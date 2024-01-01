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خرطوم تصريف الغسالة ذات الباب الأمامي (1.5 متر)

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

الدعم

خرطوم تصريف الغسالة ذات الباب الأمامي (1.5 متر)

5214EN3042P

خرطوم تصريف الغسالة ذات الباب الأمامي (1.5 متر)

()
  • طريقة عرض جانبية بزاوية 15 درجة
  • طريقة العرض الأمامية
  • طريقة عرض عن قرب 1
  • طريقة عرض عن قرب 2
طريقة عرض جانبية بزاوية 15 درجة
طريقة العرض الأمامية
طريقة عرض عن قرب 1
طريقة عرض عن قرب 2

الميزات الرئيسية

  • خرطوم وموصل خرطوم أصليان لغسالات LG

مكان التركيب

قد يختلف مكان التركيب الفعلي لهذا العنصر حسب طراز المنتج. 

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك. 

يتم تثبيته على الجزء السفلي من الظهر

كيفية الاستبدال

قد تختلف تعليمات الاستبدال لهذا العنصر قليلاً عن المعلومات الواردة أدناه. 

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.

الخطوة 1

 قم بتثبيت طرف الخرطوم في قوس الكوع.

 

قم بتوصيل قوس الكوع على بعد 4 بوصات (10 سم) من 

من نهاية خرطوم التصريف. إذا تم تمديد خرطوم التصريف 

أكثر من 4 بوصات (10 سم) بعد نهاية قوس الكوع، 

فقد تنتشر العفن أو الكائنات الدقيقة 

داخل الغسالة. 

قم بتثبيت طرف الخرطوم في قوس الكوع قم بتوصيل قوس الكوع على بعد 4 بوصات (10 سم) من نهاية خرطوم التصريف إذا تم تمديد خرطوم التصريف أكثر من 4 بوصات (10 سم) بعد نهاية قوس الكوع فقد تنتشر العفن أو الكائنات الدقيقة إلى داخل الغسالة

الخطوة 2

أدخل طرف خرطوم التصريف في أنبوب التصريف.

أدخل طرف خرطوم التصريف في أنبوب التصريف

الخطوة 3

استخدم حزام ربط لتثبيت خرطوم التصريف في مكانه.

* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على عبارات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج ومواصفاته وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.

* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.

* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.

الملخص

طباعة

الأبعاد

جميع المواصفات

عامة

  • رقم القطعة

    5214EN3042P

الأبعاد والأوزان

  • الطول (سم)

    228

  • القطر (سم)

    2.7

  • الوزن الصافي (ز)

    220

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