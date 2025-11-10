بالنسبة للأفراد أو الأزواج، قد تكفي الغسالة التي تتراوح سعتها بين 6 و7 كجم. يجب على الأسر التي يتراوح عدد أفرادها بين 3 و4 أفراد مراعاة طرازات تتراوح سعتها بين 8 و10 كجم، في حين قد تستفيد الأسر الأكبر من 11 كجم أو أكثر. ضع في اعتبارك تكرار الغسيل وأنواع الملابس عند اختيار السعة.