beachten Sie bei der Auswahl eines Trockners die folgenden Punkte:
Q.
Benötigt dieses Produkt eine zusätzliche Lüftungsanlage?
A.
LG Trockner sind belüftungsfrei und können überall ohne Platzbeschränkungen verwendet werden.
Q.
Was muss ich wissen, bevor ich meine Waschmaschine und meinen Trockner stapeln kann?
A.
Beachten Sie die folgenden Faktoren, um sicherzustellen, dass Ihre gestapelte Waschmaschine und Ihr Trockner sicher, zuverlässig und einfach zu bedienen sind.
Q.
Wie hoch ist die typische Lebensdauer eines Wäschetrockners?
A.
Die Lebensdauer eines Produkts kann von mehreren Faktoren abhängen, z. B. von der Produktqualität, der Häufigkeit der Nutzung und der Wartung.
Q.
Welche Wäsche sollte nicht in den Trockner gegeben werden?
A.
Überprüfen Sie das Pflegeetikett auf Ihren Kleidungsstücken und verwenden Sie die empfohlenen Trockenmethode.
Q.
Wie lange dauert es, Wäsche in einem Wärmepumpentrockner zu trocknen?
A.
Die Dauer des Trocknens von Wäsche in einem Wärmepumpentrockner hängt von Faktoren wie der Art des Gewebes und dem Gewicht der Wäsche ab.
*Folgende Produktabbildungen dienen zur Veranschaulichung der Features und können in Farbe vom Original abweichen. Die Bilder in der Galerie sind originalgetreu.
*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Alles, was ein Trockner haben sollte
Einfaches, ergonomisches Design
Intuitives Design mit den wichtigsten Funktionen
SensorDry-Technologie
Trocknung in Echtzeit dank Sensoren
Energie sparen
Effiziente Trocknungstechnologie
Einfache Wartung
Selbstreinigender Kondensator
Modernes Design
Einfach zu bedienen, mit einem eleganten neuen Look
Ein Design, das jedem Raum einen modernen Touch verleiht
*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
"*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
*Programm auf ECO-Zyklus (volle und halbe Beladung) zur Prüfung gemäß EN 61121 und Verordnung 932/2012 einstellen.
*In einer Reihe von Energieeffizienzklassen von C bis D gemäß EN 61121 und Verordnung 932/2012."
R290
Natürliches Kältemittel
Mit R290 für umweltfreundliches Trocknen – geringeres Treibhauspotenzial als herkömmliche Kältemittel.
*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
*GWP : R290 = 3, R134a = 1,430
Trockensensor
Hervorragende Trocknungsleistung
Erkennt die Restfeuchtigkeit in der Kleidung und passt die Trockenzeit automatisch an.
*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
*Gilt nur für das Trockensensor-Programm.
Selbstreinigender Kondensator
Keine manuelle Reinigung des Kondensators erforderlich
Genieße mühelose Wartung dank automatischer Selbstreinigungstechnologie.
*Die abgebildeten Produktbilder oder Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
*Die erreichte Sauberkeit des Kondensators ist von den konkreten Betriebsumgebungen abhängig.
*Wie häufig eine „Automatische Kondensatorreinigung“ erfolgt, ist von der Menge und dem anfänglichen Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche abhängig.
Smart Pairing
Automatische Synchronisierung der Trocknereinstellungen
Wasch- und Trockenprogramme werden automatisch geteilt – für einen nahtlosen, perfekt abgestimmten Ablauf.
*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
*Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Waschmaschine und Trockner über dein Wi-Fi-Heimnetzwerk miteinander verbunden und in der intelligenten Anwendung LG ThinQ® registriert sein.
2-in-1-Filter
Einfach zu reinigen – für dauerhaft starke Leistung
Doppelter Schutz für konstante Trocknungsergebnisse.
Bild eines Filters, der aus der Trocknertrommel entfernt wird.
Überprüfe den Filterreinigungsprozess.
*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
LG ThinQ®
Einfaches Leben dank smarter Steuerung
Steuere deinen Trockner bequem aus der Ferne und erweitere ihn um neue Programme.
Steuere deine Wäsche jederzeit und überall
Mit der LG ThinQ® App verbindest du dich mit deiner Waschmaschine. Starte deinen Waschgang mit nur einem Fingertipp.
