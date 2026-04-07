We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
الفوائد و الأستخدامات
الدليل المثالي لصيانة غسالة الأطباق: كيفية التنظيف وتحسين الأداء
ما أهمية صيانة غسالة الأطباق
غسالة الأطباق هي جهاز ذاتي التنظيف، ولكنها ليست خالية من الصيانة. بمرور الوقت، تتراكم بقايا الطعام والشحوم والمعادن غير القابلة للذوبان (القشور الكلسية) وبقايا المنظفات في الشقوق المخفية.
يؤدي تجاهل ذلك إلى ثلاثة أعطال رئيسية:
✓ انخفاض أداء التنظيف: لا يمكن لأذرع الرش المسدودة توزيع الماء بفعالية.
✓ الروائح الكريهة: تبدأ جزيئات الطعام المحاصرة في الفلتر في التحلل.
✓ خفض العمر الافتراضي: يتسبب تراكم القشور الكلسية في بقع المياه المستمرة والرواسب الداخلية.
أل جي إنسايت
ما أهمية الظروف النظيفة
تم تصميم الأجهزة الحديثة مثل غسالة الأطباق LG من أجل المتانة. ومع ذلك، حتى المحرك الأكثر تقدمًا يتطلب بيئة نظيفة للعمل بكفاءة دون إجهاد.
الخطوة 1
تنظيف المرشحات (الخطوة الأكثر أهمية)
نظام الفلتر هو "كُلية" غسالة الأطباق. فهو يحبس جزيئات الطعام لمنعها من إعادة الترسب على الأطباق النظيفة. الفلتر المسدود هو السبب رقم 1 لضعف نتائج التنظيف والروائح الكريهة.
1 تحديد الموقع: أخرِج الرف السفلي. يوجد المرشح عادةً في قاعدة الحوض.
2. الإزالة: قم بلف المرشح الأسطواني (عادة عكس اتجاه عقارب الساعة) وارفعه للخارج. غالبًا ما توجد لوحة شبكية بالأسفل - قم بإزالتها أيضًا. احرص على عدم السماح بسقوط المخلفات المتراكمة في فتحة الحوض.
3. الغسل: اشطفه تحت ماء الصنبور الجاري. استخدم فرشاة ناعمة لإزالة الدهون أو تراكم الكالسيوم من الشبكة.
4. إعادة التركيب: ضع الشبكة في الخلف، وأدخل الأسطوانة، وقم باللف حتى تقفل (استمع لصوت قفله).
الخطوة 2
فحص وتنظيف أذرع الرش
يجب أن يتدفق الماء بحرية حتى تصبح أطباقك نظيفة. وإذا كانت الفوهات الصغيرة على أذرع الرش مسدودة ببذور الليمون أو قشور البيض أو الترسبات الكلسية، ينخفض ضغط الماء.
✓ الفحص البصري: قم بتدوير الذراعين يدويًا. يجب أن تدورا بحرية دون ضرب الأطباق.
✓ إزالة وشطف: يمكن فصل معظم أذرع الرش (العليا والسفلى). اشطفها تحت صنبور.
✓ إزالة الانسداد: إذا كانت الفوهة مسدودة، فاستخدم عود أسنان أو إبرة لدفع الحطام برفق للخارج.
أل جي إنسايت
الحفاظ على أداء تقنية QuadWash™
تتميز غسالات LG بتقنية QuadWash™ مع أذرع متعددة الحركة تدور وتلتف. نظرًا لأن هذه الأذرع تتميز بحركة أكثر تعقيدًا للوصول إلى كل زاوية، فإن الحفاظ على النقاط المحورية خالية من الحطام العنيد (مثل الشعر أو الألياف النباتية) أمر ضروري للحفاظ على تغطية التنظيف بزاوية 360 درجة.
الخطوة 3
إزالة الترسبات ودورة "تنظيف الغسالة"
يعد كربونات الكالسيوم (Limescale) عدو عناصر التسخين. وإذا كنت تعيش في منطقة بها ماء عسر، فإن إزالة الترسبات إلزامية.
استخدم دورة تنظيف الغسالة بالخطوات التالية:
تحتوي معظم غسالات الأطباق الحديثة على دورة مخصصة للصيانة الذاتية.
1. أفرغ الوحدة: لا تقم بتشغيل هذه الدورة مع وجود أطباق.
2. إضافة منظف: ضع منظف غسالة أطباق متخصصًا (سائلاً أو قرصًا) في وعاء المنظف أو بإحكام في الرف (نوع الزجاجة).
3. حدد الدورة: اختر إعداد "Machine Clean" (تنظيف الغسالة). إذا لم يكن الطراز الخاص بك يحتوي على واحد، فاختر أكثر الدورات المتاحة سخونة (غالبًا ما تكون "Intensive" (كثيفة)).
أل جي إنسايت
ميزة التذكير بتنظيف الجهاز
غسالات LG مجهزة بتذكير مخصص لتنظيف الجهاز. توضح هذه الوظيفة عدد الدورات المتبقية قبل أن يحين وقت تشغيل دورة تنظيف الغسالة، مما يزيل التخمين ويحافظ على نظافة الحوض المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.
دور المستهلكات: الملح ومساعد الشطف
يعتمد الكثير من المستخدمين فقط على أقراص "الكل في واحد"، ولكن للحصول على الصيانة المثلى، فإن المكونات المنفصلة حيوية.
لماذا تحتاج إلى ملح غسالة أطباق
يعمل الملح على تجديد راتنج التبادل الأيوني في منقي المياه المدمج لمنع تكوُّن ترسبات المياه على السخان وبقع المياه على الزجاج.
