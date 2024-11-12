About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

جهاز تنقية الهواء PuriCare™ AeroHit لتغطية 32 م2

جهاز تنقية الهواء PuriCare™ AeroHit لتغطية 32 م2

AS35GGW10
صورة أمامية لجهاز تنقية الهواء LG PuriCare™ AeroHit {Sales Model Code}
جهاز تنقية هواء LG PuriCare™ AeroHit صغير الحجم باللون الأبيض موضوع في زاوية غرفة نوم مريحة بجانب رف خشبي. النص مكتوب عليه "تصميم أنيق ونحيف: يناسب التصميم النحيف المساحات الضيقة، بينما يضيف التصميم المتميز الأناقة".
جهاز تنقية الهواء LG PuriCare في غرفة حديثة، مع هواء نظيف يدور للخارج في جميع الاتجاهات لعرض تنقية شاملة من كل الأتجاهات 360 درجة. النص مكتوب على "فلتر 360 H Filter: جهاز LG PuriCare™ يُنقِّي الهواء من حولك تمامًا، في كل الاتجاهات، بغض النظر عن المكان الذي تضعه فيه.
صورة علوية لجهاز تنقية الهواء LG PuriCare مع تفاعل يد المستخدم مع الشاشة، مما يعرض رموزًا للإعدادات. النص مكتوب عليه "أصبحت الراحة أسهل: استمتع بالتحكم السهل، بفضل الشاشة المبسطة وسهلة الاستخدام."
امرأة تجلس على أريكة، وتتحكم في جهاز تنقية الهواء LG PuriCare باستخدام تطبيق LG ThinQ على هاتفها الذكي. النص مكتوب عليه "التحكم الذكي في الهواء: يُظهر الضوء الذكي الموجود بالأعلى جودة الهواء العامة من خلال مراقبة جزيئات الغبار.
رسم بياني يوضح أبعاد جهاز تنقية الهواء من LG (ارتفاع 50 سم، عرض 24 سم) وإرشادات التركيب التي تتطلب مساحة تزيد عن متر واحد من الجدار الخلفي.
جهاز تنقية الهواء من LG موضوع في غرفة معيشة عصرية ذات إطلالة على المدينة وأثاث بسيط
جهاز تنقية الهواء من LG موضوع في غرفة معيشة أنيقة وديكور عصري
صورة أمامية لجهاز تنقية الهواء من LG مع فلاتر داخلية مرئية
صورة مقربة للشاشة العلوية لجهاز تنقية الهواء من LG
صورة مقربة للشاشة العلوية لجهاز تنقية الهواء من LG مع ضوء مؤشر جودة الهواء
صورة أمامية لجهاز تنقية الهواء من LG مع عناصر التحكم باللمس
صورة خلفية لجهاز تنقية الهواء من LG
صورة خلفية لجهاز تنقية الهواء من LG
يحتوي جهاز تنقية الهواء من LG على فلتر 360 H filter
صورة أمامية لجهاز تنقية الهواء LG PuriCare™ AeroHit {Sales Model Code}
جهاز تنقية هواء LG PuriCare™ AeroHit صغير الحجم باللون الأبيض موضوع في زاوية غرفة نوم مريحة بجانب رف خشبي. النص مكتوب عليه "تصميم أنيق ونحيف: يناسب التصميم النحيف المساحات الضيقة، بينما يضيف التصميم المتميز الأناقة".
جهاز تنقية الهواء LG PuriCare في غرفة حديثة، مع هواء نظيف يدور للخارج في جميع الاتجاهات لعرض تنقية شاملة من كل الأتجاهات 360 درجة. النص مكتوب على "فلتر 360 H Filter: جهاز LG PuriCare™ يُنقِّي الهواء من حولك تمامًا، في كل الاتجاهات، بغض النظر عن المكان الذي تضعه فيه.
صورة علوية لجهاز تنقية الهواء LG PuriCare مع تفاعل يد المستخدم مع الشاشة، مما يعرض رموزًا للإعدادات. النص مكتوب عليه "أصبحت الراحة أسهل: استمتع بالتحكم السهل، بفضل الشاشة المبسطة وسهلة الاستخدام."
امرأة تجلس على أريكة، وتتحكم في جهاز تنقية الهواء LG PuriCare باستخدام تطبيق LG ThinQ على هاتفها الذكي. النص مكتوب عليه "التحكم الذكي في الهواء: يُظهر الضوء الذكي الموجود بالأعلى جودة الهواء العامة من خلال مراقبة جزيئات الغبار.
رسم بياني يوضح أبعاد جهاز تنقية الهواء من LG (ارتفاع 50 سم، عرض 24 سم) وإرشادات التركيب التي تتطلب مساحة تزيد عن متر واحد من الجدار الخلفي.
جهاز تنقية الهواء من LG موضوع في غرفة معيشة عصرية ذات إطلالة على المدينة وأثاث بسيط
جهاز تنقية الهواء من LG موضوع في غرفة معيشة أنيقة وديكور عصري
صورة أمامية لجهاز تنقية الهواء من LG مع فلاتر داخلية مرئية
صورة مقربة للشاشة العلوية لجهاز تنقية الهواء من LG
صورة مقربة للشاشة العلوية لجهاز تنقية الهواء من LG مع ضوء مؤشر جودة الهواء
صورة أمامية لجهاز تنقية الهواء من LG مع عناصر التحكم باللمس
صورة خلفية لجهاز تنقية الهواء من LG
صورة خلفية لجهاز تنقية الهواء من LG
يحتوي جهاز تنقية الهواء من LG على فلتر 360 H filter

