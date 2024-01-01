فلتر أمان محرك المكنسة الكهربائية الإعصاري

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مكان التركيب
قد يختلف مكان التركيب الفعلي لهذا العنصر حسب طراز المنتج.
لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.
كيفية الاستبدال
قد تختلف تعليمات الاستبدال لهذا العنصر قليلاً عن المعلومات الواردة أدناه.
لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.
الخطوة 1
افتح غطاء المكنسة الكهربائية بالضغط على الزر.
أمسك مقبض فاصل الغبار وأخرجه.
الخطوة 2
اسحب ذراع الغطاء التوجيهي لفتح الغطاء التوجيهي وإزالة الغبار.
افتح غطاء فلتر الهواء من خلال دفع ذراع غطاء فلتر الهواء وإخراج فلتر الهواء.
الخطوة 3
افصل فلتر الهواء e وفلتر أمان المحرك عن فاصل الغبار.
الخطوة 4
أدخل فلتر أمان المحرك أولاً، يليه فلتر الهواء.
أغلق غطاء الفلتر.
الخطوة 5
أغلق غطاء فاصل الغبار.
أمسك مقبض فاصل الغبار واسحبه لأسفل لتثبيته في مكانه.
أغلق غطاء المكنسة الكهربائية.
كيفية التنظيف
لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.
الخطوة 1
اغسل فلتر الهواء وفلتر أمان المحرك وفاصل الغبار.
- اغسل الفلاتر مرة واحدة في الشهر على الأقل.
- لا تغسل الفلاتر بالماء الساخن.
الخطوة 2
لتجفيفه جيداً، يجب تنظيف فلتر الهواء وفلتر أمان المحرك كما هو موضح في الشكل أدناه.
- إذا كانت الفلاتر تالفة، لا تستخدمها.
الخطوة 3
لتجنب الروائح، اترك الفلاتر تجف تمامًا في منطقة جيدة التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة التجميع.
* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على عبارات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج ومواصفاته وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.
* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.
* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.
الملخص
الأبعاد
جميع المواصفات
المواصفات الأساسية
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