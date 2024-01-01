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شاشة الألعاب 27 بوصة طراز ™UltraGear Nano IPS 1ms المزودة بتقنية ®G-Sync

المواصفات

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شاشة الألعاب 27 بوصة طراز ™UltraGear Nano IPS 1ms المزودة بتقنية ®G-Sync

27GL850-B

شاشة الألعاب 27 بوصة طراز ™UltraGear Nano IPS 1ms المزودة بتقنية ®G-Sync

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27GL850-B
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جميع المواصفات

الشاشة

  • الحجم (بوصة)

    بوصة 27

  • الحجم (سم)

    سم 68.5

  • الدقة

    2560x1440

  • نوع اللوحة

    IPS

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • المسافة بين البكسلات

    ملم 0.2331x0.2331

  • السطوع (الحد الأدنى)

    280 شمعة/م²

  • السطوع (النوع)

    350 شمعة/م²

  • سلسلة اللون (الحد الأدنى)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • سلسلة اللون (النوع)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • عمق اللون (عدد الألوان)

    مليار1.07

  • نسبة التباين (الحد الأدنى)

    700:1

  • نسبة التباين (النوع)

    1000:1

  • التحكم في وقت الاستجابة

    (أسرع GtG) ملي ثانية 1

  • زاوية المشاهدة (CR≥10)

    (الجانب العلوي/السفلي)178º, (الجانب الأيمن/الأيسر)178º

  • معالجة السطح

    Haze25%, 3H

الميزة

  • HDR 10

    نعم

  • تأثير HDR

    نعم

  • تقنية ™Nano IPS

    نعم

  • سلسلة اللون متعددة

    نعم

  • معايرة اللون

    نعم

  • وميض آمن

    نعم

  • وضع القارئ

    نعم

  • ™RADEON FreeSync

    نعم

  • (تعويض منخفض للإطار) FreeSync

    نعم

  • موازن الأسود

    نعم

  • مزامنة العمل الديناميكي (Dynamic Action Sync)

    نعم

  • Crosshair

    نعم

  • توفير الطاقة الذكي

    نعم

  • أخرى (خاصية)

    توافق مع مزامنة G

تطبيق SW

  • التحكم الظاهر على الشاشة (مدير شاشة إل جي)

    نعم

الاتصال

  • HDMI

    نعم (2 لكل وحدة)

  • (الحد الأقصى للدقة / هرتز) - HDMI

    1440×2560 بت عند 144هرتز

  • منفذ الشاشة

    نعم (1 لكل وحدة)

  • إصدار DP

    1.4

  • (الحد الأقصى للدقة بالهرتز) - DP

    1440×2560 بت عند 144هرتز

  • منفذ USB المنبع

    نعم (1لكل وحدة/ ver3.0)

  • منفذ USB المصب

    نعم (2 لكل وحدة/الإصدار 3.0)

  • خرج السماعة

    نعم

الطاقة

  • النوع

    محول طاقة (خارجي)

  • مدخل التيار المتردد

    100-240فولت تيار متردد, 50/60هرتز

  • استهلاك الطاقة (النوع)

    51W

  • استهلاك الطاقة (الأقصى)

    65W

  • استهلاك الطاقة (وضع السبات)

    أقل من 0.5 واط

  • استهلاك الطاقة (إيقاف التيار الثابت)

    أقل من 0.3واط

ميكانيكي

  • عمليات ضبط وضع الشاشة

    الإمالة/الارتفاع/المحور

  • قابلة للتعليق على الحائط

    ملم 100x100

الأبعاد/الوزن

  • الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    ملم 274.4x574.8x614.2

  • الأبعاد بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    ملم 364.8x56.3x614.2

  • أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)

    ملم 208x522x741

  • الوزن مع الحامل

    كجم6.1

  • الوزن بدون حامل

    كجم4.2

  • الوزن عند الشحن

    كجم9.4

الملحقات

  • HDMI

    نعم

  • منفذ الشاشة

    نعم

  • كابل USB3.0 للبث المرتفع

    نعم

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