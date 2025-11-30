ثلاجة بمجمد علوي سعتها 450 لتر بلون أسود

رغم أن الأمر يعتمد على أسلوب حياتك، كقاعدة عامة: فإن ثلاجة LG Combi بسعة 340–384 لترًا تكفي للأسَر الصغيرة المكوّنة من شخص إلى شخصين؛ بينما تناسب طرازات Slim Multi-Door بسعة 506–508 لترًا العائلات المكوّنة من 3 إلى 4 أشخاص؛ أما للعائلات الأكبر، فنوصي بطرازات LG Multi-Door أو American Style ذات السعة الكبيرة (625–705 لترًا). توفر الطرازات متعددة الأبواب (Multi-Door) عرضًا إضافيًا لتخزين الصواني والأطباق وما إلى ذلك. نظرًا لأننا في LG نرغب في أن يجد كل عميل الثلاجة التي تناسبه، فإننا نقدم مجموعة مختارة من الأحجام لكل فئة.