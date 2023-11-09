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تكييف ال جي هيرو أون/اوف 2.25 حصان بارد/ساخن، التبريد السريع والتدفئة، التشخيص الذكي

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

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الدعم

تكييف ال جي هيرو أون/اوف 2.25 حصان بارد/ساخن، التبريد السريع والتدفئة، التشخيص الذكي

S4-H18TZAAE

تكييف ال جي هيرو أون/اوف 2.25 حصان بارد/ساخن، التبريد السريع والتدفئة، التشخيص الذكي

(3)
front view

*إعرف قدرة التكييف المناسبة لك

أداء أفضل مع الاستشعار المزدوج

انعم بتبريد أو دفء أكثر انتعاشًا في الغرفة من خلال وظيفة التبريد الفائق بضغط زر

استمتع بمستوى فائق من التبريد أو التدفئة عند اللزوم بضغط زر.

التبريد والتدفئة

التأرجح التلقائي

توزيع الهواء على نحو متساوٍ ومريح في أنحاء الغرفة

تعمل ميزة التأرجح التلقائي على توزيع الهواء بالتساوي للشعور بالراحة في كل أركان الغرفة.

يعمل مكيف الهواء المثبت على الجدار في غرفة المعيشة بها نافذة كبيرة وينساب الهواء البارد من المكيف لينشر إحساسًا بالانتعاش.

يظهر على شاشة عرض Smart LED رمز الخطأ &quot;E4&quot;.
التشخيص الذكي

شاشة عرض Smart LED للوصول إلى حلول ذكية

كل ما عليك هو الاتصال بخدمة عملاء LG مع إعطائهم الرمز المعروض على شاشة LED، وسيتولى مهندسو الخدمة تقديم حل للمشكلة.

مؤقت التشغيل/الإيقاف لمدة 24 ساعة

يمكن ضبط مدة تشغيل تصل إلى 24 ساعة ليعمل مكيف الهواء ويتوقف عن العمل متى شئت.

عملية إعادة التشغيل التلقائية

في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يستأنف مكيف الهواء عمله فور عودة التيار.

*قد تتغير صورة عرض جهاز التحكم عن بُعد دون إشعار مسبق.

الاستشعار المزدوج

انعم براحة مزدوجة في محيط مكيّف الهواء مع ميزة الاستشعار المزدوج

يمكن لميزة الاستشعار المزدوج أن تستشعر درجة الحرارة حول وحدة مكيّف الهواء الداخلية، إلى جانب جهاز التحكم عن بُعد لضمان ضبط درجة الحرارة بشكل دقيق ومثالي حسب رغبتك.

مكيّف الهواء المزود بميزة الاستشعار المزدوج

مكيّف الهواء غير المزود بميزة الاستشعار المزدوج

صورة للزعنفة الذهبية داخل الوحدة الخارجية
Blue Fin™‎

طلاء مضاد للتآكل يدوم طويلاً

تضمن Blue Fin™‎ مقاومة السطح للتآكل بشكل أعلى، كما أنها تعزز من متانة المبادل الحراري لفترة أطول.

انعم براحة تامة مع وضع النوم

استمتع بنوم مريح في غرفتك.

انعم بنوم هانئ طوال الليل مع إطفاء الإضاءة

استمتع بقسط وافر من النوم دون إزعاج بسبب إضاءة مكيف الهواء.

الأسئلة المتداولة

س.

ما الفرق بين مكيّف هواء مزود بعاكس وآخر غير مزود به؟

أ.

تختلف مكيّفات الهواء المزودة بعاكس عن مثيلاتها غير المزودة به في إمكانية التحكم بسرعة تشغيل الضاغط.

فمكيّفات الهواء غير المزودة بالعاكس مجهزة بضواغط تعمل بنفس السرعة بغض النظر عن درجة الحرارة الداخلية وإيقاف التشغيل عند الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة وإعادة التشغيل عند ارتفاع درجة الحرارة. أما مكيّفات الهواء المزودة بالعاكس، فتعمل بضبط سرعة الضاغط على مستوى أعلى في حال ارتفاع درجات الحرارة، وعلى سرعة أقل عند انخفاضها.

س.

كيف يمكن تنظيف مكيّف الهواء والتحكم فيه؟

أ.
للاستمتاع بهواء نظيف وأداء فائق، يجب تنظيف المرشح كل أسبوعين. احرص على غسل المرشح بماء فاتر، أو استخدم مادة منظفة محايدة لإزالة الاتساخ شديد الالتصاق. وبعدما تنتهي من غسل المرشح، جففه في مكان مظلل بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. يمكنك استخدام وظيفة Auto Cleaning1) (التنظيف التلقائي) لتسهيل التحكم في تكييف الهواء على نحو يتيح تجفيف مكيّف الهواء من الداخل تلقائيًا عند إيقاف تشغيله.2)3).
1) يلزم ضبط الإعداد الأولي لوظيفة التنظيف التلقائي بواسطة جهاز التحكم عن بُعد. اطلع دليل المستخدم المرفق مع المكيّف للتعرُّف على التفاصيل .2) إذا أوقفت تشغيل الواحدة، تستمر المروحة في العمل لمدة 30 دقيقة تكون هذه الوظيفة مضبوطة على وضع الإيقاف عند شحن الجهاز من المصنع.قد تتعرض هذه الوظيفة للتغيير دون إشعار، فيرجى الاطلاع على دليل المستخدم المرفق مع الجهاز لمعرفة التفاصيل ذات الصلة.3) قد لا تتوفر وظيفة التنظيف التلقائي حسب البلد/الطراز.
س.

