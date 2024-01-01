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ثلاجة سعة 506 لتر فريزر علوي، فلتر فريش، أسود

الميزات

المعرض

المواصفات

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ثلاجة سعة 506 لتر فريزر علوي، فلتر فريش، أسود

GN-C722SGGL

ثلاجة سعة 506 لتر فريزر علوي، فلتر فريش، أسود

(0)
GN-C722SGGL

*الثلاجات تأتي مع ضمان خمس سنوات، الكباس الانفرترر ضمان عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

™LinearCooling

نضارة تدوم طويلاً

تقلل تقنية ™LinearCooling من تقلبات درجات الحرارة ويحافظ على النكهة الطازجة لمدة تصل إلى 7 أيام

*استنادًا لنتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل إنقاص الوزن بنسبة 5% من الملفوف الصيني بوك تشوي على رف حجرة الطعام الطازج لموديل ثلاجة ™LinearCooling. الموديلات المناسبة فقط. قد تختلف النتيجة وفق الاستخدام الفعلي.

توفر نضارة أسرع على نحو متساوي

توفر نضارة أسرع على نحو متساوي

مشروبات أكثر برودة وأطعمة طازجة بفضل أداء التبريد المتساوي والأكثر سرعة الذي تتميز به تقنية تبريد الباب ™+DoorCooling.

*استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي التي تقارن وقت انخفاض درجة حرارة حاوية المياه الموضوعة في السلة العلوية للطرازات التي تتميز بتقنية ™+DoorCooling و™+Non-DoorCooling. الموديلات المناسبة فقط. صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف المنتج الفعلي عما هو موضح بها.
من المفترض أن تقنية وظيفة ™+DoorCooling تتوقف عن العمل عند فتح الباب.

تبريد سريع ومتساوٍ
تدفق هواء متعدد

تبريد سريع ومتساوٍ

يتم توفير هواء التبريد في كل زاوية من الثلاجة بواسطة فتحات هواء تبريد متعددة.
توفير الطاقة وعمر افتراضي أطول
إضاءة لوحة LED

توفير الطاقة وعمر افتراضي أطول

تُعد إضاءة لوحة LED أكثر توفيرًا للطاقة وتتميز بعمر افتراضي أطول من إضاءة المصابيح التقليدية.
سهولة التخزين
وحدة صناعة ثلج متحركة

سهولة التخزين

يمكنك إخراج درج الثلج ونقله بسهولة تامة
عندما تحتاج إلى مساحة أكبر في المُجمد.

™Smart Diagnosis

™Smart Diagnosis

إن Smart Diagnosis™‎ من إل جي هي تقنية سهلة ومريحة لاستكشاف أي مشاكل وإصلاحها. ما عليك سوى الاتصال بالخط الساخن لخدمة عملاء إل جي ووضع الهاتف الذكي على الجهاز. يتصل الجهاز بأي كمبيوتر يقدم تشخيصًا في غضون ثوانٍ ويوفر حلاً فوريًا.

الملخص

طباعة

الأبعاد

GN-C722SGGL

المواصفات الأساسية

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    790 x 1800 x 730

  • اللمسة النهائية (الباب)

    زجاج عاكس أسود

جميع المواصفات

التحكم والشاشة

  • إنذار الباب

    نعم

  • شاشة LED داخلية

    نعم

الأبعاد والوزن

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    790 x 1800 x 730

  • أبعاد العبوة (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    835 x 1865 x 767

الميزات

  • ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

    نعم

  • ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

    نعم

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    زجاج عاكس أسود

  • نوع المقبض

    مقبض غائر

حجيرة الثلاجة

  • سلة الباب_شفافة

    نعم

  • ضوء الثلاجة

    نعم

  • الرف_زجاج مقوى

    2

  • Hygiene Fresh+‎

    نعم

  • صندوق الخضراوات (منظم توازن الرطوبة)

    نعم

  • منطقة 0 طازجة

    نعم

  • حامل البيض/سلة البيض

    نعم (1x10 من البيض)

  • تخزين قوارير 2L

    نعم

التقنية الذكية

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

حجيرة المجمد

  • سلة الباب_شفافة

    نعم

  • ضوء الفريزر

    نعم

  • الرف_زجاج مقوى

    نعم

  • تدفق هواء متعدد

    نعم

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