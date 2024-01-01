About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

 ثلاجة بفريزر علوي 612 لتر بخاصية LG ThinQ

 ثلاجة بفريزر علوي 612 لتر بخاصية LG ThinQ

GRTB622PFBQ
صورة أمامية|ثلاجة بفريزر علوي 612 لتر بخاصية LG ThinQ|GRTB622PFBQ
front open view with food stored
Refrigerator compartment
Interior view of freezer
Detailed close-up of handle
Touch control panel on refrigerator door
Icemaker
Fridge
Drawer
RightPerspective
Top left perspective view
Rightside
LeftSide
صورة أمامية|ثلاجة بفريزر علوي 612 لتر بخاصية LG ThinQ|GRTB622PFBQ
front open view with food stored
Refrigerator compartment
Interior view of freezer
Detailed close-up of handle
Touch control panel on refrigerator door
Icemaker
Fridge
Drawer
RightPerspective
Top left perspective view
Rightside
LeftSide

الميزات الرئيسية

  • تقنية ™LinearCooling
  • ™+DoorCooling
  • تقنية Hygiene Fresh
  • ™LG ThinQ
  • ™Smart Inverter Compressor
  • شاشه خارجية
المزيد
يتم حفظ الفواكه والخضراوات مثل الخس والطماطم والتوت الطازج في المنتج.

تقنية ™LinearCooling

تحافظ على نضارة الخضروات لفترة أطول

تقلل تقنية ™LinearCooling من تقلبات درجات الحرارة، وتحتفظ بالنكهة الطازجة لمدة تصل إلى 7 أيام¹⁾.

ثلاجة LG ذات المجمد العلوي مفتوحة في مطبخ، ويملئها الطعام، توضح الصورة كيفية عمل ميزة DoorCooling™.

™+DoorCooling

تحفظ الطعام طازجًا بسرعة وتساوٍ

يبقى الطعام طازجًا والمشروبات باردة على أي رف مع أداء تبريد أسرع²⁾.

صورة مقربة لثلاجة LG ذات المجمد العلوي تعرض أماكن Hygiene Fresh مع الفاكهة لإظهار وظيفة الحفظ الطازج.

تقنية Hygiene Fresh

حد من البكتريا والروائح، زِد من النضارة

حافظ على نظافة ثلاجتك باستخدام تقنية Hygiene Fresh، التي تزيل الروائح الكريهة وتزيل ما يصل إلى %99.99 ³⁾ من البكتيريا.

خاصية Fresh 0 Zone

توفير وقت إزالة الجليد

يسمح لك الدرج الخاص بحفظ الأطعمة مثل اللحوم والأسماك بشكل أفضل دون تجميدها وإزالة الجليد منها.

*تحافظ منطقة 0 الطازجة على الأطعمة في درجة حرارة أقل من الأجزاء الأخرى.

*قد تختلف درجة الحرارة باختلاف الإعدادات وحالة الطعام وظروف الاستخدام المنزلي.

صانع ثلج متنقل

مساحة أكبر في المجمد

يمكنك إخراج صينية الثلج وتحريكها بسهولة إذا احتجت إلى تفريغ مساحة داخل المجمد.

™LG ThinQ

تحكم ذكي لحياة أكثر ذكاءً

تحكم في جهازك عن بُعد من أي مكان

تحكَّم في إعدادات ثلاجة LG من أي مكان من خلال أي جهاز يدعم تقنية WiFi باستخدام LG ThinQ™ (4 .

سيدة تستخدم هاتفها الذكي للتحكم عن بُعد في ثلاجة LG، مما يُظهر اتصالها الذكي لإدارة الإعدادات.

جهاز تحكم عن بعد

ثلاجة LG ذات المجمد العلوي في مطبخ مع لقطة مقربة للهاتف توضح إحصائيات الاستخدام المقدمة من تطبيق LG ThinQ.

تنبيه ذكي

ثلاجة LG ذات المجمد العلوي في مطبخ مع لقطة مقربة للهاتف توضح إحصائيات الاستخدام المقدمة من تطبيق LG ThinQ.

المراقبة

ثلاجة LG المزودة بتقنية Smart Fresh Air التي تعمل على تحسين التبريد استنادًا إلى أنماط الاستخدام لتحسين كفاءة الطاقة.

