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التحقق من حساب LG.com الخاص بك
تهانينا! لقد اقتربت من الانتهاء. سوف تستمتع بمزايا خدمات LG Electronics ومزايا عضوية LG.
لقد أرسلنا رسالة بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمته لتفعيل حساب LG الخاص بك.
يرجى فتح رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بالتحقق الموجودة في صندوق الوارد لديك. انقر فوق رابط التأكيد لإكمال عملية التحقق الخاصة بحساب LG الخاص بك.
رابط التفعيل لحساب LG الخاص بك صالح للاستخدام لمدة 48 ساعة. بعد مرور 48 ساعة، سيتم حذف حساب LG الذي لم يتم إجراء التأكيد له. وفي هذه الحالة، يجب إعادة إجراء التسجيل مرة أخرى ويجب أن يتم تأكيد حساب LG من خلال رابط تفعيل جديد.
يرجى التحقق من مجلد البريد العشوائي إذا لم تعثر على رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بالتأكيد في صندوق الوارد ببريدك الإلكتروني.
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