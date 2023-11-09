للاستمتاع بهواء نظيف وأداء فائق، يجب تنظيف المرشح كل أسبوعين. احرص على غسل المرشح بماء فاتر، أو استخدم مادة منظفة محايدة لإزالة الاتساخ شديد الالتصاق. وبعدما تنتهي من غسل المرشح، جففه في مكان مظلل بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. يمكنك استخدام وظيفة Auto Cleaning1) (التنظيف التلقائي) لتسهيل التحكم في تكييف الهواء على نحو يتيح تجفيف مكيّف الهواء من الداخل تلقائيًا عند إيقاف تشغيله.2)3).

1) يلزم ضبط الإعداد الأولي لوظيفة التنظيف التلقائي بواسطة جهاز التحكم عن بُعد. اطلع دليل المستخدم المرفق مع المكيّف للتعرُّف على التفاصيل .2) إذا أوقفت تشغيل الواحدة، تستمر المروحة في العمل لمدة 30 دقيقة تكون هذه الوظيفة مضبوطة على وضع الإيقاف عند شحن الجهاز من المصنع.قد تتعرض هذه الوظيفة للتغيير دون إشعار، فيرجى الاطلاع على دليل المستخدم المرفق مع الجهاز لمعرفة التفاصيل ذات الصلة.3) قد لا تتوفر وظيفة التنظيف التلقائي حسب البلد/الطراز.

