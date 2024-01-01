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شاشة ألعاب منحنية 21:9 UltraGear™ Nano بسرعة استجابة 1 مللي ثانية IPS مميزة (GtG) وحجم 34 بوصة
*شاشات الكمبيوتر تأتي مع ضمان ثلاث سنوات.
**العمر الإفتراضي للمنتج اربع سنوات.
*صورة محاكاة.
*صورة محاكاة.
* الصور محاكاة لتعزيز فهم الميزة. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة معدل التحديث 60Hz (الصورة اليسرى) و Overclock 160Hz.
*يرجى إيقاف تشغيل AMD FreeSync™ لتشغيل ألعاب وحدة التحكم بمعدل تحديث 120Hz بدقة QHD (1440P).
جميع المواصفات
شاشة العرض
-
الحجم (بوصة)
34 بوصة
-
الحجم (سم)
86.7 سم
-
الدقة
3440×1440
-
نوع اللوحة
IPS
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
21:9
-
مقياس خطوط البكسل
0.2325 × 0.2325 مم
-
السطوع (الحد الأدنى)
320 شمعة/م²
-
السطوع (النوع)
400 شمعة/م²
-
نطاق الألوان (الحد الأدنى)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
نطاق الألوان (النوع)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
1.07 مليار
-
نسبة التباين (الحد الأدنى)
700:1
-
نسبة التباين (النوع)
1.000:1
-
وقت الاستجابة
1 مللي ثانية (GtG عند الأسرع)
-
زاوية الرؤية (CR≥10)
178º(يمين/يسار)، 178º(أعلى/أسفل)
-
معالجة السطح
مقاومة التوهج
-
منحنية
نعم
المزايا
-
HDR 10
نعم
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
-
تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR)
نعم
-
تقنية Nano IPS™
نعم
-
مجموعة الألوان الكبيرة
نعم
-
معايرة الألوان
نعم
-
الأمان من الوميض
نعم
-
وضع القارئ
نعم
-
NVIDIA G-Sync™
توافق مع G-SYNC
-
AMD FreeSync™
نعم (بريميوم)
-
FreeSync (تعويض الأطر المنخفضة)
نعم
-
مُثبّت اللون الأسود
نعم
-
مزامنة الحركة الديناميكية
نعم
-
Crosshair
نعم
-
كسر المعالج
نعم
-
تبديل تلقائي للإدخال
نعم
-
التوفير الذكي للطاقة
نعم
تطبيق برمجي
-
التحكم على الشاشة (LG Screen Manager)
نعم
التوصيل
-
HDMI
نعم (2ea)
-
HDMI (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
3440×1440 10 بت بمعدل 85 هرتز
-
منفذ شاشة العرض
نعم (1ea)
-
إصدار DP
1.4
-
DP (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
3440×1440 10 بت(RGB444) بمعدل 144 هرتز،
3440 × 1440 8 بت(RGB444) بمعدل 160 هرتز(O/C)، و
3440 × 1440 10 بت (YUV422) بمعدل 160 هرتز (O/C)
-
منفذ صاعد USB
نعم (1ea/ver3.0)
-
منفذ هابط USB
نعم (2ea/ver3.0)
-
خرج سماعة الرأس
نعم
الطاقه
-
النوع
الطاقة الخارجية (مهايئ)
-
مدخل تيار متردد
100 - 240 فولط تيار متردد، 50/60 هرتز
-
استهلاك الطاقة (النوع)
72W
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
80 واط
-
استهلاك الطاقة (وضع السكون)
أقل من 0.5 واط
-
استهلاك الطاقة (إيقاف التيار المباشر)
أقل من 0.3 واط
ميكانيكي
-
عمليات ضبط موضع شاشة العرض
إمالة/ارتفاع
-
قابلة للتعليق على الجدار
100 x 100 ملم
الأبعاد/الوزن
-
الأبعاد مع الحامل (عرض × ارتفاع × عمق)
819.2×574.1×312.2 مم (أعلى)
819.2×464.1×312.2 مم (أسفل)
-
الأبعاد بدون حامل (عرض × ارتفاع × عمق)
819.2×361.6×104.4 مم
-
الأبعاد في الشحن (عرض × ارتفاع × عمق)
979×521×245 مم
-
الوزن بالحامل
7.6 كجم
-
الوزن دون الحامل
5.5 كجم
-
الوزن عند الشحن
11.5 كجم
الملحق
-
HDMI
نعم
-
منفذ شاشة
نعم
-
كابل منبع USB3.0
نعم
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