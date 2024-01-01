يوفر نظام XBOOM صوت جهيرا صاخب وصوتا فائقا واضحا دون اى تشويش استمتع ب Karaoke, DJ Pad واضائة led تتزامن مع ايقاع الموسيقى وتحكم بسهولة باستخدام تطبيق XBOOM وامكانية توصيل جيتار

اضبط مستوى صوت الموسيقى والميكروفون بشكل منفصل، وقلّل أصوات المسارات باستخدام أداة إلغاء الصوت، واضبط الموسيقى على صوتك باستخدام أداة تغيير المفتاح. ثم عندما تكون جاهزًا، غنِّ من قلبك.

