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كابولي حامل لوحدة مكيف الهواء الخارجية من ال1.5 حصان حتى ال3 حصان
كابولي حامل لوحدة مكيف الهواء الخارجية من ال1.5 حصان حتى ال3 حصان
جميع المواصفات
الأبعاد والوزن
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أبعاد الكابولي (العرض × الارتفاع × العمق)
725x490x570
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أبعاد العبوة (العرض × الارتفاع × العمق)
750x310x40
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وزن العبوة
7.5 كجم
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الخامة
"فولاذ معتدل عادي 37.S 235 HDG. إجهاد الخضوع للبراغي: الصف 4.6" 235 نيوتن/مم2،
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صقل الأسطح
طلاء كهرباء
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السماكة
1.5 ملم
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وزن الكابولي
7.4 كجم
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قدرة التحميل
270 كجم
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اللون
كريمي
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محتويات العبوة
2 جوانب قوس، 2 أذرع دعم، 2 عوارض دعم، 1 عارضة، 2 مسمار M10، 2 صامولة M10، 2 غسالة قفل مقسمة، 10 براغي ذاتية الحفر، دليل التجميع
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