Einfache Wartung und Überwachung
Behalte Wartung und Energieverbrauch jederzeit im Blick – mit der LG ThinQ® App
Wäsche waschen mit Sprachassistent
Sag deinem intelligenten Lautsprecher oder KI-Assistenten, was du brauchst, und lass deine Waschmaschine den Rest erledigen.
*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
*Intelligente Funktionen sind abhängig von Land und Modell. Welche Services für dich verfügbar sind, kannst du von deinem LG Vertriebspartner vor Ort oder unmittelbar von LG erfahren.
*Der Support für Smart-Home-Geräte, die mit Google Assistant kompatibel sind, ist vom konkreten Land und der Einrichtung des konkreten Smart Homes abhängig.
Die wichtigsten Funktionen, die ein Trockner braucht – für alle Haushalte
*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
FAQ
Q.
Wie wähle ich einen neuen Trockner aus?
A.
Beachte bei der Entscheidung für einen Trockner folgende Punkte:
1. Beladung passend zur Anzahl der Leute in deinem Haushalt
2. Energieeffizienzklasse für möglichst niedrige Energiekosten
3. Bedarfsgerechte Trocknungsprogramme
4. Intelligente Funktionen und Anwendungen wie LG ThinQ
5. Vom Trockner beanspruchter Installationsfreiraum
6. Zuverlässige Services mit garantierter Qualität
Q.
Muss für dieses Produkt eine zusätzliche Lüftung installiert werden?
A.
LG Trockner benötigen keine Lüftung und können überall und ohne besonderen Vorgaben an den Aufstellort betrieben werden.
Q.
Worauf muss ich achten, wenn ich Waschmaschine und Trockner übereinander aufstellen will?
A.
Damit sichergestellt ist, dass du Waschmaschine und Trockner gefahrlos, verlässlich und problemlos nutzen kannst, solltest du folgenden Punkte beachten.
1. Kompatibilität: Ganz zuerst musst du dich davon überzeugen, dass Waschmaschine und Trockner miteinander kompatibel sind. Es wird empfohlen, LG Trockner nur mit LG Trommelwaschmaschinen zu kombinieren. (Mögliche Tiefen von Waschmaschinen: 565, 615 mm)
2. Installationsfreiraum: Überprüfe die Maße des Aufstellorts zum Platzieren von Waschmaschine und Trockner nebeneinander. Achte zudem darauf, dass ausreichend Freiraum zum Öffnen der Türen von Waschmaschine und Trockner vorhanden ist.
3. Installation durch eine Fachkraft: Der Trockner kann mithilfe eines Stapelsets zuverlässig an der LG Waschmaschine gesichert werden. Das Installieren des Trockners auf die Waschmaschine und die Überprüfung auf ordnungsgemäße Installation dürfen nur von einer zugelassenen Servicekraft vorgenommen werden.
Q.
Was ist die zu erwartende Lebensdauer eines Wäschetrockners?
A.
Die Lebensdauer eines Produkt ist von mehreren Faktoren wie Qualität des Produkts und Häufigkeit von Nutzung und Wartung abhängig.
Damit dein Trockner eine möglichst lange Lebensdauer erreicht, ist eine regelmäßige Wartung unerlässlich.
1. Reinige vor und nach dem Trocknen von Wäsche den Bereich um den Filter und halte den Flusen-Doppelfilter sauber, indem du den Filter mit Wasser auswäschst.
2. Halte das Innere des Trockners frei von Staub und lasse die Tür des Trockners vor und nach dem Trocknen leicht geöffnet, damit das Innere belüftet wird.
3. Es wird empfohlen, Kondensator und Trommel durch regelmäßiges Ausführen der Programme „Kondensatorpflege“ und „Trommelpflege“ zu pflegen.
Q.
Welche Textilien gehören nicht in den Trockner?
A.
Informiere dich anhand des Pflegeetiketts am Kleidungsstück und wähle das empfohlene Trocknungsprogramm aus.
Die folgenden Dinge gehören nicht in den Trockner:
– Brennbare Gegenstände: Kleidungsstücke getränkt mit Wachs, Öl, Farbe, Kraftstoffen, Entfettern, Trockenreinigungsmitteln, Kerosin usw., Elektroheizdecken, Teppiche
– Wärmeempfindliche Kleidungsstücke
Q.
