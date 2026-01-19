LG xboom Bounce من ابتكارات will.i.am

اختر محطة بناءً على اهتماماتك للاستمتاع بالأخبار المُختارة إلى جانب موسيقى غير محدودة، وكل ذلك في تجربة سلسة ومتكاملة.

تمتع بصوت xboom الفريد الذي يجعل كل نغمة وكل كلمة تنبض بالحياة