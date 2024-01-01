We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ثلاجة بمجمد علوي سعتها 450 لتر بلون فضي
GTF452SVAN
الميزات الرئيسية
- Multi Air Flow
- ضاغط عاكس (Inverter Compressor)
- Total No Frost
Multi air flow
نضارة لا حدود لها
يتدفق الهواء البارد في كل اتجاه لإحاطة طعامك بهواء بارد لإبقائه نضرًا وطازجًا.
ضاغط عاكس (Inverter Compressor)
تبريد ذكي مع التحكم في المحرك لتحقيق الكفاءة
يعزز Inverter Compressor¹⁾ كفاءة الطاقة من خلال التحكم في سرعة المحرك.
Total no frost
تبريد منعش تمامًا مع ميزة Total no frost
تحافظ على الطعام طازجًا وغير متجمد دون الحاجة إلى إذابة الثلج.
أرفف من الزجاج المقوى
أرفف متينة وقابلة للتنظيف تقاوم الكسر والبقع
الرفوف الزجاجية المقوّاة قوية بما يكفي لتحمّل الأغراض الثقيلة وسهلة التنظيف دون بقع أو روائح.
إضاءة LED هادئة
أنعم وأفضل على العينين
اعثر على ما تحتاجه دون إيذاء عينيك من خلال مصابيح LED الناعمة التي تخترق ثلاجتك بالكامل.
1)Inverter Compressor
-توفير الطاقة: يستجيب Inverter Compressor لظروف الحمل المتغيرة من خلال ضبط قدرة التبريد لتحقيق كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.- يتم التحكم في طاقة التبريد تلقائيًا وفقًا لظروف درجة الحرارة الداخلية والخارجية للثلاجة.التركيب الميكانيكي لكل من الضاغط التقليدي والضاغط العاكس متماثل ويعتمد على النوع الترددي. يكمن الاختلاف في قدرة التحكم بسرعة المحرك (عدد الدورات في الدقيقة "RPM"). (سرعة المحرك: الترددي خطوة واحدة مقابل العاكس: خطوات متعددة).
الأسئلة الشائعة
Q.
ما حجم الثلاجة التي أحتاجها؟
A.
رغم أن الأمر يعتمد على أسلوب حياتك، كقاعدة عامة: فإن ثلاجة LG Combi بسعة 340–384 لترًا تكفي للأسَر الصغيرة المكوّنة من شخص إلى شخصين؛ بينما تناسب طرازات Slim Multi-Door بسعة 506–508 لترًا العائلات المكوّنة من 3 إلى 4 أشخاص؛ أما للعائلات الأكبر، فنوصي بطرازات LG Multi-Door أو American Style ذات السعة الكبيرة (625–705 لترًا). توفر الطرازات متعددة الأبواب (Multi-Door) عرضًا إضافيًا لتخزين الصواني والأطباق وما إلى ذلك. نظرًا لأننا في LG نرغب في أن يجد كل عميل الثلاجة التي تناسبه، فإننا نقدم مجموعة مختارة من الأحجام لكل فئة.
Q.
هل الثلاجة ذات الباب المزدوج مفيدة؟
A.
تُعرف أيضًا باسم ثلاجات Combi، وتوفّر الثلاجات ذات البابين ميزة وجود قسم منفصل للمجمّد لحفظ جميع الأطعمة المجمدة.
تحتوي ثلاجات LG Combi على مساحة ثلاجة تبلغ 70% فوق مساحة مجمدة تبلغ 30%، مما يمنحك سهولة الوصول إلى الأقسام الأكثر استخدامًا.
Q.
كيف يمكنني تغيير إعداد درجة الحرارة في ثلاجة LG Refrigerator؟
A.
استخدم لوحة التحكم الموجودة على الباب أو داخل الثلاجة لضبط أو تعديل درجة الحرارة في ثلاجتك أو المُجمِّد. استخدم تطبيق LG ThinQ™ لتغيير إعداد درجة الحرارة عن بُعد عبر هاتفك الذكي للطرازات المدعومة.
Q.
ما المقصود بأن تكون الثلاجة بتقنية منع تكوّن الثلج؟
A.
يتكون الصقيع عندما يرتطم بخار الماء بأسلاك تبريد الثلج، ثم يتكثف في الماء، والذي يتجمد على الفور.
تعتمد الثلاجة المزودة بتقنية منع تكوّن الثلج على مؤقت يقوم بتشغيل ملف تسخين يحيط بملف التبريد في فترات منتظمة لإذابة الجليد ومنع تراكمه تلقائيًا.
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
الأبعاد والوزن - أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
700 x 1870 x 720
الأداء - نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
الميزات - باب داخل الباب
لا
التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)
لا
المواد واللمسة النهائية - اللمسة النهائية (الباب)
سيلفر
جميع المواصفات
المواصفات الأساسية
نوع المنتج
تثبيت علوي
الأبعاد والوزن
وزن التغليف (كجم)
84
وزن المنتج (كجم)
80
العمق بدون الباب (مم)
655
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
700 x 1870 x 720
عمق دون مقبض (مم)
720
الميزات
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
لا
باب داخل الباب
لا
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
لا
مزيل روائح
لا
ICE & WATER SYSTEM
موزّع ماء فقط
لا
صانع الثلج الآلي
لا
محضر الثلج_يدوي (متحرك)
لا
المواد واللمسة النهائية
اللمسة النهائية (الباب)
سيلفر
الأداء
نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
حجيرة الثلاجة
ضوء الثلاجة
لا
الرف_زجاج مقوى
4
Hygiene Fresh+
لا
صندوق خضراوات
نعم (1)
منطقة 0 طازجة
لا
حامل البيض/سلة البيض
2 صينية بيض
Hygiene Fresh
لا
التقنية الذكية
تشخيص ذكي للأعطال
لا
ThinQ (Wi-Fi)
لا
السعة
حجم التخزين في الفريزر (لتر)
97
حجم التخزين في الثلاجة
353
إجمالي حجم التخزين (لتر)
450
حجيرة المجمد
ضوء الفريزر
إضاءة LED العلوية
الرف_زجاج مقوى
1
تدفق هواء متعدد
لا
اختياراتنا لك
