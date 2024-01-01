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شاشة ألعاب متوافقة بها تقنية مزامنة تكيفية مقاس 27 بوصة بتقنية UltraGear 4K UHD Nano IPS 1ms 144 هرتز

المواصفات

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شاشة ألعاب متوافقة بها تقنية مزامنة تكيفية مقاس 27 بوصة بتقنية UltraGear 4K UHD Nano IPS 1ms 144 هرتز

27GN950-B

شاشة ألعاب متوافقة بها تقنية مزامنة تكيفية مقاس 27 بوصة بتقنية UltraGear 4K UHD Nano IPS 1ms 144 هرتز

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27GN950-B
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جميع المواصفات

الشاشة

  • الحجم (بوصة)

    27 بوصة

  • الحجم (سم)

    68.47 سم

  • الدقة

    3840x2160

  • نوع اللوحة

    IPS

  • نسبة العرض

    16:9

  • المسافة بين البكسلات

    0.1554x0.1554

  • السطوع (الحد الأدنى)

    360 شمعة/م2

  • السطوع (النوع)

    400 شمعة/م2

  • سلسلة اللون (الحد الأدنى)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • سلسلة اللون (النوع)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • عمق اللون (عدد الألوان)

    1.07B

  • نسبة التباين (الحد الأدنى)

    700:1

  • نسبة التباين (النوع)

    1000:1

  • التحكم في وقت الاستجابة

    1 ملي ثانية (GtG أسرع)

  • زاوية العرض (CR≥10)

    178º(الجانب الأيمن/الأيسر), 178º(الجانب العلوي/السفلي)

الميزة

  • HDR 10

    نعم

  • تقنية ™VESA DisplayHDR

    DisplayHDR™ 600

  • تأثير HDR

    نعم

  • Nano IPS™ Technology

    نعم

  • سلسلة اللون متعددة

    نعم

  • معايرة اللون

    نعم

  • معايرة الأجهزة

    نعم

  • وميض آمن

    نعم

  • وضع القارئ

    نعم

  • إضعاف اللون

    نعم

  • دقة فائقة +

    نعم

  • ™AMD FreeSync

    نعم (Premium Pro)

  • FreeSync (تعويض منخفض للإطار)

    نعم

  • موازن الأسود

    نعم

  • مزامنة العمل الديناميكي (Dynamic Action Sync)

    نعم

  • Crosshair

    نعم

  • مجال الإضاءة

    نعم

  • توفير الطاقة الذكي

    نعم

  • أخرى (خاصية)

    متوافق مع تقنية G-SYNC من شركة إنفيديا، التعتيم النشط، الحد الأقصى للصوت (H/P خرج)، تقنية DSC

تطبيق SW

  • محترف اللون الحقيقي

    نعم

  • التحكم الظاهر على الشاشة (مدير شاشة LG)

    نعم

  • مركز تحكم ™UltraGear من LG

    نعم

الاتصال

  • HDMI

    نعم (2 لكل وحدة)

  • HDMI (الحد الأقصى للدقة بالهرتز)

    عند 60 هرتز 2160×3840

  • منفذ الشاشة

    نعم (1ea)

  • إصدار DP

    1.4

  • DP (الحد الأقصى للدقة بالهرتز)

    هرتز 95 بت عند 10 3840x2160
    (إيقاف تشغيل DSC) هرتز 120 بت عند 8 3840x2160
    (تشغيل DSC) هرتز 144 بت عند 10 3840x2160
    ※ يلزم الحصول على شاشة UHD بـ 144 هرتز بدقة 4K و10 شمعة مع DSC أو سلسلة NVIDIA RTX16 / 20 أو AMD RX5500 أو أحدث

  • منفذ USB المنبع

    نعم (1لكل وحدة/ver3.0)

  • USB Downstream Port

    نعم (2 لكل وحدة/الإصدار 3.0)

  • خروج السماعة

    نعم

الصوت

  • الحد الأقصى للصوت

    نعم

الطاقة

  • النوع

    محول طاقة (خارجي)

  • مدخل التيار المتردد

    100-240 فولط تيار متردد، 50/60 هرتز

  • استهلاك الطاقة (النوع)

    65 واط

  • استهلاك الطاقة (الأقصى)

    95 واط

  • استهلاك الطاقة (نجمة الطاقة)

    غير متوفر

  • استهلاك الطاقة (وضع السبات)

    أقل من 0.5 واط

  • استهلاك الطاقة (إيقاف التيار الثابت)

    أقل من 0.3 واط

ميكانيكي

  • عمليات ضبط وضع الشاشة

    الإمالة/الارتفاع/المحور

  • قابلة للتعليق على الحائط

    ملم 100×100

الأبعاد/الوزن

  • الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    291.2x570.6x609.2 (أعلى)
    291.2x460.6x609.2 (أسفل)

  • الأبعاد بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    53.7x352.9x609.2 مم

  • أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)

    208x517x741 مم

  • الوزن مع الحامل

    7.7 كجم

  • الوزن بدون حامل

    5.7 كجم

  • الوزن عند الشحن

    11.4 كجم

الملحقات

  • HDMI

    نعم

  • منفذ الشاشة

    نعم

  • كابل USB3.0 للبث المرتفع

    نعم

  • أخرى (الملحق)

    حامل الماوس (خطاف)

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