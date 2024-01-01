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شاشة ألعاب منحنية 21:9 UltraGear™ Nano بسرعة استجابة 1 مللي ثانية IPS مميزة (GtG) وحجم 34 بوصة

الميزات

المعرض

المواصفات

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شاشة ألعاب منحنية 21:9 UltraGear™ Nano بسرعة استجابة 1 مللي ثانية IPS مميزة (GtG) وحجم 34 بوصة

34GN850-B

شاشة ألعاب منحنية 21:9 UltraGear™ Nano بسرعة استجابة 1 مللي ثانية IPS مميزة (GtG) وحجم 34 بوصة

(0)
منظر أمامي

*شاشات الكمبيوتر تأتي مع ضمان ثلاث سنوات.
**العمر الإفتراضي للمنتج اربع سنوات.

شاشة ألعاب UltraGear

توفر LG UltraGear™‎ ميزات متنوعة مثل؛ Nano IPS، وVESA DisplayHDR™ 600 للون، و1 مللي ثانية IPS موديل (GtG)، وكسر معالج بمعدل 160 هرتز للسرعة، وتوافق مع G-SYNC®‎ ووضع ألعاب.

كن مغير قواعد اللعبة

LG UltraGear™‎، أقوى عتاد للفوز يضمن لك أن تكون في طليعة المنتصرين.

مقارنة الصور اللاحقة مع 5 مللي ثانية IPS و1 مللي ثانية IPS

IPS بسرعة 1 مللي ثانية (GtG)

سرعة لا تصدق للنصر

مع تقنية IPS بمعدل 1 مللي ثانية التي يمكن مقارنتها بسرعة TN، فإن توفير الصورة اللاحقة المُصغرة ووقت الاستجابة السريع، يساعدك على رفع معدل الفوز.

*صورة محاكاة.

تدعم Nano IPS

Nano IPS & HDR 400

اشعر بالقتال الفعلي بألوان حقيقية

يدعم 34GN850 طيفًا لونيًا واسعًا، و٪98 من التدرج اللوني DCI-P3، ويعبر عن ألوان عالية الدقة لإعادة الإنتاج باستخدام VESA DisplayHDR™ 400، مما يتيح الانغماس البصري الواقعي. بغض النظر عن ساحة المعركة، يشعر اللاعبون بأنهم في وسطها.

مقارنة "حركة الألعاب الانسيابية" مع 60 هرتز و160 هرتز كسر معالج

كسر معالج 160 هرتز

حركة الألعاب الانسيابية

تتيح السرعة الفائقة البالغة 160 هرتز (كسر معالج) للاعبين الاطلاع على الإطارات التالية بسرعة وتجعل الصور تظهر بسلاسة. يمكن للاعبين التنافسيين الرد بشكل أسرع على خصومهم والتركيز على الأهداف بسهولة.
مقارنة التوافق مع G-SYNC®‎ في حركة الألعاب مع وضع الإيقاف

توافق مع G-SYNC®‎

تم التحقق من التوافق مع G-SYNC®‎ بواسطة NVIDIA

تم اختبار الشاشة 34GN850 بواسطة NVIDIA وتم التحقق من توافقها مع تقنية G-SYNC®‎، مما يقضي على توقف الشاشة والتقليل من الاهتزاز لتوفير تجربة ألعاب أسرع أكثر سلاسة.

*صورة محاكاة.

حركة الألعاب في AMD FreeSync™ Premium مقارنة بوضع الإيقاف
AMD FreeSync™ Premium

صور أوضح وأسرع وأكثر سلاسة

مع تقنية FreeSync™ Premium‎، يمكن لممارسي الألعاب تجربة الحركة السلسة، الانسيابية عبر كل الألعاب العالية الدقة السريعة الوتيرة. وهي تقنية تقلل فعليًا من توقف الشاشة وتعطلها.

* الصور محاكاة لتعزيز فهم الميزة. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة معدل التحديث 60Hz (الصورة اليسرى) و Overclock 160Hz.
*يرجى إيقاف تشغيل AMD FreeSync™ لتشغيل ألعاب وحدة التحكم بمعدل تحديث 120Hz بدقة QHD (1440P).

