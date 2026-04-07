الدليل المثالي لصيانة غسالة الأطباق: كيفية التنظيف وتحسين الأداء

نظام الفلتر هو "كُلية" غسالة الأطباق. فهو يحبس جزيئات الطعام لمنعها من إعادة الترسب على الأطباق النظيفة. الفلتر المسدود هو السبب رقم 1 لضعف نتائج التنظيف والروائح الكريهة.

1 تحديد الموقع: أخرِج الرف السفلي. يوجد المرشح عادةً في قاعدة الحوض.

2. الإزالة: قم بلف المرشح الأسطواني (عادة عكس اتجاه عقارب الساعة) وارفعه للخارج. غالبًا ما توجد لوحة شبكية بالأسفل - قم بإزالتها أيضًا. احرص على عدم السماح بسقوط المخلفات المتراكمة في فتحة الحوض.

3. الغسل: اشطفه تحت ماء الصنبور الجاري. استخدم فرشاة ناعمة لإزالة الدهون أو تراكم الكالسيوم من الشبكة.

4. إعادة التركيب: ضع الشبكة في الخلف، وأدخل الأسطوانة، وقم باللف حتى تقفل (استمع لصوت قفله).