كيف يمكن توفير الطاقة أثناء استخدام مكيّف الهواء؟

أ.

يمكنك توفير الطاقة بتحديد درجة الحرارة الملائمة في وضعي التبريد والتدفئة، وبالمداومة على تنظيف المرشحات للحد من زيادة استهلاك الطاقة. يوصى بضبط المكيّف على درجة حرارة تتراوح بين 25 درجة مئوية في وضع التبريد، و21 درجة مئوية في وضع التدفئة.

س.

كيف أقوم بتركيب مكيف الهواء؟

أ.

يتوفر نوعان من مكيّفات الهواء: مكيّفات الهواء إسبليت، مكيفات الهواء المدمجة. يتطلب تركيب مكيّفات الهواء من نوع إسبليت فنيين متخصصين، أما مكيّفات الهواء المدمجة (مكيَّفات هواء نافذة، جدارية، قابلة للحمل، وغيرها)، فلا تستلزم تركيب مجاري مخصصة نظرًا لأن وحداتها الخارجية مدمجة بها. ويجب الاستعانة بمهندس متخصص لتركيب مكيّفات الهواء من نوع إسبليت؛ لأن عملية التركيب تتطلب تثقيب الجدران لتوصيل الوحدتين الخارجية والداخلية وتمديد الأسلاك الكهربائية.

الملخص

طباعة
الوحدة الداخلية Dimension_WxHxD (مم)
1010x315x220
قدرة التبريد المقدرة / دقيقة (W)
5040
تكنولوجيا اساسيه
التأرجح التلقائي
مواصفات اضافيه
التبريد السريع والتدفئة

المواصفات الأساسية

  • نوع المنتج

    الحائط

  • نوع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

    ح/ف

  • تصنيف استهلاك طاقة التبريد / دقيقة (W)

    1440

  • درجة الطاقة

    B

جميع المواصفات

الباركود

  • الباركود

    8806084569769

تبريد

  • 4واي

    من أعلى إلى أسفل

  • التحكم في اتجاه تدفق الهواء (لأعلى ولأسفل)

    نعم

  • سرعة المروحة

    5 خطوات

  • تبريد الطاقة

    نعم

امتثال

  • شهر الإطلاق (YYYY-MM)

    2023-11

  • الصانع (المستورد)

    إل جي إلكترونيكس

  • اسم موديل المنتج

    S4-H18TZAAE

  • نوع المنتج واسم الموديل

    S4-H18TZAAE

مرفق

  • إعادة بدء تلقائية

    نعم

  • وضع المروحة

    نعم

  • تصفية التنبيه

    نعم

  • عملية التبديل القسري

    نعم

  • كشف جسم الإنسان

    غير متوفر

  • انخفاض مستوى الضجيج

    نعم

  • حجز تشغيل / إيقاف (24 ساعة)

    نعم

  • وحدة التحكم عن بُعد

    نعم

  • حجز

    نعم

  • تشغيل من دون الموازن

    غير متوفر

  • التحكم الصوتي (جهاز من طرف ثالث)

    غير متوفر

توفير الطاقة

  • التحكم النشط في الطاقة

    غير متوفر

  • مراقبة الطاقة

    غير متوفر

  • توفير الطاقة (التبريد)

    نعم

  • وحدة التحكم في قوة التيار بالأمبير (ICA)

    غير متوفر

  • درجة الطاقة

    B

التصميم

  • اللون (الجسم)

    أبيض

  • اللون (التفريغ)

    أبيض

  • عرض

    88 مخفي

تصفيه

  • مرشح المواد المسببة للحساسية

    غير متوفر

  • فلتر الغبار

    غير متوفر

  • فلتر الغبار الناعم

    غير متوفر

  • مرشح مسبق

    نعم

تدفئه

  • تسخين الطاقة

    نعم

النظافة الصحية

  • التنظيف التلقائي

    نعم

وحدة خارجية

  • نموذج الوحدة الخارجية

    S4UH18TZAAE

عام

  • قدرة التبريد المقدرة / دقيقة (W)

    5040

  • تصنيف استهلاك طاقة التبريد / دقيقة (W)

    1440

  • مساحة التبريد (قدم مربع)

    N/A

  • مساحة التدفئة (قدم مربع)

    N/A

  • تصنيف قدرة التدفئة / دقيقة (W)

    4920

  • تصنيف استهلاك الطاقة للتدفئة / دقيقة (W)

    1231

  • نوع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

    ح/ف

  • الوحدة الداخلية Dimension_WxHxD (مم)

    1010x315x220

  • وزن الوحدة الداخلية (كجم)

    12.0

  • وزن الوحدة الداخلية (رطل)

    N/A

  • الوحدة الخارجية Dimension_WxHxD (مم)

    853x602x349

  • وزن الوحدة الخارجية (كجم)

    38.0

  • وزن الوحدة الخارجية (رطل)

    N/A

  • نوع المنتج

    الحائط

  • نوع المنتج الثاني

    تشغيل/إيقاف

  • تصنيف جهد الإدخال (V ، هرتز)

    220, 50

  • نوع المبرد

    R410A

  • قوة الصوت (تبريد) SH / H / M / L / SL (ديسيبل (A))

    N/A

  • قوة الصوت (التدفئة) SH / H / M / L / SL (ديسيبل (A))

    N/A

إزالة الرطوبة

  • إزالة الرطوبة

    نعم

  • مستشعر الرطوبة

    غير متوفر

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