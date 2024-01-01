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يوفر نظام XBOOM صوت جهيرا صاخب وصوتا فائقا واضحا دون اى تشويش استمتع ب Karaoke, DJ Pad واضائة led تتزامن مع ايقاع الموسيقى وتحكم بسهولة باستخدام تطبيق XBOOM وامكانية توصيل جيتار

الميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

يوفر نظام XBOOM صوت جهيرا صاخب وصوتا فائقا واضحا دون اى تشويش استمتع ب Karaoke, DJ Pad واضائة led تتزامن مع ايقاع الموسيقى وتحكم بسهولة باستخدام تطبيق XBOOM وامكانية توصيل جيتار

RN5

يوفر نظام XBOOM صوت جهيرا صاخب وصوتا فائقا واضحا دون اى تشويش استمتع ب Karaoke, DJ Pad واضائة led تتزامن مع ايقاع الموسيقى وتحكم بسهولة باستخدام تطبيق XBOOM وامكانية توصيل جيتار

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LG XBOOM RN5, front view

*أنظمة استقبال الصوت والصورة أنظمة مسرح منزلي \ هاي فاي تأتي مع ضمان سنة واحدة.
**العمر الإفتراضي للمنتج سنتين.

صوت شامل لحفلة قوية
LG XBOOM RN5

صوت شامل لحفلة قوية

تقدم ميزة تعزيز الجهير الفائق وغيرها من الميزات الممتعة إيقاعات كبيرة وقوية ترتقي بجو الحفلة.
تعزيز الجهير الفائق
تعزيز الجهير الفائق

صوت قوي سيشعر به كل من في الحفل

يولد XBOOM RN5 من LG تدفقًا إضافيًا للهواء خلف وحدة السماعة لإنتاج صوت جهير مذهل يبث الحياة في أي حفلة.

تضيء صالة الرقص بإضاءة متعددة الألوان

تتنوع أضواء LED الملونة وتتغير مع نبض الإيقاع لإضافة المزيد من الإثارة إلى حفلاتك.
Party Strobe

مزامنة هاتفك الذكي مع Beat

تألق أكثر بقليل من المرح في الحفلة. قم بتوصيل ما يصل إلى ثلاثة هواتف ذكية وحملها بينما يومض الضوء الخلفي بالتزامن مع الموسيقى.

مزامنة هاتفك الذكي مع Beat

*تعمل هذه الميزة فقط على نظام Android.

DJ App

لف الطوابق من صالة الرقص

اجعل جميع من الحفلة يرقص. قم بتطبيق المؤثرات الصوتية مباشرة من تطبيق DJ على نظام Android أو iOS، أو تحكم في لوحة DJ على السماعة.

DJ App

نجم كاريوكي

غنّها بصوت عال وواضح

اضبط مستوى صوت الموسيقى والميكروفون بشكل منفصل، وقلّل أصوات المسارات باستخدام أداة إلغاء الصوت، واضبط الموسيقى على صوتك باستخدام أداة تغيير المفتاح. ثم عندما تكون جاهزًا، غنِّ من قلبك.

نجم كاريوكي

*الميكروفون غير مرفق.
*الصوت الملفوظ هو مستوى صوت الميكروفون الخاص بصوتك.

موفر الحفلة

عش جو المرح مع الأصدقاء

سجّل قوائم التشغيل ومزيج DJ على USB حتى تتمكن من الاستماع إليها في أي وقت. انسخها إلى USB آخر، أو أرسلها إلى الأصدقاء عبر Bluetooth®‎.

موفر الحفلة

*لا توجد مساحة تخزين داخلي.

التوصيل

مزيد من الطرق للاستمتاع بالحفلة

قم بتوصيله بمدخل الجيتار واجعل الغرفة تهتز من الصوت. أو استخدم USB لتشغيل الموسيقى.

