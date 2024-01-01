ثلاجة بمجمد علوي سعتها 450 لتر بلون فضي

يتكون الصقيع عندما يرتطم بخار الماء بأسلاك تبريد الثلج، ثم يتكثف في الماء، والذي يتجمد على الفور.

تعتمد الثلاجة المزودة بتقنية منع تكوّن الثلج على مؤقت يقوم بتشغيل ملف تسخين يحيط بملف التبريد في فترات منتظمة لإذابة الجليد ومنع تراكمه تلقائيًا.