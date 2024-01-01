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نظام سينما منزلية لاسلكي بتقنية HDMI وطاقة تصل إلى 850 وات

المواصفات

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نظام سينما منزلية لاسلكي بتقنية HDMI وطاقة تصل إلى 850 وات

HT806THW

نظام سينما منزلية لاسلكي بتقنية HDMI وطاقة تصل إلى 850 وات

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جميع المواصفات

القدره الصوتيه-THD 10%

  • الكليه

    850 واط

  • الاماميه

    2X141واط

  • المركزيه

    141 واط

  • الصبووفر

    145واط

  • اللاسلكيه

    2X141واط

الوظائفِ

  • وظيفة CD/DVD

    نعم

  • وظيفه AUX

    نعم

  • وظيفة مدخل الأجهزة المحمولة

    نعم

  • وظيفة FM/AM/RDS

    FM/AM

الجهاز الرئيسي

  • نوع تحميل DVD

    الدرج

  • التشغيل/إيقاف التشغيل

    نعم

  • فتح/إغلاق

    نعم

  • تشغيل/إيقاف مؤقت

    نعم

  • إيقاف

    نعم

  • الوظيفة

    نعم

  • تخطي/بحث(تقديم)/موالفة(+)

    نعم

  • تخطي/بحث(رجوع)/موالفة(-)

    نعم

المواصفات الاساسيه

  • التكرار - تكرار 1/الكل

    نعم

  • ذاكرة الحالة الأخيرة

    نعم

  • التشغيل العشوائى

    نعم

  • التشغيل العشوائى لمسار محدد

    نعم

  • خاصيه USB Plus

    نعم

  • خاصيه USB Direct Recording

    نعم

  • استئناف

    نعم

  • تخطي - تقديم/ترجيع

    نعم

  • بحث - تقديم/ترجيع

    نعم

  • إبطاء - تقديم/ترجيع

    نعم

  • صوت التليفزيون

    نعم

  • تشغيل صوت/صورة ×1.5

    نعم

  • إعدادات المنع (الرقابة الأسرية)

    نعم

  • خاصيه SIMPLINK

    نعم

  • خاصيه Dimmer

    نعم

  • خاصيه Sleep

    نعم

المدخلات-المخرجات

  • مدخل صوت رقمى(Optical/Coaxial)

    نعم optical

  • مدخل صوت Analog

    Aux

  • مخرج اشاره صوره HDMI

    نعم

  • مخرج اشاره صوره Composit

    نعم

  • مخرج اشاره صوره Component

    نعم

  • خاصيه TV Sound ez Set-up

    نعم

  • مقبس USB

    نعم

اللاقراص و الملفات التى يمكن تشغيلها

  • DVD(PAL)

    نعم

  • DVD(NTSC)

    نعم

  • Audio-CD

    نعم

  • CD-R/CD-RW

    نعم

  • MP3

    نعم

  • MP3 ID3 Tag

    نعم

  • DVD-R

    نعم

  • DVD-RW(Video Mode)

    نعم

  • DVD+R

    نعم

  • DVD+R Double Layer

    نعم

  • DVD+RW

    نعم

  • VCD

    نعم

  • SVCD

    نعم

  • WMA

    نعم

  • JPEG

    نعم

  • CDG

    نعم

  • DivX

    نعم

  • Progressive JPEG

    نعم

الخصائص الصوتيه

  • خاصيه Natural Plus

    نعم

  • خاصيه Bass Blast

    نعم

  • Dolby Digital

    نعم

خصائص السماعه الاماميه

  • مستوى ضغط الصوت

    81dB

  • النظام

    Bass Reflex

  • Tweeter Unit

    2" Cone

  • وحده الصبووفر

    3" Cone (1EA)

  • المعاوقه

  • نوع الدرع المغناطيسى

    Non-Shield

خصائص السماعه الخلفيه

  • مستوى ضغط الصوت

    81dB

  • النظام

    Bass Reflex

  • Tweeter Unit

    2" Cone

  • وحده الصبووفر

    3" Cone (1EA)

  • المعاوقه

  • نوع الدرع المغناطيسى

    Non-Shield

خصائص السماعه المركزيه

  • مستوى ضغط الصوت

    81dB

  • النظام

    Bass Reflex

  • Tweeter Unit

    2" Cone

  • وحده الصبووفر

    3" Cone (1EA)

  • المعاوقه

  • نوع الدرع المغناطيسى

    موجود

خصائص الصبوووفر

  • مستوى ضغط الصوت

    83dB

  • النظام

    Bass reflex

  • Woofer Unit

    7" Cone

  • المعاوقه

  • نوع الدرع المغناطيسى

    Non Shield Type

  • Rear Wireless Kit

    W86

الكاريوكى

  • تقييم كاريوكي

    نعم

  • مقدمة عرض للكاريوكي

    نعم

  • عامل زيادة صدى أصوات الكاريوكي

    نعم

  • التحكم في صدى ميكروفون الكاريوكي

    نعم

  • عامل إزالة صوت قرص الكاريوكي المضغوط

    نعم

الطاقة

  • SMPS

    عريض

  • الاستهلاك عند فصل الطاقة

    1.0 واط ↓

  • استهلاك الطاقة

    95 واط

الموالف

  • النوع

    PLL

  • النطاق

    FM/AM

  • عدد المحطات

    50 (عشوائى)

  • النقاء

    نعم

  • نطاق الموالفة (FM1 / 50 كيلوهرتز و100 كيلوهرتز)

    87.50~108.00 ميجاهرتز (50 كيلوهرتز)

  • هوائي FM/MW خارجي

    نعم (75 أوم) / نعم

وحده التحكم عن بعد

  • النوع

    CB1

  • حجم البطاريه

    AAA x 1

الملحقات

  • دليل التعليمات

    نعم

  • وحدة التحكم عن بعد

    نعم

  • هوائي حلقي لموجة AM

    نعم

  • هوائي لموجة FM

    (75 أوم)

  • البطاريات

    نعم

  • كابل السماعه

    نعم

  • بطاقة الضمان

    نعم

  • رمز RCA (فيديو) أصفر، 1P

    نعم

  • Wireless RX

    نعم

الحجم ( الارتفاع ×العرض × العمق)- مم

  • الوحده الرئيسيه

    307X360X57

  • السماعات الاماميه

    200X260X1102

  • السماعات المركزيه

    88X250X100

  • السماعات الخلفيه

    200X260X1102

  • الصبووفر

    318X190X385

الوزن الصافى-كجم

  • الوحده الرئيسيه

    2.8

  • السماعه الاماميه

    2.68

  • السماعه المركزيه

    0.6

  • السماعه الخلفيه

    2.68

  • الصبووفر

    5

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