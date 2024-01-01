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يوفر نظام XBOOM صوت جهيرا صاخب وصوتا فائقا واضحا دون اى تشويش استمتع ب Karaoke, DJ Pad واضائة led تتزامن مع ايقاع الموسيقى وتحكم بسهولة باستخدام تطبيق XBOOM وامكانية توصيل جيتار
يوفر نظام XBOOM صوت جهيرا صاخب وصوتا فائقا واضحا دون اى تشويش استمتع ب Karaoke, DJ Pad واضائة led تتزامن مع ايقاع الموسيقى وتحكم بسهولة باستخدام تطبيق XBOOM وامكانية توصيل جيتار
*أنظمة استقبال الصوت والصورة أنظمة مسرح منزلي \ هاي فاي تأتي مع ضمان سنة واحدة.
**العمر الإفتراضي للمنتج سنتين.
تضيء صالة الرقص بإضاءة متعددة الألوان
مزامنة هاتفك الذكي مع Beat
مزامنة هاتفك الذكي مع Beat
*تعمل هذه الميزة فقط على نظام Android.
لف الطوابق من صالة الرقص
DJ App
غنّها بصوت عال وواضح
نجم كاريوكي
*الميكروفون غير مرفق.
*الصوت الملفوظ هو مستوى صوت الميكروفون الخاص بصوتك.
عش جو المرح مع الأصدقاء
موفر الحفلة
*لا توجد مساحة تخزين داخلي.
مزيد من الطرق للاستمتاع بالحفلة
مزيد من الطرق للاستمتاع بالحفلة
مشاركة قوائم التشغيل على تطبيق واحد
مشاركة قوائم التشغيل على تطبيق واحد
اشعر بإثارة الأداء الحي
مزامنة صوت التلفزيون
جميع المواصفات
عام
-
الكيان
SA/SB
-
اسم طراز النظام
RN5-F
المكبر
-
محدد الوظيفة - FM
نعم
-
محدد الوظيفة - USB1
نعم
-
محدد الوظيفة - USB2
نعم
-
محدد الوظيفة - Bluetooth
نعم
الواجهه
-
دخل صوت - USB 1
نعم
-
دخل صوت - USB 2
نعم
-
دخل صوت - دخل جيتار
1EA (Φ6.3)
-
وظيفة كاريوكي - حجم صوت الميكروفون (في المجموعة الرئيسية)
نعم
-
وظيفة كاريوكي - مقبس ميكروفون
1EA (Φ6.3)
-
وظيفة كاريوكي - MIC ECHO (في RCU)
نعم
الشاشه
-
شاشة العرض - النوع
14 مقطعًا / 8 أحرف
-
شاشة عرض - تجريبية
نعم
-
شاشة عرض - باهتة
نعم
الصوت
-
معادل- معادل خاص بالمستخدم
نعم
-
معادل - معادل خاص بالمجموعة 2
نعم
-
معادل - قياسي
نعم
-
معادل - بوب
نعم
-
معادل - كلاسيكي
نعم
-
معادل - روك
نعم
-
معادل - جاز
نعم
-
معادل - نمط Bass Blast
نعم
-
معادل - كرة قدم
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Dangdut
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - العربية
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) -- Afro Hip-hop
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - هندي
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Regueton
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Merengue
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Salsa
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Samba
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Axe
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Forro
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Funk
نعم
-
معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Sertanejo
نعم
الطاقة
-
متطلب الطاقة - ضيق
200-240 فولت 50/60 هرتز
-
متطلب الطاقة - عريض
110-240 فولت 50/60 هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
0.5 واط ↓
التحكم في الصوت
-
كتم الصوت
نعم
الموالف
-
النوع
PLL
-
الموجة
FM
-
نطاق الموالفة - FM (بمعدل 50 كيلوهرتز / 100 كيلوهرتز)
87.5 ~ 108.0 ميجاهرتز
-
ضبط مسبق للمحطة (FM / DAB+)
50
-
ذاكرة / حذف
نعم/نعم
-
ساعة/تنبيه/سكون/ضبط
نعم/نعم/نعم
قرص قابل للتشغيل، نوع الملف/الملاءمة
-
تنسيق ملف قابل للتشغيل - MP3
نعم
-
تنسيق ملف قابل للتشغيل - WMA
نعم
-
تنسيق ملف قابل للتشغيل - WMA -ترميز Bluetooth AAC/SBC
نعم
-
ملاءمة - تكرار 1/الكل
نعم/نعم
-
ملاءمة - صندوق موسيقى
نعم
-
ملاءمة - خلط
نعم
-
ملاءمة - تخطٍ - أمام/عكس
نعم
-
ملاءمة - مسح - أمام/عكس
نعم
-
ملاءمة - تسجيل مباشر USB
نعم
-
ملاءمة - نسخة على USB
نعم
-
ملاءمة - Bluetooth
نعم
-
ملاءمة - تطبيق Bluetooth Remote (Android/iOS)
نعم/نعم
-
ملاءمة - تغيير وظيفة BluetoothAuto
نعم
-
ملاءمة - تشغيل Bluetooth (وضع الاستعداد)
نعم
-
ملاءمة - اتصال Bluetooth متعدد (Android)
نعم
-
ملاءمة - إضاءة سماعة متعددة الألوان (RGB)
نعم
-
ملاءمة - Party Strobe (تطبيق)
نعم
-
ملاءمة - MP3/WMA ID3 Tag Display
نعم
-
ملاءمة - بحث في ملف/مجلد مع تشغيل الموسيقى
نعم
-
ملاءمة - حذف الملف
نعم
-
ملاءمة - Fota
نعم
-
ملاءمة - تشغيل موسيقى تلقائيًا (تشغيل ونقل) (Android)
نعم
-
تعيين التنقل - مقبض
نعم
وظائف دي جيه
-
مؤثرات دي جي
نعم (تطبيق فقط)
-
DJ Loop
نعم (تطبيق فقط)
-
DJ PAD
نعم
-
DJ scratcher
نعم (تطبيق فقط)
-
صندوق موسيقى متعدد
نعم
-
Sampler Creator
نعم (تطبيق فقط)
-
دي جيه تلقائي
نعم
كاريوكي
-
وضع الصدى
نعم
-
مؤثرات صوتية
نعم
-
أداء إلغاء الصوت
نعم
-
مغيّر المفتاح
نعم
صوت التلفزيون
-
مزامنة الصوت - Bluetooth (تلفزيون إل جي)
نعم
-
تشغيل/إيقاف تلقائي - Bluetooth (تلفزيون إل جي)
نعم
ملحق ومتحكم عن بُعد
-
وحدة تحكم عن بُعد - وحدة
نعم
-
وحدة تحكم عن بُعد - اسم الطراز
MA2
-
وحدة تحكم عن بُعد - عدد المفاتيح
40 (خيار 9)
-
وحدة تحكم عن بُعد - البطارية
AAAx2
-
دليل التعليمات - بسيط
نعم
-
بطاقة ضمان
نعم
-
نوع صندوق الكرتون (Tip on / Offset / Flexo)
Flexo
-
كابل سلك الطاقة
نعم
السماعة
-
سماعة أمامية - النظام
2Way 3Speaker
-
سماعة أمامية - وحدة مجهار عالي التردد
2 بوصة × 2
-
سماعة أمامية - وحدة مكبر صوت
8"
-
سماعة أمامية - المقاومة (TW/مكبر الصوت)
8Ω/3Ω
التصميم المادي
-
الحجم (العرض × الارتفاع × العمق، ملم) - الجهاز الرئيسي
330x685x344
-
الحجم (العرض × الارتفاع × العمق، ملم) - العبوة
761x436x396
-
الوزن (كجم) - الصافي
13.7
-
الوزن (كجم) - الإجمالي
16.6
-
حجم العبوة - 40 قدمًا مكعبًا عاليًا
462
-
حجم العبوة - 40 قدمًا
385
-
حجم العبوة - 20 قدمًا
185
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