الميزات الرئيسية

  • فلتر 360 H‏ Filter
  • تصميم نحيف وملائم
  • PM 1.0 ومستشعر الغاز
  • LG ThinQ™
المزيد
تصميم نحيف وأنيق فلتر 360 H‏ Filter الراحة في أبسط صورها تحكم ذكي في الهواء

نحيف ولكنه قوي: حلول تنقية الهواء

تصميم جهاز تنقية الهواء من LG أكثر نحافة، مع تقليل استخدام المساحة مقارنة بالطرازات السابقة لسهولة وضع الجهاز

تصميم نحيف وأنيق

جهاز تنقية الهواء من LG مزود بفلتر 360 H Filter الذي يلتقط الغبار ويطلق هواءً نظيفًا في جميع الاتجاهات

فلتر 360 H‏ Filter

شاشة LED المصممة بانسيابية في جهاز تنقية الهواء من LG تعرض للمستخدم معلومات دقيقة وبشكل سهل الفهم

الراحة في أبسط صورها

جهاز تنقية الهواء من LG متصل بهاتف ذكي عبر Wi-Fi، مما يسلط الضوء على سهولة التحكم والمراقبة من خلال تطبيق LG ThinQ

تحكم ذكي في الهواء

تصميم محسن

تصميم نحيف وفاخر

يسمح التصميم النحيف بوضعه بسهولة في المساحات الضيقة، بينما يضفي التصميم المتميز لمسة من الرقي والفخامة.

فيديو يعرض التصميم المتميز لجهاز تنقية الهواء من LG، مع سهولة التركيب في المساحات المختلفة مع جماليات راقية وعصرية

موفر للمساحة

وفر المساحة، بأناقة ورشاقة

بفضل تصميمه المدمج، يشغل مساحة أقل بنسبة 42% مقارنةً بموديلات 360˚ Hit التقليدية، ويمكن وضعه بسهولة في أي مكان مزوّد بالكهرباء.

فيديو يعرض تصميم جهاز تنقية الهواء من LG أكثر نحافة، مع تقليل استخدام المساحة مقارنة بالطرازات السابقة لسهولة وضع الجهاز

*مساحة الطابق: انخفاض بنسبة 42% تقريبًا في مساحة الأرضية مقارنةً بموديلات 360˚.

 - نموذج LG 360˚ Hit التقليدي (قطره Φ‏315 ملم): المساحة التقريبية 77,926 ملم² 

 -طراز AeroHit (قطره Φ‏240 ملم): حوالي 45,239.04 ملم²

فلتر 360 H‏ Filter

تنقية شاملة في كل الاتجاهات

جهاز LG PuriCare™ يُنقِّي الهواء من حولك تمامًا، في كل الاتجاهات، بغض النظر عن المكان الذي تضعه فيه.

جهاز تنقية الهواء من LG مزود بفلتر 360 H Filter الذي يلتقط الغبار ويطلق هواءً نظيفًا في جميع الاتجاهات

*يمكن لجهاز تنقية الهواء تنقية ما يصل إلى 32 م2 باستخدام المرشح الأصلي.

