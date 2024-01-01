LG Smart Cottage at IFA

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إل جي تقدم أسلوب حياة مستدامة مع الحل السكني المبتكر SMART COTTAGE في معرض برلين الدولي للأجهزة الالكترونية IFA 2023
القاهرة، مصر، 16 أغسطس 2023 - من المقرر أن تكشف إل جي عن حلها السكني Smart Cottage خلال مشاركتها في معرض برلين الدولي للأجهزة الالكترونية IFA 2023 وهو عبارة عن منزل مدمج ومجهز مسبقًا يشمل أحدث تقنيات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من إل جي HVAC وحلول الطاقة، بالإضافة إلى أحدث الأجهزة والخدمات المنزلية الذكية. يمزج Smart Cottage بين الأجهزة المتميزة والخدمات المريحة مع المساحة التي تم إنشاؤها باستخدام أحدث تقنيات الإسكان المعياري، ليكون نموذجًا جديدًا في الحياة السكنية.
تم تصميم المنزل الذكي مع مراعاة الاستدامة، وبما يتماشى مع رؤية إل جي لتوفير حياة أفضل للجميع، ويتميز بتصميم من طابقين على طراز الاستوديو ليوفر بيئة معيشية عملية ومريحة وأقصى قدر من الكفاءة في المساحة. يمتد المنزل المعياري على مساحة صغيرة ولكنه يضم جميع الأجهزة والمرافق التي قد يحتاجها المرء بسهولة، كما يمكن نقله ووضعه في الموقع المطلوب.
وفقًا لبحث أجرته ReportLinker، من المتوقع أن يصل سوق الإسكان الجاهز العالمي إلى ما يقدر بنحو 22.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.8 في المائة من عام 2023 إلى 2028.
في الداخل، تتمتع المساحة بشعور مريح وممتاز بفضل تصميم إل جي البسيط والمحسن والاستخدام المتناغم للمواد المتنوعة مثل الخشب الصلب والبلاط والنحاس. وللحد من التأثير البيئي، تم تصنيع مكونات الوحدة القابلة للاستبدال في المنزل بمواد فولاذية منخفضة الكربون تنتجها POSCO، وهي شركة فولاذ شهيرة في كوريا الجنوبية.
تشمل حلول المطبخ والمعيشة والهواء المبتكرة عالية الكفاءة والمثبتة في Smart Cottage غسالة WashTower Compact وغسالة الصحون ™️QuadWash والعديد من أدوات المطبخ المدمجة ومنقي الماء ومضخة حرارية من الهواء إلى الماء أحادية الكتلة ™️ (AWHP). بالإضافة إلى توفير الراحة الداخلية على مدار السنة مع استخدام طاقة أقل من نظام التدفئة والتبريد التقليدي، يمكن لـ AWHP توفير إمدادات من الماء الساخن من خلال خزان المياه المتكامل بسعة 200 لتر (IWT).
اما من الخارج، فقد تم تجهيز Smart Cottage بتقنيات إل جي التي تركز على الاستدامة والتي يمكنها تلبية احتياجات الطاقة اليومية لشخصين. حيث تتصل الألواح الشمسية المثبتة على السقف بقدرة 4 كيلوواط (kW) بنظام تخزين الطاقة (ESS) الخاص بالشركة لضمان تجميع وتخزين الطاقة الشمسية بشكل آمن وموثوق، وتوليد ما يصل إلى 15 كيلووات من الكهرباء يوميًا. يمكن تخزين أي طاقة فائضة في ESS لاستخدامها لاحقًا. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المنزل المعياري على شاحن سيارة كهربائية (EV) مدمج.
للحصول على تجربة ذكية ومريحة، تتصل جميع الأجهزة الموجودة داخل هذا المنزل الاستثنائي بسلاسة مع تطبيق ThinQ، والذي يمكن للمستخدمين التحكم بسهولة في كل جهاز، إدارة نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بالكامل ومراقبة تخزين الطاقة واستهلاكها في الوقت الفعلي. علاوة على ذلك ، تتصل ThinQ بإنترنت الأشياء المعزز للأمان في Smart Cottage، بما في ذلك الكاميرات وأجهزة استشعار الحركة وأجراس الأبواب الذكية للمساعدة في الحفاظ على سلامة المستخدم ومنحهم راحة البال.
عقدت إل جي في شراكة مع شركة خدمات الانشاءات والهندسة المدنية في كوريا الجنوبية، GS E&C، لتطوير المنزل الذكي.
قال ليو جاي تشول، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس للأجهزة المنزلية وحلول الهواء: "Smart Cottage أكثر بكثير من مجرد منزل جاهز، فهو حل سكني مبتكر يتيح نمط حياة مستدام من خلال اتصال بتطبيق ThinQ الحديث. تهدف إل جي إلى إعادة تعريف المعيشة السكنية من خلال دمج حلول الطاقة والأجهزة والخدمات بسلاسة في مساحة تتيح للناس أن يعيشوا حياتهم."