✓ نصيحة احترافية: أعد ملء الملح عند تشغيل الضوء المؤشر. إذا كنت تعيش في منطقة بها ماء عسر، فهذا هو أفضل شيء يمكنك القيام به لإطالة عمر غسالتك.
لماذا تحتاجين إلى مساعدة على الشطف
تعمل مساعدة الشطف على كسر توتر سطح الماء، مما يسمح له بالانزلاق خارج الأطباق.
✓ نصيحة احترافية: إذا كانت الأطباق تخرج رطبة أو مبقعة، فمن المحتمل أن يكون مستوى المادة المساعدة على الشطف منخفضًا، أو يحتاج إعداد الجرعة إلى تعديل. حتى إذا كنت تستخدم أقراص الكل في واحد، يوصى بإضافة مادة مساعدة على الشطف منفصلة إذا لم تكن راضيًا عن أداء التجفيف.
جدول المقارنة: جدول تكرار الصيانة
|المكوّن
|معدل التكرار
|الإجراء
|لماذا؟
|الفلتر
|أسبوعيًا
|اشطف وافرك
|يمنع الروائح الكريهة وإعادة ترسيب الطعام.
|مانع تسرب الباب
|شهريًا
|امسح بقطعة قماش مبللة
|يمنع نمو العفن والتسرب.
|أذرع الرش
|شهريًا
|افحص وأزل الانسداد
|يضمن أقصى ضغط للماء.
|تنظيف الجهاز
|كل 30 دورة
|شغّل مع مزيل الترسبات
|يزيل الترسبات الكلسية الداخلية والشحوم.
|الملح / مساعد الشطف
|حسب الحاجة
|أعد التعبئة
|يحمي السخان ويحسن التجفيف.
صيانة ذكية باستخدام LG ThinQ
في عصر المنزل الذكي، لم تعد الصيانة استجابة لعطل؛ بل استباقًا له.
Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)
إذا توقفت غسالة الأطباق عن العمل أو كانت تعرض رمز خطأ (مثل OE أو IE)، فلن تحتاج دائمًا إلى فني.
✓آلية العمل: افتح تطبيق LG ThinQ بهاتفك المحمول وأمسكه بالقرب من شعار "Smart Diagnosis" (التشخيص الذكي) بغسالة الأطباق.
✓ الميزة: تنقل الغسالة إشارة صوتية يفكّ التطبيق تشفيرها، فتخبرك بالضبط بما هو الخطأ (على سبيل المثال، "خطأ في إمدادات المياه" أو "انسداد التصريف") وكيفية إصلاحه على الفور.
الوقاية: عادات التحميل التي تحافظ على غسالتك
لا تقتصر الصيانة على تنظيف الغسالة فحسب؛ بل تتعلق بكيفية استخدامها.
1. اكشط، لا تشطف: تحتاج الإنزيمات الحديثة في المنظفات إلى اتساخ الطعام للعمل بفعالية. ومع ذلك، يجب كشط العظام الكبيرة، وعود الأسنان، والبذور. هذه هي الأسباب الرئيسية لانسداد المضخة.
2. لا تفرط في التحميل: إذا لم يتمكن ذراع الرش العلوي من الدوران لأن طبقًا طويلًا في الرف السفلي يعيق حركته، فستعمل الغسالة بجهد أكبر وستكون النتائج أسوأ.
3. استخدم TrueSteam™: إذا كان طراز LG الخاص بك يحتوي على TrueSteam™، فاستخدمه للطعام الملتصق. يعمل البخار عالي درجة الحرارة على إذابة الأوساخ بفعالية، مما يقلل الحاجة إلى الغسيل المسبق القوي ويحافظ على نظافة المرشح.
الأسئلة الشائعة
هل يمكنني استخدام الخل لتنظيف غسالة الأطباق؟
على الرغم من أن الخل هو علاج منزلي شائع للروائح الكريهة، إلا أنه حمضي. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي الاستخدام المتكرر للحمض عالي التركيز إلى تلف مانعات التسرب المطاطية. من الأكثر أمانًا وفعالية استخدام منظف غسالة أطباق مصمم خصيصًا أو دورة تنظيف الغسالة المعتمدة من الشركة المصنعة.
لماذا تبدو رائحة غسالة الأطباق لدي مثل مياه الصرف الصحي؟
يحدث هذا دائمًا تقريبًا بسبب احتباس الطعام في الفلتر أو وجود ثنية في خرطوم التصريف مما يمنع المياه المتسخة من التدفق بالكامل. قم بتنظيف الفلتر على الفور وافحص وصلة الخرطوم أسفل الحوض.
هل أحتاج حقًا إلى الملح إذا استخدمت أقراص "الكل في واحد"؟
إذا كنت تعيش في منطقة بها ماء عسر، فنعم. غالبًا ما يكون الملح الموجود في الأقراص غير كافٍ للتعامل مع محتوى المعادن العالي. يؤدي استخدام ملح منفصل إلى حماية وحدة منقي المياه الداخلية من التعطل.
كيف أعرف ما إذا كانت أذرع الرش مسدودة؟
إذا كانت الأطباق في زوايا محددة من الرف تخرج متسخة باستمرار بينما تكون الأطباق الأخرى نظيفة، فهذا مؤشر قوي على انسداد فوهة ذراع الرش المقابلة لتلك المنطقة.
ما فائدة حوض الفولاذ المقاوم للصدأ؟
على عكس الأحواض البلاستيكية، تحتفظ الأحواض المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (الموجودة في معظم طرازات LG) بالحرارة بشكل أفضل للتجفيف وهي أقل مسامية، مما يعني أنها تقاوم الروائح والبقع بشكل أفضل على المدى الطويل.
قد تختلف الميزات والوظائف المتاحة حسب الطراز والبلد.