المتعلم الذكي

الطريقة الأذكى للتبريد

يتعرف Smart Fresh Air على أنماط استخدامك لتحسين التبريد، حتى في أوقات ذروة الاستخدام.

الخطوة 1. خوارزمية الهواء النقي الذكي

يحلل Smart Fresh Air أنماط الاستخدام على مدار 3 أسابيع لتحسين أداء التبريد.

الخطوة 2. خفض درجة الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية

بناءً على أنماط الاستخدام، سيزيد الهواء النقي الذكي من التبريد قبل ساعتين من فترات الاستخدام العالي.

الخطوة 3. تقليل ارتفاع درجة الحرارة للحفاظ على الانتعاش

حتى عندما يتم فتح الباب بشكل متكرر، تظل درجة الحرارة الداخلية عند المستويات المثلى للحفاظ على الطعام طازجًا.

*يجب أن يكون الاتصال بالإنترنت Wi-Fi مطلوباً.

*التشغيل الذكي الأكثر مرونة يتم التحكم فيه ومراقبته فقط في تطبيق LG ThinQTM. (المرجع. فحص العرض غير مدعوم).

™Smart Inverter Compressor

كفاءة ومتانة في استخدام الطاقة

يرتقي ™LG Smart Inverter Compressor من LG بكفاءة استخدام الطاقة إلى المستوى التالي لمساعدتك على توفير ما يزيد عن 10 سنوات من راحة البال.

* ضمان لمدة 10 سنوات على جزء الضاغط فقط. قد يتم فرض تكاليف إضافية بخلاف الضاغط (العمالة، الأجزاء الأخرى، وما إلى ذلك).

* صور ومقاطع الفيديو المأخوذة للمنتج هي لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

 

 

1)™LinearCooling  

*استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV باستخدام طريقة الاختبار الداخلي لشركة LG لقياس الوقت الذي استغرقه الوصول إلى معدل تخفيض الوزن بنسبة 5% من pakchoi على رف حجرة الطعام الطازج في طراز LGE ™ LinearCooling. 

-قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.

-الطرزات المنطبقة فقط. 

 

 

 

 

2)™⁺DoorCooling  

*استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV Rheinland باستخدام طريقة الاختبار الداخلي من LG لمقارنة الوقت الذي تنخفض فيه درجة حرارة خزان المياه الموجود في السلة العلوية بين طراز DoorCooling⁺ ™ وغيره من الطرازات. 

-الطرزات المنطبقة فقط. 

من المفترض أن تتوقف تقنية DoorCooling⁺ ™ عند فتح الباب.

 

 

 

 

3)Hygiene Fresh

-البكتريا: البكتيريا:المكورات العنقودية الذهبية، والإشريكية القولونية، والعصيات المخاطية، والكلبسيلابنيومونيا

-مؤكدة من TÜV Rheinland على جميع العمليات والنتائج، وطريقة الاختبار التي تشير إلى بروتوكول اختبار ASTM E2149.

-تم حساب عدد البكتيريا قبل وبعد ساعة (1 ساعة) من التفاعل الذي تم إجراؤه عن طريق وضع أجزاء (1 جم) من المرشح في محلول بكتيري مخفف سعة 50 مل.

-أداء الإزالة البكتيرية هو نتيجة الاختبار المخبري تم ملاحظة تفاعلات مباشرة. قد تختلف النتائج خلال ظروف الاستخدام الفعلي. 

 

 

 

 

4)™LG ThinQ

- تم إعادة تسمية LG SmartThinQ™ الآن إلى LG ThinQ™.

- قد تختلف المنتجات ذات الميزات الذكية حسب البلد والطراز. تحقّق من ذلك عبر بائع التجزئة المحلي أو شركة LG لمعرفة مدى توافر الخدمة.

- واجهات المستخدم للتطبيقات في الصورة هي لغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن تلك الفعلية.

 

 

 

 

الأسئلة الشائعة

Q.

ما حجم الثلاجة التي أحتاجها؟

 
A.