Wie lange dauert das Trocknen von Kleidungsstücken in einem Trockner mit Wärmepumpe?
A.
Die zum Trocknen der Kleidung in einem Trockner mit Wärmepumpe benötigte Zeit ist von Faktoren wie Typ des Stoffes und Gewicht der Wäsche abhängig.
1. Stofftyp: Kleidungsstücke aus schweren Materialien wie Jeansstoff brauchen länger als Kleidungsstücke aus leichten Stoffen wie Polyester.
2. Gewicht der Wäsche: Je mehr Wäsche in den Trockner gegeben wird, desto länger ist die Trocknungszeit.
Alle Spezifikationen
MATERIAL & AUSFÜHRUNG
Farbe (Front)
Essence White
Tür (Material)
Runde Tür (ohne Abdeckung)
KAPAZITÄT
Nennkapazität Trocknen (in kg)
9
STEUERUNG & ANZEIGE
Zeitverzögerungs-Timer (in Stunden)
3-19 Stunden
Anzeigetyp
Wählen + Berühren LED
Angabe bei Türverriegelung
Nein
Zeitanzeige
18:88
MERKMALE
6 unterschiedliche Trommelbewegungen
Nein
AI DD®
Nein
Bauart
Kondensatortrockner (lüfterlos)
Automatisch Selbstreinigender Kondensator
Ja
Signalton bei Programmende
Ja
ECO Hybrid System
Nein
Dual Inverter Wärmepumpentechnologie
Nein
Automatischer Neustart
Nein
Inverter Direct Drive®
Nein
Wechselbarer Türanschlag
Nein
LoadSense
Ja
Sensor Dry
Ja
Trommelbeleuchtung
Nein
Nivellierfüße
Ja
Trommelmaterial
Nein
Doppeltes Flusensieb
Ja
Indikator Wasserstand
Ja
Art der Wärmequelle
Elektrische Wärmepumpe
Invertermotor
Ja
ENERGIE
Energieeffizienzklasse (A bis G)
C
PROGRAMME
Allergy Care
Nein
Schnelltrocknung
Nein
Wolle
Ja
Sportbekleidung
Ja
Lufttrocknen
Nein
AI Dry
Nein
Auffrischen Bettdecken
Nein
Voluminöse Wäsche
Nein
Baumwolle
Ja
Baumwolle +
Nein
Feinwäsche
Ja
Download/Neu
Ja
Daunenjacken-Auffrischung
Nein
Bettdecken
Nein
Pflegeleicht
Ja
Eco
Ja
Jeans
Nein
Mix
Ja
Schnell 30
Nein
Quick 40
Ja
Korbtrocken
Nein
Auffrischen
Nein
Hautpflege
Nein
Dampf-Hygieneprogramm
Nein
Dampf-Auffrischprogramm
Nein
Zeitprogramm
Ja
Handtücher
Nein
Turbo Dry
Nein
Warm Trocknen/Lüften
Nein
WEITERE OPTIONEN
WLAN
Ja
Ton An/Aus
Nein
Kindersicherung
Ja
Zeitverzögerung
Ja
Trommelbeleuchtung
Nein
Fernstart
Ja
Steam
Nein
Anti-Falten
Nein
Kondensatorpflege
Ja
Trommelpflege
Nein
Trocknungsgrad
3 Stufen
Trockenzeit
Ja
Favorit
Nein
Weniger Zeit
Nein
Mehr Zeit
Nein
Schranktrocken
Nein
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE
Smart Diagnosis®
Ja
Smart Pairing
Ja
Download/Neu
Ja
Energieüberwachung
Ja
Fernstart und Programmüberwachung
Ja
ThinQ® App-Kompatibilität
Ja
ABMESSUNGEN & GEWICHT
Verpackungsabmessungen (B x H x T; in mm)
660 x 890 x 702
Produktabmessungen (B x H x T; in mm)
600 x 850 x 660
Produktgewicht (in kg)
53,0
Produktgewicht inkl. Verpackung (in kg)
56,0
Produkttiefe bei geöffneter Tür 90˚ (in mm)
1.115
OPTIONEN / ZUBEHÖR
LG TWINWash-kompatibel
Ja
Ablaufschlauchset
Ja
Gestellbaugruppe
Ja
Zwischenbaurahmen
Ja
EAN CODE
EAN
8806096626702
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy
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