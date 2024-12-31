موقد غاز مسطح مدمج من ال جي

يجب أن تتوفر مساحة فارغة تبلغ 50 مم تحيط بجوانب الجهاز. كما يجب أن تتوفر مسافة لا تقل عن 700 مم تفصل بين أعلى نقطة في سطح الموقد؛ بما في ذلك الشعلات، والجانب السفلي لأي سطح أفقي يعلوه مباشرةً.