فيديو تنقية الهواء من LG يعرض فلتر HEPA Filter، مما يسلط الضوء على مدخل الهواء ومراحل التنقية المتعددة وإطلاق الهواء النظيف

تنقية هواء قوية

هواء نظيف مع نظام تنقية متعدد

يعمل فلتر HEPA Filter على تقليل الغبار والجراثيم والفيروسات والروائح والعفن والبكتيريا¹⁾.

تنقية الهواء لنمط حياتك

اختر مرشحًا مصممًا خصيصًا لنمط حياتك وقم بإدارة جودة الهواء بسهولة.

جهاز تنقية الهواء من LG مع فلتر الحيوانات الأليفة في غرفة معيشة مشرقة، مما يقلل من روائح الحيوانات الأليفة بينما يجلس كلب سعيد مع لعبة.

فلتر للحيوانات الأليفة (Pet Filter)

An LG air purifier with a smoke filtيعمل جهاز تنقية الهواء من LG مع فلتر الدخان في غرفة المعيشة مع طفل وكلب، بينما يملأ الضباب الدخاني الثقيل المنظر الخارجي. er runs in a living room with a child and dog, while heavy smog fills the view outside.

فلتر الدخان

جهاز تنقية الهواء من LG مع فلتر طهي يعمل في الخلفية بينما يقوم رجل بالطهي في المطبخ.

فلتر الطهي

جهاز تنقية الهواء من LG مع فلتر الفورمالديهيد الذي يعمل بجوار امرأة تحب لوحاتها في الخلفية.


فلتر الفورمالديهايد

جهاز تنقية الهواء من LG مع فلتر مسببات الحساسية الذي يعمل بجوار السرير، بينما تقرأ امرأة كتابًا قريبًا.

فلتر لمسببات الحساسية

فيديو يوضح مختلف اللحظات التي تتطلب جهاز تنقية الهواء، والذي يتميز بجهاز تنقية الهواء من LG المستخدم.
فيديو يوضح كيف يقلل وضع السكون جهاز تنقية الهواء من LG من الضوضاء، مما يتيح للمستخدم الاسترخاء في مساحة داخلية هادئة وطازجة.

وضع السكون 

استمتع بنوم
هانئ ليلاً

في وضع السكون، يحافظ جهاز تنقية الهواء على مستويات ضوضاء منخفضة تصل إلى 25 ديسيبل، مما يضمن نومًا هادئًا ليلاً.

فيديو يعرض شاشة LED الانسيابية لجهاز تنقية الهواء من LG، مما يوفر معلومات واضحة وسهلة عن حالة المنتج للمستخدمين

شاشة LED انسيابية

تنفس بسهولة، قراءة سهلة

استمتع بالتحكم السهل، بفضل الشاشة المبسطة وسهلة الاستخدام.

تذكير باستبدال الفلتر

احصل على إشعارات ذكية لاستبدال الفلتر

ستُعلمك المؤشرات سهلة الاستخدام عندما تحتاج إلى استبدال الفلاتر، بحيث يمكنك توفير الوقت من خلال التخطيط المسبق.

LG ThinQ™

الحياة الذكية تبدأ مع LG ThinQ™

باستخدام تطبيق LG ThinQ™، يمكنك بسهولة مراقبة جهاز تنقية الهواء والتحكم فيه من أي مكان وفي أي وقت³⁾.

*يتم تنظيم الصور ومقاطع الفيديو أعلاه وإنشاؤها لأغراض توضيحية لتعزيز الفهم. قد تكون هناك اختلافات حسب بيئة تثبيت المنتج الفعلية.

