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جهاز PuriCare من إل جي بمساحة تغطية تبلغ 91م²، وظيفة العناية بالأطفال، ترشيح مكون من 6 خطوات، مستشعر PM 1.0

المواصفات

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جهاز PuriCare من إل جي بمساحة تغطية تبلغ 91م²، وظيفة العناية بالأطفال، ترشيح مكون من 6 خطوات، مستشعر PM 1.0

AS95GDWV0

جهاز PuriCare من إل جي بمساحة تغطية تبلغ 91م²، وظيفة العناية بالأطفال، ترشيح مكون من 6 خطوات، مستشعر PM 1.0

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AS95GDWV0

الملخص

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الأبعاد

AS95GDWV0-V1
السعة
91 مترًا مكعبًا
الأبعاد (الارتفاع X العرض X العمق)
376x376x1,073
التكنولوجيا الرئيسية
تنقية 360 درجة
ميزة إضافية
وظيفة العناية بالأطفال

جميع المواصفات

المواصفات الأساسية

  • التغطية

    91 مترًا مكعبًا

  • الأبعاد (الارتفاع x العرض x العمق، ملم)

    376x376x1,073

  • الإنهاء

    أبيض

  • تنقية بمقدار °360 درجة

    نعم

  • معزز التنظيف

    نعم

  • العناية بالأطفال

    نعم

  • عناية كاملة من 6 خطوات

    نعم

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