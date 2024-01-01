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شاشة الألعاب 27 بوصة طراز ™UltraGear Nano IPS 1ms المزودة بتقنية ®G-Sync
جميع المواصفات
الشاشة
-
الحجم (بوصة)
بوصة 27
-
الحجم (سم)
سم 68.5
-
الدقة
2560x1440
-
نوع اللوحة
IPS
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
-
المسافة بين البكسلات
ملم 0.2331x0.2331
-
السطوع (الحد الأدنى)
280 شمعة/م²
-
السطوع (النوع)
350 شمعة/م²
-
سلسلة اللون (الحد الأدنى)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
سلسلة اللون (النوع)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
عمق اللون (عدد الألوان)
مليار1.07
-
نسبة التباين (الحد الأدنى)
700:1
-
نسبة التباين (النوع)
1000:1
-
التحكم في وقت الاستجابة
(أسرع GtG) ملي ثانية 1
-
زاوية المشاهدة (CR≥10)
(الجانب العلوي/السفلي)178º, (الجانب الأيمن/الأيسر)178º
-
معالجة السطح
Haze25%, 3H
الميزة
-
HDR 10
نعم
-
تأثير HDR
نعم
-
تقنية ™Nano IPS
نعم
-
سلسلة اللون متعددة
نعم
-
معايرة اللون
نعم
-
وميض آمن
نعم
-
وضع القارئ
نعم
-
™RADEON FreeSync
نعم
-
(تعويض منخفض للإطار) FreeSync
نعم
-
موازن الأسود
نعم
-
مزامنة العمل الديناميكي (Dynamic Action Sync)
نعم
-
Crosshair
نعم
-
توفير الطاقة الذكي
نعم
-
أخرى (خاصية)
توافق مع مزامنة G
تطبيق SW
-
التحكم الظاهر على الشاشة (مدير شاشة إل جي)
نعم
الاتصال
-
HDMI
نعم (2 لكل وحدة)
-
(الحد الأقصى للدقة / هرتز) - HDMI
1440×2560 بت عند 144هرتز
-
منفذ الشاشة
نعم (1 لكل وحدة)
-
إصدار DP
1.4
-
(الحد الأقصى للدقة بالهرتز) - DP
1440×2560 بت عند 144هرتز
-
منفذ USB المنبع
نعم (1لكل وحدة/ ver3.0)
-
منفذ USB المصب
نعم (2 لكل وحدة/الإصدار 3.0)
-
خرج السماعة
نعم
الطاقة
-
النوع
محول طاقة (خارجي)
-
مدخل التيار المتردد
100-240فولت تيار متردد, 50/60هرتز
-
استهلاك الطاقة (النوع)
51W
-
استهلاك الطاقة (الأقصى)
65W
-
استهلاك الطاقة (وضع السبات)
أقل من 0.5 واط
-
استهلاك الطاقة (إيقاف التيار الثابت)
أقل من 0.3واط
ميكانيكي
-
عمليات ضبط وضع الشاشة
الإمالة/الارتفاع/المحور
-
قابلة للتعليق على الحائط
ملم 100x100
الأبعاد/الوزن
-
الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
ملم 274.4x574.8x614.2
-
الأبعاد بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
ملم 364.8x56.3x614.2
-
أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)
ملم 208x522x741
-
الوزن مع الحامل
كجم6.1
-
الوزن بدون حامل
كجم4.2
-
الوزن عند الشحن
كجم9.4
الملحقات
-
HDMI
نعم
-
منفذ الشاشة
نعم
-
كابل USB3.0 للبث المرتفع
نعم
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