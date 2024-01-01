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LG XBOOM، BOOM BLAST

المواصفات

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LG XBOOM، BOOM BLAST

LK72B

LG XBOOM، BOOM BLAST

(0)
LG-LK72B
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جميع المواصفات

الهيكل

  • الحجم (العرض × الارتفاع × العمق) مم - الوحدة الرئيسية

    196×238×205

  • حجم (العرض × الارتفاع × العمق) مم - سماعة فضائية

    109×139×100

  • حجم الكرتون (العرض x الارتفاع x العمق) مم

    386×281×297

  • الوزن الصافي (كجم)

    2.4

  • الوزن الإجمالي (كجم)

    3.2

  • اللون

    أحمر

المكبر

  • القناة

    2.1CH

  • إجمالي مخرج الطاقة

    40 واط

  • أمامية يسار/يمين

    10 واط × 2

  • مضخم الصوت

    20 واط

دخل وخرج

  • الشاشة

    نعم

  • USB

    نعم

  • بطاقة SD

    نعم

  • مدخل قابل للحمل

    نعم

  • صوت يسار/يمين

    نعم

  • هوائي راديو FM

    نعم

  • يتألف من قناة

    2CH

  • نوع طرفي

    RCA

الملاءمة

  • كتم الصوت - جهاز التحكم عن بُعد

    نعم

  • Bluetooth

    نعم

  • الاقتران التلقائي

    نعم

تنسيق AV

  • MP3

    نعم

مواصفات التشغيل

  • تخطٍ - تقديم/مراجعة

    نعم

  • مسح - تقديم/مراجعة

    نعم

  • إيقاف مؤقت

    نعم

  • تكرار تشغيل العنوان/المسار

    نعم

  • وضع التشغيل العشوائي

    نعم

الطاقة

  • SMPS

    200 فولط~240 فولط/ 50~ 60 هرتز

  • استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل

    0.5 واط

الراديو

  • نوع الموالف

    موالف رقمي (FM)

  • توليف لأعلى/لأسفل

    نعم

  • إعادة ضبط لأعلى/لأسفل

    نعم

  • نطاق FM

    نعم

  • إعادة ضبط الذاكرة

    50 قناة

  • مسح التعيين المسبق

    نعم

مكبر الصوت

  • نظام القمر الصناعي

    اتجاه واحد

  • وحدة القمر الصناعي

    8.9 سم

  • نظام مضخم الصوت

    اتجاه واحد

  • وحدة مضخم الصوت

    13 سم

مجموعة الملحقات

  • دليل بسيط

    نعم

  • وحدة التحكم عن بُعد - النوع

    وحدة التحكم عن بُعد بواسطة IR‏ (S17)

  • البطارية (الحجم)

    AAA

  • البطاريات (وحدة تحكم عن بُعد)

    2ea

  • FM

    نعم

  • بطاقة ضمان

    نعم

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