About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
ثلاجة بمجمد علوي سعتها 523 لتر باللون الأسود

ثلاجة بمجمد علوي سعتها 523 لتر باللون الأسود

ثلاجة بمجمد علوي سعتها 523 لتر باللون الأسود

GTF522PSAN
صورة أمامية لثلاجة المجمد العلوي بسعة 523 لتر باللون الأسود مع ميزة Multi Air Flow وInverter Compressor وTotal No Frost‏(GTF522PSAN)
صورة داخلية تُوضِّح فتح أماكن التخزين في الثلاجة والمُجمِّد
الثلاجة مفتوحة من اليمين، وتعرض الرفوف الداخلية البيضاء النظيفة
مساحة داخلية واسعة للثلاجة مع إضاءة LED وأرفف منظمة
أدراج الخضروات، تكشف عن سلال Fresh Zone الفسيحة التي تحتفظ بنضارة الطعام
صورة مقربة مفصلة للمقبض
لوحة تحكم تعمل باللمس على باب الثلاجة
صورة للجانب الأيسر من ثلاجة بمجمد علوي
صورة للجانب الأيمن من ثلاجة بمجمد علوي
صورة جانبية للثلاجة توضح العمق وتصميم المقبض
صورة خلفية للثلاجة تُظهر اللوحة الخلفية والتهوية
side
left
back
صورة أمامية لثلاجة المجمد العلوي بسعة 523 لتر باللون الأسود مع ميزة Multi Air Flow وInverter Compressor وTotal No Frost‏(GTF522PSAN)
صورة داخلية تُوضِّح فتح أماكن التخزين في الثلاجة والمُجمِّد
الثلاجة مفتوحة من اليمين، وتعرض الرفوف الداخلية البيضاء النظيفة
مساحة داخلية واسعة للثلاجة مع إضاءة LED وأرفف منظمة
أدراج الخضروات، تكشف عن سلال Fresh Zone الفسيحة التي تحتفظ بنضارة الطعام
صورة مقربة مفصلة للمقبض
لوحة تحكم تعمل باللمس على باب الثلاجة
صورة للجانب الأيسر من ثلاجة بمجمد علوي
صورة للجانب الأيمن من ثلاجة بمجمد علوي
صورة جانبية للثلاجة توضح العمق وتصميم المقبض
صورة خلفية للثلاجة تُظهر اللوحة الخلفية والتهوية
side
left
back

الميزات الرئيسية

  • Multi Air Flow
  • ضاغط عاكس (Inverter Compressor)
  • Total No Frost
ثلاجة بمجمد علوي موضوعة في مطبخ عصري مع ألواح جدار خشبية وطاولة نظيفة
Multi Air Flow

نضارة لا حدود لها

يتدفق الهواء البارد في كل اتجاه لإحاطة طعامك بهواء بارد لإبقائه نضرًا وطازجًا.

هواء بارد يدور من فتحات التهوية داخل الثلاجة للحصول على درجة حرارة ونضارة ثابتة

 

 

ضاغط عاكس (Inverter Compressor)

تبريد ذكي مع التحكم في المحرك لتحقيق الكفاءة

يعزز Inverter Compressor‏¹⁾ كفاءة الطاقة من خلال التحكم في سرعة المحرك.

ثلاجة LG فضية مع مجمد علوي، تعرض تدفق الهواء الأزرق بالداخل لتوضيح تقنية تدوير التبريد
Total No Frost

تبريد منعش تمامًا مع ميزة Total no frost

تحافظ على الطعام طازجًا وغير متجمد دون الحاجة إلى إذابة الثلج.

مقارنة تقنية Total no frost تُظهر بوضوح الحفاظ على نضارة الطعام في الجانب المزود بالتقنية مقابل تكوّن الجليد في الجانب التقليدي من المجمد

أرفف من الزجاج المقوى

أرفف متينة وقابلة للتنظيف تقاوم الكسر والبقع

الرفوف الزجاجية المقوّاة قوية بما يكفي لتحمّل الأغراض الثقيلة وسهلة التنظيف دون بقع أو روائح.

إضاءة LED هادئة

أنعم وأفضل على العينين

اعثر على ما تحتاجه دون إيذاء عينيك من خلال مصابيح LED الناعمة التي تخترق ثلاجتك بالكامل.

*صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

 

1)Inverter Compressor

-توفير الطاقة: يستجيب Inverter Compressor لظروف الحمل المتغيرة من خلال ضبط قدرة التبريد لتحقيق كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.- يتم التحكم في طاقة التبريد تلقائيًا وفقًا لظروف درجة الحرارة الداخلية والخارجية للثلاجة.التركيب الميكانيكي لكل من الضاغط التقليدي والضاغط العاكس متماثل ويعتمد على النوع الترددي. يكمن الاختلاف في قدرة التحكم بسرعة المحرك (عدد الدورات في الدقيقة "RPM"). ‏(سرعة المحرك: الترددي خطوة واحدة مقابل العاكس: خطوات متعددة).

