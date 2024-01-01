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شاشة Full HD IPS مقاس 27 بوصة مزودة بتقنية ™AMD FreeSync
جميع المواصفات
الشاشة
-
الحجم (بوصة)
27 بوصة
-
الحجم (سم)
68.6 سم
-
الدقة
1920x1080
-
نوع اللوحة
IPS
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
-
درجة البكسل
0.3114x0.3114 مم
-
السطوع (الحد الأدنى)
200 شمعة/م²
-
السطوع (النوع)
250 شمعة/م²
-
التدرج اللوني (النوع)
(NTSC 72% (CIE1931
-
عمق اللون (عدد الألوان)
16.7M
-
نسبة التباين (الحد الأدنى)
600:1
-
نسبة التباين (النوع)
1000:1
-
وقت الاستجابة
5 ملي ثانية (GtG أسرع)، سجل التمهيد الرئيسي 1 ملي ثانية
-
زاوية العرض (CR≥10)
178º(الجانب الأيمن/الأيسر)، 178º(الجانب العلوي/السفلي)
-
المعالجة السطحية (غير متوافر بالسوق الكوري)
مقاومة التوهج
الميزات
-
السلامة من الوميض
نعم
-
وضع القراءة
نعم
-
ضعف اللون
نعم
-
دقة فائقة +
نعم
-
تقنية الحد من ضبابية الحركة
نعم
-
™AMD FreeSync
نعم
-
موازن اللون الأسود
نعم
-
مزامنة العمل الديناميكي
نعم
-
Crosshair
نعم
-
التوفير الذكي للطاقة
نعم
تطبيق SW
-
التحكم الظاهر على الشاشة (مدير شاشة LG)
نعم
الاتصال
-
D-Sub
نعم (1 لكل وحدة)
-
كابل D-Sub (الحد الأقصى الدقة بالهرتز)
1920x1080 عند 60 هرتز
-
HDMI
نعم (1 لكل وحدة)
-
HDMI (الحد الأقصى الدقة بالهرتز)
1920x1080 عند 75هرتز
-
منفذ شاشة
نعم (1 لكل وحدة)
-
إصدار DP
1.2
-
DP (الحد الأقصى الدقة بالهرتز)
1920x1080 عند 75هرتز
الطاقة
-
النوع
طاقة خارجية (محول)
-
مدخل التيار المتردد
100- 240 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز
-
استهلاك الطاقة (النوع)
20 واط
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
22 واط
-
استهلاك الطاقة (وضع النوم)
أقل من 0.3 واط
-
استهلاك الطاقة (إيقاف التيار الثابت)
أقل من 0.3 واط
ميكانيكية
-
عمليات ضبط وضع الشاشة
الإمالة
-
إمكانية التثبيت على الجدران
75x75 ملم
الأبعاد/الوزن
-
الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
211.7x0455.1x611.1 مم
-
الأبعاد بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
39.5x362.6x611.1 مم
-
الأبعاد عند الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)
432x146x710 مم
-
الوزن مع الحامل
4.4كجم
-
الوزن بدون الحامل
3.8كجم
-
الوزن عند الشحن
5.8كجم
الملحقات
-
HDMI
نعم
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