جهاز تنقية الهواء PuriCare™ AeroHit لتغطية 32 م2

1) تنقية قوية للهواء

* يقلل العفن

- رقم تطبيق الاختبار: CT24-097356E

- تاريخ الاختبار: 2024.11.12 ~ 2024.12.12

- النماذج المستهدفة: AS35*GW*0

- وكالة الاختبار: مختبرات المطابقة الكورية (KCL)

- ظروف الاختبار: ISO 16000-36:2018.، وقت الاختبار 1 ساعة، درجة الحرارة 22.7±0.5℃درجة مئوية، الرطوبة 51.0±2.0%، وضع المُعزز (Booster)، 4 مراحل (حجم الهواء المقدر)

- أنواع البكتريا المستخدمة في الاختبار: Aspergillus brasiliensis ATCC 9642

- طريقة الاختبار: اختبار تقليل الميكروبات المحمولة جوًا في مساحة الغرفة (بروتوكول)

- نتائج الاختبار: اختبار تقليل الميكروبات المحمولة جوًا (أسبرجيلوس برازيليينسيس). قبل تشغيل Conc. 3.2X10^4 وحدة تشكيل المستعمرة (CFU)/㎥مقارنة بما بعد تشغيل Conc. <10 وحدة تشكيل المستعمرة (CFU)/㎥، معدل التخفيض 99.9%+U247

*يزيل الروائح والدخان والمواد الكيميائية المحمولة بالهواء

- رقم تطبيق الاختبار: CT24-105610

- تاريخ الاختبار: 24 بوصة. 12.4 ~ 2024.12.12

- وكالة الاختبار: مختبرات المطابقة الكورية (KCL)

- نموذج الاختبار: AS35*GW*0

- ظروف الاختبار: درجة الحرارة 21±1℃درجة مئوية، الرطوبة 45±5%، غرفة الاختبار 8.0±0.5㎥

- طريقة الاختبار: اختبار معدل إزالة غاز ثاني أكسيد النيتروجين (NO₂) وفقًا لمعيار اختبار جهاز تنقية الهواء الداخلي التابع لجمعية تنظيف الهواء الكورية (SPS-KACA002-132:2022)

- نتائج الاختبار: ثاني أكسيد النيتروجين NO₂ (إزالة أكثر من 62% بعد 30 دقيقة من التشغيل)

وضع الاختبار: 4 مراحل (حجم الهواء المقدر)

- تعتمد نتيجة الاختبار على بيئة المختبر، ويمكن أن تختلف إذا تغيرت الظروف.

*تقلل من الفيروسات

- رقم تطبيق الاختبار: CT24-069319-02-1

- تاريخ الاختبار: 2024.12.16

- النماذج المستهدفة: AS3**GWG0

- وكالة الاختبار: مختبر كوريا للاختبار (KTL)

- ظروف الاختبار: درجة الحرارة 23±2℃، الرطوبة 50±5%، الوضع الفردي، الحد الأقصى لتدفق الهواء

- طريقة الاختبار: اطلق بكتيريا الاختبار في غرفة مساحتها 60 م㎥، واتركها تستقر لمدة 30 دقيقة، ثم قم بقياس القيمة الأولية. شغِّل المنتج لمدة 30 دقيقة وقارن القيمة المقاسة بالقيمة الأولية لحساب معدل الانخفاض.

- فيروس الاختبار: Phi-X174 (ATCC 13706-B1)

- المعيار المرجعي: KOUVA AS 02: 2023

- نتيجة الاختبار: إزالة 95.0% من فيروس Phi-X174 في مساحة 60㎥ م

- تعتمد نتيجة الاختبار على بيئة المختبر، ويمكن أن تختلف إذا تغيرت الظروف.

* يقلل البكتيريا (الجرثومة)

- رقم تطبيق الاختبار: CT24-069319-02-2

- تاريخ الاختبار: 2024.12.16

- النماذج المستهدفة: AS3**GWG0

- وكالة الاختبار: مختبر كوريا للاختبار (KTL)

- ظروف الاختبار: درجة الحرارة 23±2℃، الرطوبة 50±5%، الوضع الفردي، الحد الأقصى لتدفق الهواء

- طريقة الاختبار: اطلق بكتيريا الاختبار في غرفة مساحتها 60 م㎥، واتركها تستقر لمدة ساعة واحدة، ثم قم بقياس القيمة الأولية، ثم قم بتشغيل المنتج لمدة ساعة واحدة، وقارن القيمة المقاسة بالقيمة الأولية لحساب معدل الانخفاض.

- البكتيريا المستخدمة في الاختبار: بكتيريا المكورات العنقودية (ATCC12228)

- المعيار المرجعي: KOUVA AS 02: 2023

- نتيجة الاختبار: إزالة 99.5% من بكتريا المكورات العنقودية في مساحة 60 م㎥

- تعتمد نتيجة الاختبار على بيئة المختبر، ويمكن أن تختلف إذا تغيرت الظروف.

2) مستشعر PM 1.0

فلتر HEPA Filter الموجود في جهاز تنقية الهواء من LG يحتجز الجسيمات الصغيرة التي تصل إلى 0.01 ميكرومتر

- رقم تطبيق الاختبار: CT24-105346E

- تاريخ الاختبار: 2024.12.03 ~ 2024.12.05

- وكالة الاختبار: مختبرات المطابقة الكورية (KCL)

- منتج الاختبار: AS35*GW*0

- ظروف الاختبار: حجم غرفة التنقية: 30.0㎥، درجة الحرارة: 23.0±3.0℃، الرطوبة: 50.0±10.0 %R.H.،

- ظروف التشغيل: التربو (Turbo)

- طريقة الاختبار: بعد تثبيت توليد جسيمات KCl (كلوريد البوتاسيوم) بقطر 0.01 ميكرومتر، يتم تشغيل منقّي الهواء حتى تصل نسبة إزالة الغبار إلى أكثر من 99.999%، ثم يتم قياس نسبة الانخفاض أثناء التشغيل. (المعيار المرجعي: SPS-KACA 002-0132:2022، جهاز تنقية الهواء الداخلي الملحق أ)

- نتيجة الاختبار: إزالة 99.999% عند التشغيل لمدة 28 دقيقة و10 ثوان أو أكثر

- تعتمد نتيجة الاختبار على بيئة المختبر، ويمكن أن تختلف إذا تغيرت الظروف.

- يراقب مستشعر PM 1.0 جزيئات الغبار الدقيقة والخشنة، لذلك يوصى بتنظيف العدسة كل شهرين.

3) LG ThinQ

- يلزم الاتصال بـ Wi-Fi وتسجيل المنتج على تطبيق LG ThinQ.

