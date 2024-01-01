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شاشة ألعاب UltraGear™ Full HD IPS بحجم 23.8 بوصة (GtG)
السرعة
شاشة IPS بوقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GtG))
معدل التحديث 144 هرتز
اللون
HDR10
مجموعة ألوان sRGB بنسبة %99 (المعدل النموذجي)
الميزة
تقنية AMD FreeSync™ Premium
حامل قابل لتعديل الارتفاع، الإمالة، المحور
مصممة لتوفير سرعة فائقة
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة السرعة مع 5 مللي ثانية IPS (الصورة اليسرى) و1 مللي ثانية IPS (GtG).
حركة الألعاب الانسيابية
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين معدل التحديث 60 هرتز (الصورة اليسرى) ومعدل التحديث 144 هرتز.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
صور أوضح وأسرع وأكثر سلاسة
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بالوضع "إيقاف" (الصورة اليسرى) وAMD FreeSync™ Premium.
أناقة وعصرية وصورة رائعة تغمرك
شاشة بتصميم أنيق بلا حدود تقريبًا مع حامل قابل لضبط الارتفاع والإمالة والدوران المحوري
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*توضح الصور أعلاه الموضوعة على الجانب الأيسر الوضع التقليدي الذي لا يتم دعم الميزة فيه.
المواصفات الأساسية
-
الحجم [بوصة]
23.8
-
دقة
1920 x 1080
-
نوع اللوحة
IPS
-
نسبة الابعاد
16:9
-
سلسلة الألوان (النوع)
sRGB 99% (CIE1931)
-
السطوع (النوع) [قرص مضغوط/م²]
300
-
معدل التحديث (الحد الأقصى) [هرتز]
144
-
وقت الاستجابة
1ms (GtG at Faster)
-
تعديل وضع العرض
الميل/الارتفاع/المحور
جميع المواصفات
عرض
-
الحجم [بوصة]
23.8
-
نسبة الابعاد
16:9
-
نوع اللوحة
IPS
-
وقت الاستجابة
1ms (GtG at Faster)
-
دقة
1920 x 1080
-
مسافة البكسل [مم]
0.2745x0.2745
-
عمق اللون (عدد الألوان)
16.7M
-
زاوية العرض (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
السطوع (النوع) [قرص مضغوط/م²]
300
-
نسبة التباين (الطباع)
1000:1
-
سلسلة الألوان (النوع)
sRGB 99% (CIE1931)
-
سلسلة الألوان (الحد الأدنى)
sRGB 97% (CIE1931)
-
معدل التحديث (الحد الأقصى) [هرتز]
144
-
السطوع (الحد الأدنى) [cd/m²]
240
-
نسبة التباين (الحد الأدنى)
700:1
-
الحجم [سم]
60.4
اتصال
-
HDMI
نعم (1ea)
-
منفذ العرض
نعم (1ea)
-
DP نسخة
1.4
-
سماعة الرأس خارج
3-pole (Sound Only)
ميزات
-
HDR 10
نعم
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
توفير الطاقة الذكية
نعم
-
تمت معايرة الألوان في المصنع
نعم
-
وميض آمن
نعم
-
Dynamic Action Sync
نعم
-
مثبت اللون الأسود
نعم
-
علامة التقاطع
نعم
-
وضع القارئ
نعم
-
عداد FPS
نعم
-
تقنية تقليل ضبابية الحركة.
نعم
-
مفتاح محدد من قبل المستخدم
نعم
-
مفتاح الإدخال التلقائي
نعم
-
HDR Effect
نعم
آلي
-
تعديل وضع العرض
الميل/الارتفاع/المحور
-
يمكن تثبيته على الحائط [مم]
100 x 100
الأبعاد / الأوزان
-
الأبعاد عند الشحن (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]
753 x 426 x 173
-
الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]
540.8 x 551.1 x 291.2(↑) 540.8 x 441.1 x 291.2(↓)
-
الأبعاد بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]
540.8 x 323.8 x 42.8
-
الوزن في الشحن [كجم]
8.2
-
الوزن مع الحامل [كجم]
5.6
-
الوزن بدون الحامل [كجم]
3.4
معلومات
-
اسم المنتج
UltraGear
-
سنة
2022
طاقة
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
30.2W
-
استهلاك الطاقة (وضع النوم)
أقل من 0.5 واط
-
استهلاك الطاقة (النوع)
28W
-
استهلاك الطاقة (إيقاف التيار المباشر)
أقل من 0.3 واط
-
مدخلات AC
100-240V (50/60Hz)
-
نوع
الطاقة الخارجية (محول)
ملحقات
-
HDMI
نعم
تطبيق SW
-
التحكم على الشاشة (ادارة شاشة LG)
نعم
معيار
-
RoHS
نعم
رأي المستخدمين
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