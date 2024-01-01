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Ceiling Concealed Duct 24K

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

الدعم

Ceiling Concealed Duct 24K

ABNW24GM1T2

Ceiling Concealed Duct 24K

(0)
ABNW24GM1T2

وحدة تكييف سبليت مخفية Concealed Inverter

اكتشف مكيفات دكت داخل السقف لتكييف مخفي من ال جي. تمتع بحل تبريد غير مرئي مناسب للاستعمالات التي تتطلب جمالاً في الديكورات الداخلية.

داكت مخفي داخل السقف

وحدة تكييف سبليت مخفية Concealed Inverter

حل تبريد غير مرئي مناسب للاستعمالات التي تتطلب جمالاً في الديكورات الداخلية
وظيفة تحكم E.S.P.‎

وظيفة تحكم E.S.P.‎

وظيفة تحكم E.S.P.‎ (الضغط الساكن الخارجي) يمكن أن تتيح التحكم في حجم الهواء بسهولة باستخدام وحدة التحكم عن بُعد. كذلك يمكن لموتور BLDC أن يتحكم في سرعة المروحة وحجم الهواء بصرف النظر عن الضغط الساكن الخارجي. لا توجد ضرورة لأي ملحقات إضافية للتحكم في تدفق الهواء.
تحكم بمقاومين حراريين

تحكم بمقاومين حراريين

يمكن التحقق من درجة الحرارة الداخلية باستخدام مقاومين حراريين اثنين في وحدة التحكم عن بُعد، وكذلك من الوحدة الداخلية لاستشعار الفرق في درجة الحرارة في مكان واحد. يمكن للمقاومين الحراريين الاثنين أن يحسّنا من درجة حرارة الهواء الداخلي لتحقيق بيئة أكثر إشعارًا بالراحة.
ارتفاع مخفّض

ارتفاع مخفّض

توفر الأنابيب الساكنة المتوسطة الجديدة حلاً مثاليًّا للتركيب في المساحة المحدودة.
تركيب يتسم بالمرونة

تركيب يتسم بالمرونة
(داكت ساكن منخفض فقط)

يسمح الداكت الساكن المنخفض الجديد بسحب الهواء في الجزء الخلفي أو السفلي حسب حالة التركيب.
طباعة

جميع المواصفات

سعة التبريد

  • الحد الأدنى حتى المُقدَّر (T1) حتى الحد الأقصى - كيلوواط

    2.81 حتى 6.45
    حتى 7.91

  • الحد الأدنى حتى المُقدَّر (T1) حتى الحد الأقصى - وحدة حرارة بريطانية/ساعة

    9,600 حتى 22,000
    حتى 27,000

  • المُقدَّر (T3) - كيلوواط

    5.73

  • المُقدَّر (T3) - وحدة حرارة بريطانية/ساعة

    19,600

السعة الحرارية

  • الحد الأدنى حتى المقدّر حتى الحد الأقصى - كيلوواط

    2.80 حتى 7.05
    حتى 8.20

  • الحد الأدنى حتى المقدّر حتى الحد الأقصى - وحدة حرارة بريطانية/ساعة

    9,600 حتى 24,000
    حتى 28,000

دخل الطاقة

  • التبريد (المُقدَّر، T1) - كيلوواط

    1.772

  • التبريد (المُقدَّر، T3) - كيلوواط

    2.255

  • التدفئة (المُقدَّر) - كيلوواط

    2.07

الكفاءة

  • EER (T1) - وحدة حرارة بريطانية/ساعة واط

    12.40

  • EER (T3) - وحدة حرارة بريطانية/ساعة واط

    8.70

  • COP (H1) - W/W

    3.40

إمداد الطاقة

  • فولت، Φ، هرتز

    230، 1، 50

المروحة الخارجية

  • النوع

    المروحة المحورية

محرك المروحة الخارجية

  • النوع

    BLDC

الضاغط

  • النوع

    دوار مزدوج

الأبعاد

  • الصافي (العرض × الارتفاع × العمق) - مم

    870×650×330

الوزن

  • الصافي - كجم

    45.5

الجزء الخارجي

  • اللون

    رمادي دافئ

مبرّد

  • النوع

    R410A

  • المقدار المشحون سلفًا - كجم

    1.4

توصيل الأنابيب

  • السائل - مم (بوصة)

    Φ9.52 (3/8)

  • الغاز - مم (بوصة)

    Φ15.88 (5/8)

طول الأنابيب

  • الوحدة الداخلية (IDU) -الوحدة الخارجية (ODU)(الحد الأدنى/الحد الأقصى) - م

    5/50

الحد الأقصى لفرق الارتفاع

  • الوحدة الداخلية (IDU) -الوحدة الخارجية (ODU) (الحد الأقصى) - م

    30

مستوى ضغط الصوت

  • التبريد - ديسيبل (A)

    50

  • التدفئة - ديسيبل (A)

    52

كابل التوصيل

  • كابل مصدر الطاقة (H07RN-F) - مم² × النوات

    2.5×3

النطاق التشغيلي(درجة الحرارة الخارجية)

  • التبريد - درجة مئوية (DB)

    0 حتى 54

  • التدفئة - درجة مئوية (WB)

    -5 حتى 18

إمداد الطاقة

  • فولت، Φ، هرتز

    230، 1، 50

مروحة داخلية

  • النوع

    Sirocco

  • معدل تدفق الهواء (مرتفع/متوسط/منخفض) - م3/دقيقة

    18.0/16.5/14.0

  • الضغط الخارجي الثابت - ملليمتر من الماء

    6

محرك المروحة الداخلية

  • النوع

    BLDC

الأبعاد

  • الصافي (العرض × الارتفاع × العمق) - مم

    900×270×700

الوزن

  • الصافي - كجم

    25.3

جهاز الحماية

  • جهاز الحماية

    منصهر

أنبوب التصريف

  • O.D / I.D - مم

    32/25

مستوى ضغط الصوت

  • التبريد (مرتفع/متوسط/منخفض) - ديسيبل (A)

    37.0/35.0/32.0

  • التدفئة (مرتفع/متوسط/منخفض) - ديسيبل (A)

    37.0/35.0/32.0

كابل التوصيل

  • كابل الطاقة والاتصالات (H07RN-F) - مم² × النوات

    0.75×4

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