تصميم عصري: انحناء 21:9 ، بدون حواف تقريبًا، إمالة، ارتفاع
تصميم عصري

أناقة وعصرية وصورة رائعة تغمرك

حسّن من تجربة لعبك من خلال التصميم الجذّاب والحامل المحسّن على شكل V والتصميم المميز بلا حواف تقريبًا. يمكن ضبط القاعدة لتغيير إمالة الشاشة وارتفاعها لمساعدتك على ممارسة اللعبة بشكل أكثر راحة.
محاكاة مزامنة الحركة الديناميكية
مزامنة الحركة الديناميكية

تفاعل بشكل أسرع من الخصوم

يمكنك تقليل تأخر المدخلات من خلال مزامنة الإجراءات الديناميكية حتى يتمكن ممارسو الألعاب من الاستفادة من كل لحظة في الوقت الحقيقي.
محاكاة مُثبّت اللون الأسود
مُثبّت اللون الأسود

هاجم أولاً في الظلام

يمكن لممارسي الألعاب تجنب القناصة الذين يختبئون في أحلك الأماكن والهروب بسرعة من المواقف التي يُسلط عليهم الضوء فيها.
محاكاة التقاطع
Crosshair

تصويب أفضل

يتم تثبيت النقطة المستهدفة في الوسط لتحسين دقة التصويب.
طباعة

جميع المواصفات

شاشة العرض

  • الحجم (بوصة)

    34 بوصة

  • الحجم (سم)

    86.7 سم

  • الدقة

    3440×1440

  • نوع اللوحة

    IPS

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    21:9

  • مقياس خطوط البكسل

    0.2325 × 0.2325 مم

  • السطوع (الحد الأدنى)

    320 شمعة/م²

  • السطوع (النوع)

    400 شمعة/م²

  • نطاق الألوان (الحد الأدنى)

    DCI-P3 90% (CIE1976)‎

  • نطاق الألوان (النوع)

    DCI-P3 98% (CIE1976)‎

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار

  • نسبة التباين (الحد الأدنى)

    700:1

  • نسبة التباين (النوع)

    1.000:1

  • وقت الاستجابة

    1 مللي ثانية (GtG عند الأسرع)

  • زاوية الرؤية (CR≥10)

    178º(يمين/يسار)، 178º(أعلى/أسفل)

  • معالجة السطح

    مقاومة التوهج

  • منحنية

    نعم

المزايا

  • HDR 10

    نعم

  • VESA DisplayHDR™‎

    DisplayHDR™ 400

  • تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR)

    نعم

  • تقنية Nano IPS™‎

    نعم

  • مجموعة الألوان الكبيرة

    نعم

  • معايرة الألوان

    نعم

  • الأمان من الوميض

    نعم

  • وضع القارئ

    نعم

  • NVIDIA G-Sync™‎

    توافق مع G-SYNC

  • AMD FreeSync™‎

    نعم (بريميوم)

  • FreeSync (تعويض الأطر المنخفضة)

    نعم

  • مُثبّت اللون الأسود

    نعم

  • مزامنة الحركة الديناميكية

    نعم

  • Crosshair

    نعم

  • كسر المعالج

    نعم

  • تبديل تلقائي للإدخال

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

تطبيق برمجي

  • التحكم على الشاشة (LG Screen Manager)

    نعم

التوصيل

  • HDMI

    نعم (2ea)

  • HDMI (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

    3440×1440 10 بت بمعدل 85 هرتز

  • منفذ شاشة العرض

    نعم (1ea)

  • إصدار DP

    1.4

  • DP (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

    3440×1440 10 بت(RGB444) بمعدل 144 هرتز،
    3440 × 1440 8 بت(RGB444) بمعدل 160 هرتز(O/C)، و
    3440 × 1440 10 بت (YUV422) بمعدل 160 هرتز (O/C)

  • منفذ صاعد USB

    نعم (1ea/ver3.0)

  • منفذ هابط USB

    نعم (2ea/ver3.0)

  • خرج سماعة الرأس

    نعم

الطاقه

  • النوع

    الطاقة الخارجية (مهايئ)

  • مدخل تيار متردد

    100 - 240‏ فولط تيار متردد‏، 50/60 هرتز

  • استهلاك الطاقة (النوع)

    72W

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

    80 واط

  • استهلاك الطاقة (وضع السكون)

    أقل من 0.5 واط

  • استهلاك الطاقة (إيقاف التيار المباشر)

    أقل من 0.3 واط

ميكانيكي

  • عمليات ضبط موضع شاشة العرض

    إمالة/ارتفاع

  • قابلة للتعليق على الجدار

    100 x‏ 100 ملم

الأبعاد/الوزن

  • الأبعاد مع الحامل (عرض × ارتفاع × عمق)

    819.2×574.1×312.2 مم (أعلى)
    819.2×464.1×312.2 مم (أسفل)

  • الأبعاد بدون حامل (عرض × ارتفاع × عمق)

    819.2×361.6×104.4 مم

  • الأبعاد في الشحن (عرض × ارتفاع × عمق)

    979×521×245 مم

  • الوزن بالحامل

    7.6 كجم

  • الوزن دون الحامل

    5.5 كجم

  • الوزن عند الشحن

    11.5 كجم

الملحق

  • HDMI

    نعم

  • منفذ شاشة

    نعم

  • كابل منبع USB3.0

    نعم

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