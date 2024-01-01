ثلاجة فضية بمُجمِّد علوي سعة 609 لتر

GRTF622PFBQ
المنظر الأمامي لـ ثلاجة فضية بمُجمِّد علوي سعة 609 لتر GRTF622PFBQ
'صورة أمامية للمنتج مفتوحًا مع ظهور الطعام المخزن
أماكن التخزين في الثلاجة
صورة داخلية للمجمد
صورة مقربة مفصلة للمقبض
لوحة تحكم تعمل باللمس على باب الثلاجة
صورة مقربة مفصلة للموزع
صورة للجانب الأيسر
صورة جانبية للجانب الأيمن
صورة جانبية
صورة للجانب الخلفي
الميزات الرئيسية

  • تقنية LinearCooling™
  • DoorCooling+ ™
  • تقنية Hygiene Fresh
  • LG ThinQ™
  • Smart Inverter Compressor™
المزيد
يتم حفظ الفواكه والخضراوات مثل الخس والطماطم والتوت الطازج في المنتج.

تقنية LinearCooling™

تحافظ على نضارة الخضروات لفترة أطول

تقلل تقنية LinearCooling™ من تقلبات درجات الحرارة، وتحتفظ بالنكهة الطازجة لمدة تصل إلى 7 أيام¹⁾.

ثلاجة LG ذات المجمد العلوي مفتوحة في مطبخ، ويملئها الطعام، توضح الصورة كيفية عمل ميزة DoorCooling™.

DoorCooling⁺ ™

تحفظ الطعام طازجًا بسرعة وتساوٍ

يبقى الطعام طازجًا والمشروبات باردة على أي رف مع أداء تبريد أسرع²⁾.

صورة مقربة لثلاجة LG ذات المجمد العلوي تعرض أماكن Hygiene Fresh مع الفاكهة لإظهار وظيفة الحفظ الطازج.

تقنية Hygiene Fresh

حد من البكتريا والروائح، زِد من النضارة

حافظ على نظافة ثلاجتك باستخدام تقنية Hygiene Fresh، التي تزيل الروائح الكريهة وتزيل ما يصل إلى 99.99%³⁾ من البكتيريا.

Fresh 0 Zone

توفير وقت إزالة الجليد

يسمح لك الدرج الخاص بحفظ الأطعمة مثل اللحوم والأسماك بشكل أفضل دون تجميدها وإزالة الجليد منها.

*تحافظ منطقة 0 الطازجة على الأطعمة في درجة حرارة أقل من الأجزاء الأخرى.

*قد تختلف درجة الحرارة باختلاف الإعدادات وحالة الطعام وظروف الاستخدام المنزلي.

صانع ثلج متنقل

مساحة أكبر في المجمد

يمكنك إخراج صينية الثلج وتحريكها بسهولة إذا احتجت إلى تفريغ مساحة داخل المجمد.

LG ThinQ™

تحكم ذكي لحياة أكثر ذكاءً

تحكم في جهازك عن بُعد من أي مكان

تحكَّم في إعدادات ثلاجة LG من أي مكان من خلال أي جهاز يدعم تقنية WiFi باستخدام LG ThinQ™ ⁴⁾.

سيدة تستخدم هاتفها الذكي للتحكم عن بُعد في ثلاجة LG، مما يُظهر اتصالها الذكي لإدارة الإعدادات.

جهاز تحكم عن بعد

ثلاجة LG ذات المجمد العلوي بابها مفتوح قليلاً وهاتف يعرض تنبيه LG ThinQ بأن الباب مفتوح.

تنبيه ذكي

ثلاجة LG ذات المجمد العلوي في مطبخ مع لقطة مقربة للهاتف توضح إحصائيات الاستخدام المقدمة من تطبيق LG ThinQ.

المراقبة

ثلاجة LG المزودة بتقنية Smart Fresh Air التي تعمل على تحسين التبريد استنادًا إلى أنماط الاستخدام لتحسين كفاءة الطاقة.