 

1) تنقية قوية للهواء

 * يقلل العفن

  - رقم تطبيق الاختبار: CT24-097356E 

  - تاريخ الاختبار: 2024.11.12 ~ 2024.12.12

  - النماذج المستهدفة: AS35*GW*0

  - وكالة الاختبار: مختبرات المطابقة الكورية (KCL)

  - ظروف الاختبار: ISO 16000-36:2018.، وقت الاختبار 1 ساعة، درجة الحرارة 22.7±0.5℃درجة مئوية، الرطوبة 51.0±2.0%، وضع المُعزز (Booster)، 4 مراحل (حجم الهواء المقدر)

  - أنواع البكتريا المستخدمة في الاختبار: Aspergillus brasiliensis ATCC 9642

  - طريقة الاختبار: اختبار تقليل الميكروبات المحمولة جوًا في مساحة الغرفة (بروتوكول)

  - نتائج الاختبار: اختبار تقليل الميكروبات المحمولة جوًا (أسبرجيلوس برازيليينسيس). قبل تشغيل Conc. 3.2X10^4 وحدة تشكيل المستعمرة (CFU)/㎥مقارنة بما بعد تشغيل Conc. <10 وحدة تشكيل المستعمرة (CFU)/㎥، معدل التخفيض 99.9%+U247

 

 *يزيل الروائح والدخان والمواد الكيميائية المحمولة بالهواء

  - رقم تطبيق الاختبار: CT24-105610 

  - تاريخ الاختبار: 24 بوصة. 12.4 ~ 2024.12.12

  - وكالة الاختبار: مختبرات المطابقة الكورية (KCL)

  - نموذج الاختبار: AS35*GW*0

  - ظروف الاختبار: درجة الحرارة 21±1℃درجة مئوية، الرطوبة 45±5%، غرفة الاختبار 8.0±0.5㎥

  - طريقة الاختبار: اختبار معدل إزالة غاز ثاني أكسيد النيتروجين (NO₂) وفقًا لمعيار اختبار جهاز تنقية الهواء الداخلي التابع لجمعية تنظيف الهواء الكورية (SPS-KACA002-132:2022)

  - نتائج الاختبار: ثاني أكسيد النيتروجين NO₂ (إزالة أكثر من 62% بعد 30 دقيقة من التشغيل)

  وضع الاختبار: 4 مراحل (حجم الهواء المقدر)

  - تعتمد نتيجة الاختبار على بيئة المختبر، ويمكن أن تختلف إذا تغيرت الظروف.

 

 *تقلل من الفيروسات

  - رقم تطبيق الاختبار: CT24-069319-02-1

  - تاريخ الاختبار: 2024.12.16

  - النماذج المستهدفة: AS3**GWG0

  - وكالة الاختبار: مختبر كوريا للاختبار (KTL)

  - ظروف الاختبار: درجة الحرارة 23±2℃، الرطوبة 50±5%، الوضع الفردي، الحد الأقصى لتدفق الهواء

  - طريقة الاختبار: اطلق بكتيريا الاختبار في غرفة مساحتها 60 م㎥، واتركها تستقر لمدة 30 دقيقة، ثم قم بقياس القيمة الأولية. شغِّل المنتج لمدة 30 دقيقة وقارن القيمة المقاسة بالقيمة الأولية لحساب معدل الانخفاض.

  - فيروس الاختبار: Phi-X174 (ATCC 13706-B1)

  - المعيار المرجعي: KOUVA AS 02: 2023

  - نتيجة الاختبار: إزالة 95.0% من فيروس Phi-X174 في مساحة 60㎥ م

  - تعتمد نتيجة الاختبار على بيئة المختبر، ويمكن أن تختلف إذا تغيرت الظروف.

 

 * يقلل البكتيريا (الجرثومة)

  - رقم تطبيق الاختبار: CT24-069319-02-2

  - تاريخ الاختبار: 2024.12.16

  - النماذج المستهدفة: AS3**GWG0

  - وكالة الاختبار: مختبر كوريا للاختبار (KTL)

  - ظروف الاختبار: درجة الحرارة 23±2℃، الرطوبة 50±5%، الوضع الفردي، الحد الأقصى لتدفق الهواء

  - طريقة الاختبار: اطلق بكتيريا الاختبار في غرفة مساحتها 60 م㎥، واتركها تستقر لمدة ساعة واحدة، ثم قم بقياس القيمة الأولية، ثم قم بتشغيل المنتج لمدة ساعة واحدة، وقارن القيمة المقاسة بالقيمة الأولية لحساب معدل الانخفاض.

  - البكتيريا المستخدمة في الاختبار: بكتيريا المكورات العنقودية (ATCC12228)

  - المعيار المرجعي: KOUVA AS 02: 2023

  - نتيجة الاختبار: إزالة 99.5% من بكتريا المكورات العنقودية في مساحة 60 م㎥

  - تعتمد نتيجة الاختبار على بيئة المختبر، ويمكن أن تختلف إذا تغيرت الظروف.

