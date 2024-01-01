LG Smart Cottage at IFA

في الداخل، تتمتع المساحة بشعور مريح وممتاز بفضل تصميم إل جي البسيط والمحسن والاستخدام المتناغم للمواد المتنوعة مثل الخشب الصلب والبلاط والنحاس. وللحد من التأثير البيئي، تم تصنيع مكونات الوحدة القابلة للاستبدال في المنزل بمواد فولاذية منخفضة الكربون تنتجها POSCO، وهي شركة فولاذ شهيرة في كوريا الجنوبية.



تشمل حلول المطبخ والمعيشة والهواء المبتكرة عالية الكفاءة والمثبتة في Smart Cottage غسالة WashTower Compact وغسالة الصحون ™️QuadWash والعديد من أدوات المطبخ المدمجة ومنقي الماء ومضخة حرارية من الهواء إلى الماء أحادية الكتلة ™️ (AWHP). بالإضافة إلى توفير الراحة الداخلية على مدار السنة مع استخدام طاقة أقل من نظام التدفئة والتبريد التقليدي، يمكن لـ AWHP توفير إمدادات من الماء الساخن من خلال خزان المياه المتكامل بسعة 200 لتر (IWT).



اما من الخارج، فقد تم تجهيز Smart Cottage بتقنيات إل جي التي تركز على الاستدامة والتي يمكنها تلبية احتياجات الطاقة اليومية لشخصين. حيث تتصل الألواح الشمسية المثبتة على السقف بقدرة 4 كيلوواط (kW) بنظام تخزين الطاقة (ESS) الخاص بالشركة لضمان تجميع وتخزين الطاقة الشمسية بشكل آمن وموثوق، وتوليد ما يصل إلى 15 كيلووات من الكهرباء يوميًا. يمكن تخزين أي طاقة فائضة في ESS لاستخدامها لاحقًا. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المنزل المعياري على شاحن سيارة كهربائية (EV) مدمج.



للحصول على تجربة ذكية ومريحة، تتصل جميع الأجهزة الموجودة داخل هذا المنزل الاستثنائي بسلاسة مع تطبيق ThinQ، والذي يمكن للمستخدمين التحكم بسهولة في كل جهاز، إدارة نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بالكامل ومراقبة تخزين الطاقة واستهلاكها في الوقت الفعلي. علاوة على ذلك ، تتصل ThinQ بإنترنت الأشياء المعزز للأمان في Smart Cottage، بما في ذلك الكاميرات وأجهزة استشعار الحركة وأجراس الأبواب الذكية للمساعدة في الحفاظ على سلامة المستخدم ومنحهم راحة البال.



عقدت إل جي في شراكة مع شركة خدمات الانشاءات والهندسة المدنية في كوريا الجنوبية، GS E&C، لتطوير المنزل الذكي.



قال ليو جاي تشول، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس للأجهزة المنزلية وحلول الهواء: "Smart Cottage أكثر بكثير من مجرد منزل جاهز، فهو حل سكني مبتكر يتيح نمط حياة مستدام من خلال اتصال بتطبيق ThinQ الحديث. تهدف إل جي إلى إعادة تعريف المعيشة السكنية من خلال دمج حلول الطاقة والأجهزة والخدمات بسلاسة في مساحة تتيح للناس أن يعيشوا حياتهم."