رغم أن الأمر يعتمد على أسلوب حياتك، كقاعدة عامة: فإن ثلاجة LG Combi بسعة 340–384 لترًا تكفي للأسَر الصغيرة المكوّنة من شخص إلى شخصين؛ بينما تناسب طرازات Slim Multi-Door بسعة 506–508 لترًا العائلات المكوّنة من 3 إلى 4 أشخاص؛ أما للعائلات الأكبر، فنوصي بطرازات LG Multi-Door أو American Style ذات السعة الكبيرة (625–705 لترًا). توفر الطرازات متعددة الأبواب (Multi-Door) عرضًا إضافيًا لتخزين الصواني والأطباق وما إلى ذلك. نظرًا لأننا في LG نرغب في أن يجد كل عميل الثلاجة التي تناسبه، فإننا نقدم مجموعة مختارة من الأحجام لكل فئة.

Q.

هل الثلاجة ذات الباب المزدوج مفيدة؟

A.

تُعرف أيضًا باسم ثلاجات Combi، وتوفّر الثلاجات ذات البابين ميزة وجود قسم منفصل للمجمّد لحفظ جميع الأطعمة المجمدة.

تحتوي ثلاجات LG Combi على مساحة ثلاجة تبلغ 70% فوق مساحة مجمدة تبلغ 30%، مما يمنحك سهولة الوصول إلى الأقسام الأكثر استخدامًا.

Q.

كيف يمكنني تغيير إعداد درجة الحرارة في ثلاجة LG Refrigerator؟

A.

استخدم لوحة التحكم الموجودة على الباب أو داخل الثلاجة لضبط أو تعديل درجة الحرارة في ثلاجتك أو المُجمِّد. استخدم تطبيق LG ThinQ™ لتغيير إعداد درجة الحرارة عن بُعد عبر هاتفك الذكي للطرازات المدعومة.

Q.

ما المقصود بأن تكون الثلاجة بتقنية منع تكوّن الثلج؟

A.

يتكون الصقيع عندما يرتطم بخار الماء بأسلاك تبريد الثلج، ثم يتكثف في الماء، والذي يتجمد على الفور.

تعتمد الثلاجة المزودة بتقنية منع تكوّن الثلج على مؤقت يقوم بتشغيل ملف تسخين يحيط بملف التبريد في فترات منتظمة لإذابة الجليد ومنع تراكمه تلقائيًا.

الملخص

طباعة

الأبعاد

GRTB622PFBQ

المواصفات الأساسية

  • الأبعاد والوزن - أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎831 x 1860 x 741 ‎

  • الأداء - نوع الضاغط

    ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

  • الميزات - باب داخل الباب

    لا

  • التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

  • المواد واللمسة النهائية - اللمسة النهائية (الباب)

    فضي

جميع المواصفات

المواصفات الأساسية

  • نوع المنتج

    تثبيت علوي

الأبعاد والوزن

  • وزن التغليف (كجم)

    94

  • وزن المنتج (كجم)

    85

  • العمق بدون الباب (مم)

    635

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎831 x 1860 x 741 ‎

  • عمق دون مقبض (مم)

    741

الميزات

  • ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

    نعم

  • باب داخل الباب

    لا

  • ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

    نعم

  • مزيل روائح

    نعم

ICE & WATER SYSTEM

  • موزّع ماء فقط

    لا

  • صانع الثلج الآلي

    لا

  • محضر الثلج_يدوي (متحرك)

    نعم

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    فضي

الأداء

  • نوع الضاغط

    ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

حجيرة الثلاجة

  • ضوء الثلاجة

    إضاءة LED العلوية

  • الرف_زجاج مقوى

    2

  • Hygiene Fresh+‎

    لا

  • صندوق خضراوات

    نعم (2)

  • منطقة 0 طازجة

    نعم

  • حامل البيض/سلة البيض

    نعم

  • Hygiene Fresh

    نعم

التقنية الذكية

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

السعة

  • الحجم الإجمالي (لتر)

    656

  • حجم التخزين في الفريزر (لتر)

    184

  • حجم التخزين في الثلاجة

    428

  • إجمالي حجم التخزين (لتر) 

    612

حجيرة المجمد

  • ضوء الفريزر

    إضاءة LED العلوية

  • الرف_زجاج مقوى

    1

  • تدفق هواء متعدد

    نعم

رأي المستخدمين

اختياراتنا لك

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

العثور عليه محليًا

Experience this product around you.
دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 