2) مستشعر PM 1.0

 فلتر HEPA Filter الموجود في جهاز تنقية الهواء من LG يحتجز الجسيمات الصغيرة التي تصل إلى 0.01 ميكرومتر

 - رقم تطبيق الاختبار: CT24-105346E

 - تاريخ الاختبار: 2024.12.03 ~ 2024.12.05

 - وكالة الاختبار: مختبرات المطابقة الكورية (KCL)

 - منتج الاختبار: AS35*GW*0

 - ظروف الاختبار: حجم غرفة التنقية: 30.0㎥، درجة الحرارة: 23.0±3.0℃، الرطوبة: 50.0±10.0 %R.H.،

 - ظروف التشغيل: التربو (Turbo)

 - طريقة الاختبار: بعد تثبيت توليد جسيمات KCl (كلوريد البوتاسيوم) بقطر 0.01 ميكرومتر، يتم تشغيل منقّي الهواء حتى تصل نسبة إزالة الغبار إلى أكثر من 99.999%، ثم يتم قياس نسبة الانخفاض أثناء التشغيل. (المعيار المرجعي: SPS-KACA 002-0132:2022، جهاز تنقية الهواء الداخلي الملحق أ)

 - نتيجة الاختبار: إزالة 99.999% عند التشغيل لمدة 28 دقيقة و10 ثوان أو أكثر

 - تعتمد نتيجة الاختبار على بيئة المختبر، ويمكن أن تختلف إذا تغيرت الظروف.

 - يراقب مستشعر PM 1.0 جزيئات الغبار الدقيقة والخشنة، لذلك يوصى بتنظيف العدسة كل شهرين.

 

3) LG ThinQ

 - يلزم الاتصال بـ Wi-Fi وتسجيل المنتج على تطبيق LG ThinQ.

 - Google وGoogle Home هما علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.

 - Amazon وAlexa وEcho وجميع الشعارات والعلامات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها.

 

 

الأسئلة الشائعة

هل تعمل أجهزة تنقية الهواء على إزالة الغبار والروائح والعفن؟

يجمع نظام تنقية الهواء المتقدم من LG بين تقنيات متعددة لجودة هواء فائقة. فلتر 360 Safe Plus Filter وتدفق الهواء المزدوج (Dual Airflow) مع مُعزِّز التنظيف (Clean Booster) وUVnano والمؤين يعملون معًا لإزالة الجسيمات والروائح والفيروسات والبكتيريا والعفن الضارة، مما يوفر مساحة معيشة نظيفة وصحية ومريحة.

 

*يُرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية المذكور أعلاه لمعرفة الجسيمات والروائح والفيروسات والبكتيريا الضارة.

كم مرة يجب استبدال الفتلر؟

دورة استبدال الفلتر مدتها سنة واحدة. عندما يحين وقت استبدال الفلتر، يتم إنشاء إشعار تلقائيًا. يمكن التحقق من ذلك أيضًا على المنتج، وعبر تطبيق LG ThinQ.

 

*تعتمد دورة استبدال الفلتر على 10 ساعات من الاستخدام يوميًا. قد يختلف ذلك حسب ساعات الاستخدام الفعلية والبيئة.

كيف يمكنني تنظيف فلتر تنقية الهواء؟

أولاً، افصل الغطاء عن المنتج. ثم قم بإزالة الغبار من الفلتر الأولي (Pre-Filter) باستخدام مكنسة كهربائية تحتوي على أداة شقوق أو ملحق فرشاة ناعمة.

توخ الحذر عند استخدام أدوات التفريغ لتجنب إتلاف المنتج أو الفلتر.

 

*تنبيه: لا تغسل الفلتر بالماء. قد يقلل القيام بذلك من العمر الافتراضي للمنتج.

ما هو فلتر HEPA Filter؟

صُمِّمَ فلتر HEPA Filter، الذي يشير إلى فلتر الهواء عالي الكفاءة للجسيمات، لالتقاط الجسيمات الدقيقة للغاية بكفاءة عالية. فلتر HEPA Filter الموجود في جهاز تنقية الهواء من LG يحتجز الجسيمات الصغيرة التي تصل إلى 0.01 ميكرومتر.

