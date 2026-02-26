(1التعريفات

· متجر إل جي الإلكتروني الرسمي: www.lg.com/eg

· Breadfast: شركة/تطبيق Breadfast المسؤولة عن تقديم/استخدام القسائم وفق سياساتها.

· العميل: أي شخص يقوم بعملية شراء مؤهلة خلال فترة العرض.

· القسيمة/الكوبون: كود خصم أو رصيد/عرض يُستخدم على تطبيق/منصة Breadfast وفق شروطها.

(2 فترة العرض

يسري العرض من 26/02/2026 حتى 20/03/2026 (شاملًا)، أو حتى نفاد القسائم/المخزون—أيهما أسبق.

(3 أهلية الاستفادة من العرض

·يسري العرض على الطلبات التي يتم إتمامها بنجاح عبر LG.com خلال فترة العرض.

· لا يسري على مشتريات الجملة/التجار/إعادة البيع (إن وجد).

(4طريقة الحصول على القسيمة

· سيتم إرسال القسيمة/أكواد القسائم إلى ( البريد الإلكتروني/رقم الهاتف)

المسجل في الطلب خلال 5 أيام عمل من تاريخ تأكيد/تسليم الطلب.

· في حال إدخال بيانات تواصل غير صحيحة، يتحمل المشارك مسؤولية عدم استلام القسيمة.

(5شروط استخدام قسائم Breadfast

· القسائم صالحة للاستخدام على Breadfast فقط، ولا يمكن استخدامها على LG.com.

· تاريخ انتهاء القسيمة خلال 30ابريل 2026.

· لا يمكن استبدال القسيمة نقدًا أو تحويلها أو إعادة بيعها.

· قد تخضع القسائم لقيود إضافية حسب سياسة Breadfast مثل مناطق التوصيل، أوقات الاستخدام، الفئات المستثناة… إلخ).في حال وجود تعارض، تُطبق شروط Breadfast على استخدام القسيمة داخل منصة

Breadfast.

(6 الإرجاع/الإلغاء وتأثيره على القسائم

· في حال إلغاء الطلب أو إرجاع المنتج كليًا، يتم إلغاء/إيقاف القسيمة المرتبطة بالطلب (إن لم تُستخدم).

· إذا تم استخدام القسيمة ثم تم إرجاع الطلب/جزء منه، تحتفظ LG و/أو Breadfast بالحق في خصم قيمة القسيمة أو إلغائها أو اتخاذ الإجراء المناسب وفق السياسات المعمول بها.

· تخضع عمليات الاسترجاع والاستبدال لسياسة :LG.com

(7 القيود العامة

·عرض القسائم غير قابل للجمع مع عروض أخرى من LG.com أو Breadfast ما لم يُذكر خلاف ذلك.

· يسري العرض على الطلبات المُكتملة والمدفوعة فقط (لا يشمل الطلبات الملغاة أو غير المكتملة).

(8المسؤولية

· LG.com مسؤول عن أهلية الطلب وإرسال القسيمة وفق هذه الشروط.

· Breadfast مسؤول عن قبول القسيمة واستخدامها وتقديم الخدمة ضمن منصته وفق شروطه وسياساته.

· لا تتحمل LG.com مسؤولية أي أعطال/انقطاعات/قيود تشغيلية تتعلق بمنصة Breadfast أو مناطق التوصيل أو

توافر المنتجات داخل.Breadfast

(9 التعديل أو الإنهاء

تحتفظ LG.com بالحق في تعديل أو إيقاف العرض أو تحديث الشروط والأحكام في أي وقت وفقًا للأنظمة المعمول بها، مع نشر التحديث على الموقع/صفحة العرض.

(10التواصل

للاستفسار عن العرض أو استلام القسائم:

· خدمة عملاء LG Support Chat & Email - Support & Help | LG EG: /19960

· دعم Breadfast لاستخدام القسيمة