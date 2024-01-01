شاشة ألعاب منحنية 21:9 UltraGear™ Nano بسرعة استجابة 1 مللي ثانية IPS مميزة (GtG) وحجم 34 بوصة

يدعم 34GN850 طيفًا لونيًا واسعًا، و٪98 من التدرج اللوني DCI-P3، ويعبر عن ألوان عالية الدقة لإعادة الإنتاج باستخدام VESA DisplayHDR™ 400، مما يتيح الانغماس البصري الواقعي. بغض النظر عن ساحة المعركة، يشعر اللاعبون بأنهم في وسطها.

