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تبريد فقط/2,25 حصان

المواصفات

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تبريد فقط/2,25 حصان

GS-C18654A4

تبريد فقط/2,25 حصان

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جميع المواصفات

قدرة التبريد

  • واط

    5,270

  • وحدة حرارية بريطانية/ساعة

    17982

إدخال الطاقة (واط)

  • التبريد

    1830

تيار التشغيل (أ)

  • التبريد

    8.7

معدل كفاءة الطاقة

  • واط/واط

    2.88

  • وحدة حرارية بريطانية/واط ساعة

    9.83

إمدادات الطاقة

  • Φ/فولت/هرتز

    50/220/1

دورة الهواء

  • الوحدة الداخلية، الحد الأقصى (م3/دقيقة (CFM))

    15.0 (530)

  • الوحدة الخارجية، الحد الأقصى

    50 (1766)

مستوى الضوضاء (ضغط الصوت، 1م)

  • الوحدة الداخلية، ديسيبل مرتفع (أ) + 3، مرتفع

    40

  • ديسيبل متوسط (أ) + 3، متوسط

    36

  • ديسيبل منخفض (أ) + 3، منخفض

    32

  • الوحدة الخارجية، حد أقصى من الديسيبل (أ) + 3، حد أقصى

    56

الوزن الصافي كجم (رطل)

  • الوحدة الداخلية

    15(33)

  • الوحدة الخارجية

    36(79.4)

الوظائف

  • المؤقت

    التشغيل/الإيقاف، 7 ساعات

  • التشغيل السلس والجاف

    نعم

  • التشخيص الذاتي

    نعم

  • نوع جهاز التحكم عن بعد

    لاسلكي LCD

  • المراحل، مروحة/تبريد/تدفئة

    3 / 4 / -

  • هواء عشوائي (هواء ذاتي)

    نعم

  • مرشح إضافي (قابل للغسيل/مضاد للفطريات)

    نعم

  • النفث البارد (هواء الدفع)

    نعم

  • التأرجح الذاتي (أعلى وأسفل)

    ذاتي

  • التأرجح الذاتي (يمين ويسار)

    ذاتي

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