We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ثلاجة LG الجديده
جميع المواصفات
خصائص الثلاجه
-
المبرد
R-600a CFC - Free (HFC - 134 a)
-
المتحكم فى درجه الحراره
حساس الكترونى
-
نظام التبريد
سريان الهواء المتعدد
-
لوحه التحكم
External White 88 LED - Tactile Buttom
-
صنبور المياه
Free Falling
-
التبريد الصحى
نعم
-
الانذار الخاص بالباب
نعم
-
الضاغط
Recipro
-
سريان الهواء المتعدد
نعم
مكونات الثلاجه
-
الرف
Tempered Glass Full 2
-
Fresh 0 Zone
Sliding Flap - Up Cover
-
الاضاءه
Module LED
-
درج البيض
10*1
-
صندوق الخضروات و الفاكهه
2 Box Humidity Controller 2
-
سله الباب
Transparent (Full Size) 2
مكونات المجمد
-
التبريد السريع
نعم
-
صانع الثلج
1-Time Twist Icer (Detachable)
-
الارفف
2 Plastic
-
الاضاءه
Module LED
السعه-NET
-
Total, ℓ
600
-
Freezer, ℓ (Except for 2star)
158
-
2star, ℓ
18
-
Refrigerator, ℓ
424
السعه -GROSS
-
Total
639
-
Freezer
186
-
2star, ℓ
18
-
Refrigerator, ℓ
435
الوزن-كجم
-
الصافى
97.5
الابعاد -العرض-الارتفاع-العمق
-
الصندوق
904*1884*750
رأي المستخدمين
اختياراتنا لك
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.