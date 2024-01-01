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شاشة ألعاب متوافقة بها تقنية مزامنة تكيفية مقاس 27 بوصة بتقنية UltraGear 4K UHD Nano IPS 1ms 144 هرتز
جميع المواصفات
الشاشة
-
الحجم (بوصة)
27 بوصة
-
الحجم (سم)
68.47 سم
-
الدقة
3840x2160
-
نوع اللوحة
IPS
-
نسبة العرض
16:9
-
المسافة بين البكسلات
0.1554x0.1554
-
السطوع (الحد الأدنى)
360 شمعة/م2
-
السطوع (النوع)
400 شمعة/م2
-
سلسلة اللون (الحد الأدنى)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
سلسلة اللون (النوع)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
عمق اللون (عدد الألوان)
1.07B
-
نسبة التباين (الحد الأدنى)
700:1
-
نسبة التباين (النوع)
1000:1
-
التحكم في وقت الاستجابة
1 ملي ثانية (GtG أسرع)
-
زاوية العرض (CR≥10)
178º(الجانب الأيمن/الأيسر), 178º(الجانب العلوي/السفلي)
الميزة
-
HDR 10
نعم
-
تقنية ™VESA DisplayHDR
DisplayHDR™ 600
-
تأثير HDR
نعم
-
Nano IPS™ Technology
نعم
-
سلسلة اللون متعددة
نعم
-
معايرة اللون
نعم
-
معايرة الأجهزة
نعم
-
وميض آمن
نعم
-
وضع القارئ
نعم
-
إضعاف اللون
نعم
-
دقة فائقة +
نعم
-
™AMD FreeSync
نعم (Premium Pro)
-
FreeSync (تعويض منخفض للإطار)
نعم
-
موازن الأسود
نعم
-
مزامنة العمل الديناميكي (Dynamic Action Sync)
نعم
-
Crosshair
نعم
-
مجال الإضاءة
نعم
-
توفير الطاقة الذكي
نعم
-
أخرى (خاصية)
متوافق مع تقنية G-SYNC من شركة إنفيديا، التعتيم النشط، الحد الأقصى للصوت (H/P خرج)، تقنية DSC
تطبيق SW
-
محترف اللون الحقيقي
نعم
-
التحكم الظاهر على الشاشة (مدير شاشة LG)
نعم
-
مركز تحكم ™UltraGear من LG
نعم
الاتصال
-
HDMI
نعم (2 لكل وحدة)
-
HDMI (الحد الأقصى للدقة بالهرتز)
عند 60 هرتز 2160×3840
-
منفذ الشاشة
نعم (1ea)
-
إصدار DP
1.4
-
DP (الحد الأقصى للدقة بالهرتز)
هرتز 95 بت عند 10 3840x2160
(إيقاف تشغيل DSC) هرتز 120 بت عند 8 3840x2160
(تشغيل DSC) هرتز 144 بت عند 10 3840x2160
※ يلزم الحصول على شاشة UHD بـ 144 هرتز بدقة 4K و10 شمعة مع DSC أو سلسلة NVIDIA RTX16 / 20 أو AMD RX5500 أو أحدث
-
منفذ USB المنبع
نعم (1لكل وحدة/ver3.0)
-
USB Downstream Port
نعم (2 لكل وحدة/الإصدار 3.0)
-
خروج السماعة
نعم
الصوت
-
الحد الأقصى للصوت
نعم
الطاقة
-
النوع
محول طاقة (خارجي)
-
مدخل التيار المتردد
100-240 فولط تيار متردد، 50/60 هرتز
-
استهلاك الطاقة (النوع)
65 واط
-
استهلاك الطاقة (الأقصى)
95 واط
-
استهلاك الطاقة (نجمة الطاقة)
غير متوفر
-
استهلاك الطاقة (وضع السبات)
أقل من 0.5 واط
-
استهلاك الطاقة (إيقاف التيار الثابت)
أقل من 0.3 واط
ميكانيكي
-
عمليات ضبط وضع الشاشة
الإمالة/الارتفاع/المحور
-
قابلة للتعليق على الحائط
ملم 100×100
الأبعاد/الوزن
-
الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
291.2x570.6x609.2 (أعلى)
291.2x460.6x609.2 (أسفل)
-
الأبعاد بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
53.7x352.9x609.2 مم
-
أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)
208x517x741 مم
-
الوزن مع الحامل
7.7 كجم
-
الوزن بدون حامل
5.7 كجم
-
الوزن عند الشحن
11.4 كجم
الملحقات
-
HDMI
نعم
-
منفذ الشاشة
نعم
-
كابل USB3.0 للبث المرتفع
نعم
-
أخرى (الملحق)
حامل الماوس (خطاف)
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