 

فلتر HEPA Filter الموجود في جهاز تنقية الهواء من LG يحتجز الجسيمات الصغيرة التي تصل إلى 0.01 ميكرومتر

*رقم تطبيق الاختبار: CT24-105346E

*تاريخ الاختبار: 2024.12.03 ~ 2024.12.05

*وكالة الاختبار: مختبرات المطابقة الكورية (KCL)

*منتج الاختبار: AS35*GW*0

*ظروف الاختبار: حجم غرفة التنقية: 30.0㎥، درجة الحرارة: 23.0±3.0℃، الرطوبة: 50.0±10.0 %R.H.،

*ظروف التشغيل: التربو (Turbo)

*طريقة الاختبار: بعد تثبيت توليد جسيمات KCl (كلوريد البوتاسيوم) بقطر 0.01 ميكرومتر، يتم تشغيل منقّي الهواء حتى تصل نسبة إزالة الغبار إلى أكثر من 99.999%، ثم يتم قياس نسبة الانخفاض أثناء التشغيل. (المعيار المرجعي: SPS-KACA 002-0132:2022، جهاز تنقية الهواء الداخلي الملحق أ)

*نتيجة الاختبار: إزالة 99.999% عند التشغيل لمدة 28 دقيقة و10 ثوان أو أكثر)

*تعتمد نتيجة الاختبار على بيئة المختبر، ويمكن أن تختلف إذا تغيرت الظروف.

ما هو أفضل مكان لوضع جهاز تنقية الهواء؟

قم بتركيب هذا المنتج على بعد متر واحد على الأقل من الحائط. إذا لم تكن هناك مساحة كافية لسحب الهواء، فقد تتأثر وظائف تنقية الهواء.

قد يختلف أداء هذا المنتج حسب البيئة (درجة الحرارة والرطوبة وما إلى ذلك). يمكن أن يعمل هذا المنتج بفعالية في بيئة ذات رطوبة تتراوح من 40% إلى 70%. لا تقم بتركيبه في منطقة معرضة لضوء الشمس المباشر أو بالقرب من الأضواء الساطعة بشدة.

طباعة

جميع المواصفات

المواصفات الأساسية

  • المنطقة الموصى بها (متر مربع)

    32

  • دخل الطاقة (واط)

    35

  • مزوّد الطاقة (فولط/هرتز)

    100-240V~ 50/60Hz

  • حجم الهواء ( مرتفع / منخفض, قدم مربع -دقيقة )

    No

  • CADR (CMH)

    250

  • CADR (CMM)

    4.17

  • اللون

    أبيض

  • طريقة العرض

    LED + مفاتيح باللمس

  • تصنيف الطاقة

    معيار الطاقة غير ضروري لهذا النموذج

  • التصميم الخارجى

    لا

  • نوع محرك المروحة

    محرك BLDC

  • الضوضاء ( مرتفع / منخفض , ديسيبل )

    53 / 25

الأبعاد و الوزن

  • وزن المنتج (كجم)

    4.2

  • الوزن _ الشحن (كجم)

    5.7

  • أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

    ‎240 x 500 x 240 ‎

  • أبعاد العبوة - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

    ‎307 x 566 x 309 ‎

  • الوزن _ صافى (جم)

    415

ميزات

  • تنظيف 360

    نعم

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • وضع المروحة / خطوات التنقية

    5 خطوات (تلقائي/ منخفض/ متوسط/ مرتفع/ تربو)

  • وضع التنقية/الوضع التلقائي

    نعم

  • المستشعر

    الغبار (PM1.0 )

  • مؤشر ذكى ( جودة الهواء )

    4 خطوات (سيء جدًا ← جيد) أحمر / برتقالي / أصفر / أخضر

  • إنذار استبدال الفلتر

    نعم

  • وضع النوم

    نعم

الفلتر

  • مرشح تنقية الهواء

    Aero Series H Filter X 1 EA

  • درجة الفلتر

    H13

ميزات ذكية

  • ( تطبيق ) تشغيل / إيقاف تلقائى

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

الامتثال

  • بلد المنشأ

    الصين

  • شهر الإطلاق (سنة - شهر )

    2025-11

  • نوع المنتج (أسم المنتج )

    AS35GGW10.ATK

رأي المستخدمين

اختياراتنا لك

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

العثور عليه محليًا

Experience this product around you.
دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 