المتعلم الذكي

الطريقة الأذكى للتبريد

يتعرف Smart Fresh Air على أنماط استخدامك لتحسين التبريد، حتى في أوقات ذروة الاستخدام.

الخطوة 3. تقليل ارتفاع درجة الحرارة للحفاظ على الانتعاش

حتى عندما يتم فتح الباب بشكل متكرر، تظل درجة الحرارة الداخلية عند المستويات المثلى للحفاظ على الطعام طازجًا.

الخطوة 2. خفض درجة الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية

بناءً على أنماط الاستخدام، سيزيد الهواء النقي الذكي من التبريد قبل ساعتين من فترات الاستخدام العالي.

الخطوة 1. خوارزمية الهواء النقي الذكي

يحلل Smart Fresh Air أنماط الاستخدام على مدار 3 أسابيع لتحسين أداء التبريد.

*يجب أن يكون الاتصال بالإنترنت Wi-Fi مطلوباً.

*التشغيل الذكي الأكثر مرونة يتم التحكم فيه ومراقبته فقط في تطبيق LG ThinQTM. (المرجع. فحص العرض غير مدعوم).

Smart Inverter Compressor™

كفاءة ومتانة في استخدام الطاقة

يرتقي LG Smart Inverter Compressor™ من LG بكفاءة استخدام الطاقة إلى المستوى التالي لمساعدتك على توفير ما يزيد عن 10 سنوات من راحة البال.

* ضمان لمدة 10 سنوات على جزء الضاغط فقط. قد يتم فرض تكاليف إضافية بخلاف الضاغط (العمالة، الأجزاء الأخرى، وما إلى ذلك).

* صور ومقاطع الفيديو المأخوذة للمنتج هي لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

 

1)LinearCooling™

*استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV باستخدام طريقة الاختبار الداخلي لشركة LG لقياس الوقت الذي استغرقه الوصول إلى معدل تخفيض الوزن بنسبة 5% من pakchoi على رف حجرة الطعام الطازج في طراز LGE LinearCooling™.

-قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.

-الطرزات المنطبقة فقط.

 

2)DoorCooling ⁺ ™

*استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV Rheinland باستخدام طريقة الاختبار الداخلي من LG لمقارنة الوقت الذي تنخفض فيه درجة حرارة خزان المياه الموجود في السلة العلوية بين طراز DoorCooling⁺ ™ وغيره من الطرازات.

-الطرزات المنطبقة فقط.

من المفترض أن تتوقف تقنية DoorCooling⁺ ™ عند فتح الباب.

 

3)Hygiene Fresh

-البكتريا: البكتيريا:المكورات العنقودية الذهبية، والإشريكية القولونية، والعصيات المخاطية، والكلبسيلابنيومونيا

-مؤكدة من TÜV Rheinland على جميع العمليات والنتائج، وطريقة الاختبار التي تشير إلى بروتوكول اختبار ASTM E2149.

-تم حساب عدد البكتيريا قبل وبعد ساعة (1 ساعة) من التفاعل الذي تم إجراؤه عن طريق وضع أجزاء (1 جم) من المرشح في محلول بكتيري مخفف سعة 50 مل.

-أداء الإزالة البكتيرية هو نتيجة الاختبار المخبري تم ملاحظة تفاعلات مباشرة. قد تختلف النتائج خلال ظروف الاستخدام الفعلي.

 

4)LG ThinQ™

- تم إعادة تسمية LG SmartThinQ™ الآن إلى LG ThinQ™.

- قد تختلف المنتجات ذات الميزات الذكية حسب البلد والطراز. تحقّق من ذلك عبر بائع التجزئة المحلي أو شركة LG لمعرفة مدى توافر الخدمة.

- واجهات المستخدم للتطبيقات في الصورة هي لغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن تلك الفعلية.

