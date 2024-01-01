فلتر المياه في الثلاجة (6 أشهر)

أخرج الخرطوشة الجديدة من عبوتها وقم بإزالة الغطاء الواقي من الحلقات. مع وضع مقبض الخرطوشة في الوضع الرأسي، ادفع خرطوشة الفلتر الجديدة في الغطاء حتى تتوقف.

إذا كان بإمكانك قلب الفلتر من جانب إلى آخر، فهذا يعني أنه لم يتم إدخاله بالكامل. ادفعه بقوة ولفه في مكانه. ستسمع صوت الطقطقة عندما يستقر في مكانه. باستخدام المقبض، قم بلف الخرطوشة في اتجاه عقارب الساعة حوالي 1/4 لفة. ستسمع صوت الطقطقة عندما يستقر في مكانه.