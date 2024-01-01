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LG XBOOM، BOOM BLAST
جميع المواصفات
الهيكل
-
الحجم (العرض × الارتفاع × العمق) مم - الوحدة الرئيسية
196×238×205
-
حجم (العرض × الارتفاع × العمق) مم - سماعة فضائية
109×139×100
-
حجم الكرتون (العرض x الارتفاع x العمق) مم
386×281×297
-
الوزن الصافي (كجم)
2.4
-
الوزن الإجمالي (كجم)
3.2
-
اللون
أحمر
المكبر
-
القناة
2.1CH
-
إجمالي مخرج الطاقة
40 واط
-
أمامية يسار/يمين
10 واط × 2
-
مضخم الصوت
20 واط
دخل وخرج
-
الشاشة
نعم
-
USB
نعم
-
بطاقة SD
نعم
-
مدخل قابل للحمل
نعم
-
صوت يسار/يمين
نعم
-
هوائي راديو FM
نعم
-
يتألف من قناة
2CH
-
نوع طرفي
RCA
الملاءمة
-
كتم الصوت - جهاز التحكم عن بُعد
نعم
-
Bluetooth
نعم
-
الاقتران التلقائي
نعم
تنسيق AV
-
MP3
نعم
مواصفات التشغيل
-
تخطٍ - تقديم/مراجعة
نعم
-
مسح - تقديم/مراجعة
نعم
-
إيقاف مؤقت
نعم
-
تكرار تشغيل العنوان/المسار
نعم
-
وضع التشغيل العشوائي
نعم
الطاقة
-
SMPS
200 فولط~240 فولط/ 50~ 60 هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
0.5 واط
الراديو
-
نوع الموالف
موالف رقمي (FM)
-
توليف لأعلى/لأسفل
نعم
-
إعادة ضبط لأعلى/لأسفل
نعم
-
نطاق FM
نعم
-
إعادة ضبط الذاكرة
50 قناة
-
مسح التعيين المسبق
نعم
مكبر الصوت
-
نظام القمر الصناعي
اتجاه واحد
-
وحدة القمر الصناعي
8.9 سم
-
نظام مضخم الصوت
اتجاه واحد
-
وحدة مضخم الصوت
13 سم
مجموعة الملحقات
-
دليل بسيط
نعم
-
وحدة التحكم عن بُعد - النوع
وحدة التحكم عن بُعد بواسطة IR (S17)
-
البطارية (الحجم)
AAA
-
البطاريات (وحدة تحكم عن بُعد)
2ea
-
FM
نعم
-
بطاقة ضمان
نعم
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