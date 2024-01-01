إذا كان الجزء العلوي من الحامل بارزًا من جهاز التلفزيون، فأعد تجميع الحامل.

قم بوضع الجزء السفلي من الحامل بالقرب من الجزء السفلي لجهاز التلفزيون قدر الإمكان، واستخدم البراغي الأربعة لتثبيت الحامل. قم بربط الجزئين السفليين من الحامل أولاً، ثم قم بربط الجزئين العلويين.