الملخص

طباعة

الأبعاد

gsp
إجمالي حجم التخزين (لتر) 
523
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
‎760 x 1860 x 750 ‎
اللمسة النهائية (الباب)
أسود
نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

المواصفات الأساسية

  • الأبعاد والوزن - أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎760 x 1860 x 750 ‎

  • الأداء - نوع الضاغط

    ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

  • الميزات - باب داخل الباب

    لا

  • التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

  • المواد واللمسة النهائية - اللمسة النهائية (الباب)

    أسود

جميع المواصفات

المواصفات الأساسية

  • نوع المنتج

    تثبيت علوي

الأبعاد والوزن

  • وزن التغليف (كجم)

    95

  • وزن المنتج (كجم)

    88

  • العمق بدون الباب (مم)

    675

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎760 x 1860 x 750 ‎

  • عمق دون مقبض (مم)

    750

الميزات

  • ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

    لا

  • باب داخل الباب

    لا

  • ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

    لا

  • مزيل روائح

    لا

ICE & WATER SYSTEM

  • موزّع ماء فقط

    لا

  • صانع الثلج الآلي

    لا

  • محضر الثلج_يدوي (متحرك)

    لا

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    أسود

الأداء

  • نوع الضاغط

    ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

حجيرة الثلاجة

  • ضوء الثلاجة

    لا

  • الرف_زجاج مقوى

    1

  • Hygiene Fresh+‎

    لا

  • صندوق خضراوات

    نعم (1)

  • منطقة 0 طازجة

    لا

  • حامل البيض/سلة البيض

    نعم

  • Hygiene Fresh

    لا

التقنية الذكية

  • تشخيص ذكي للأعطال

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

السعة

  • حجم التخزين في الفريزر (لتر)

    123

  • حجم التخزين في الثلاجة

    400

  • إجمالي حجم التخزين (لتر) 

    523

حجيرة المجمد

  • الرف_زجاج مقوى

    لا

  • تدفق هواء متعدد

    لا

رأي المستخدمين

الأسئلة الشائعة

Q.

ما حجم الثلاجة التي أحتاجها؟

A.

رغم أن الأمر يعتمد على أسلوب حياتك، كقاعدة عامة: فإن ثلاجة LG Combi بسعة 340–384 لترًا تكفي للأسَر الصغيرة المكوّنة من شخص إلى شخصين؛ بينما تناسب طرازات Slim Multi-Door بسعة 506–508 لترًا العائلات المكوّنة من 3 إلى 4 أشخاص؛ أما للعائلات الأكبر، فنوصي بطرازات LG Multi-Door أو American Style ذات السعة الكبيرة (625–705 لترًا). توفر الطرازات متعددة الأبواب (Multi-Door) عرضًا إضافيًا لتخزين الصواني والأطباق وما إلى ذلك. نظرًا لأننا في LG نرغب في أن يجد كل عميل الثلاجة التي تناسبه، فإننا نقدم مجموعة مختارة من الأحجام لكل فئة.

Q.

هل الثلاجة ذات الباب المزدوج مفيدة؟

A.

تُعرف أيضًا باسم ثلاجات Combi، وتوفّر الثلاجات ذات البابين ميزة وجود قسم منفصل للمجمّد لحفظ جميع الأطعمة المجمدة.

تحتوي ثلاجات LG Combi على مساحة ثلاجة تبلغ 70% فوق مساحة مجمدة تبلغ 30%، مما يمنحك سهولة الوصول إلى الأقسام الأكثر استخدامًا.

Q.

كيف يمكنني تغيير إعداد درجة الحرارة في ثلاجة LG Refrigerator؟

A.

استخدم لوحة التحكم الموجودة على الباب أو داخل الثلاجة لضبط أو تعديل درجة الحرارة في ثلاجتك أو المُجمِّد. استخدم تطبيق LG ThinQ™ لتغيير إعداد درجة الحرارة عن بُعد عبر هاتفك الذكي للطرازات المدعومة.

Q.

ما المقصود بأن تكون الثلاجة بتقنية منع تكوّن الثلج؟

A.

يتكون الصقيع عندما يرتطم بخار الماء بأسلاك تبريد الثلج، ثم يتكثف في الماء، والذي يتجمد على الفور.

تعتمد الثلاجة المزودة بتقنية منع تكوّن الثلج على مؤقت يقوم بتشغيل ملف تسخين يحيط بملف التبريد في فترات منتظمة لإذابة الجليد ومنع تراكمه تلقائيًا.

اختياراتنا لك

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

العثور عليه محليًا

Experience this product around you.
دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 