مزيد من الطرق للاستمتاع بالحفلة

اتصال Bluetooth متعدد وتطبيق XBOOM

مشاركة قوائم التشغيل على تطبيق واحد

يمكن إقران ثلاثة أجهزة في الوقت ذاته من خلال XBOOM App. استخدم أي أجهزة متصلة للتحكم بسلاسة في قائمة التشغيل بدون مقاطعة الموسيقى. احصل عليه من متجر Google Play أو Apple App Store.

مشاركة قوائم التشغيل على تطبيق واحد

مزامنة صوت التلفزيون

اشعر بإثارة الأداء الحي

قم بتوصيل RN5 بتلفزيون LG الخاص بك عبر اتصال Bluetooth®‎ لتجربة صوت أكثر إثارة للإعجاب في الغرفة.

مزامنة صوت التلفزيون

طباعة

جميع المواصفات

عام

  • الكيان

    SA/SB

  • اسم طراز النظام

    RN5-F

المكبر

  • محدد الوظيفة - FM

    نعم

  • محدد الوظيفة - USB1

    نعم

  • محدد الوظيفة - USB2

    نعم

  • محدد الوظيفة - Bluetooth

    نعم

الواجهه

  • دخل صوت - USB 1

    نعم

  • دخل صوت - USB 2

    نعم

  • دخل صوت - دخل جيتار

    1EA (Φ6.3)

  • وظيفة كاريوكي - حجم صوت الميكروفون (في المجموعة الرئيسية)

    نعم

  • وظيفة كاريوكي - مقبس ميكروفون

    1EA (Φ6.3)

  • وظيفة كاريوكي - MIC ECHO (في RCU)

    نعم

الشاشه

  • شاشة العرض - النوع

    14 مقطعًا / 8 أحرف

  • شاشة عرض - تجريبية

    نعم

  • شاشة عرض - باهتة

    نعم

الصوت

  • معادل- معادل خاص بالمستخدم

    نعم

  • معادل - معادل خاص بالمجموعة 2

    نعم

  • معادل - قياسي

    نعم

  • معادل - بوب

    نعم

  • معادل - كلاسيكي

    نعم

  • معادل - روك

    نعم

  • معادل - جاز

    نعم

  • معادل - نمط Bass Blast

    نعم

  • معادل - كرة قدم

    نعم

  • معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Dangdut

    نعم

  • معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - العربية

    نعم

  • معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) -- Afro Hip-hop

    نعم

  • معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - هندي

    نعم

  • معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Regueton

    نعم

  • معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Merengue

    نعم

  • معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Salsa

    نعم

  • معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Samba

    نعم

  • معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Axe

    نعم

  • معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Forro

    نعم

  • معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Funk

    نعم

  • معادل خاص (لاتيني / برازيلي / غيرهما) - Sertanejo

    نعم

الطاقة

  • متطلب الطاقة - ضيق

    200-240 فولت 50‏/60 هرتز

  • متطلب الطاقة - عريض

    110-240 فولت 50‏/60 هرتز

  • استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

    0.5 واط ↓

التحكم في الصوت

  • كتم الصوت

    نعم

الموالف

  • النوع

    PLL

  • الموجة

    FM

  • نطاق الموالفة - FM (بمعدل 50 كيلوهرتز / 100 كيلوهرتز)

    87.5 ~ 108.0 ميجاهرتز

  • ضبط مسبق للمحطة (FM‏ / DAB+)

    50

  • ذاكرة / حذف

    نعم/نعم

  • ساعة/تنبيه/سكون/ضبط

    نعم/نعم/نعم

قرص قابل للتشغيل، نوع الملف/الملاءمة

  • تنسيق ملف قابل للتشغيل - MP3

    نعم

  • تنسيق ملف قابل للتشغيل - WMA

    نعم

  • تنسيق ملف قابل للتشغيل - WMA‏ -ترميز Bluetooth AAC/SBC

    نعم

  • ملاءمة - تكرار 1/الكل

    نعم/نعم

  • ملاءمة - صندوق موسيقى

    نعم

  • ملاءمة - خلط

    نعم

  • ملاءمة - تخطٍ - أمام/عكس

    نعم

  • ملاءمة - مسح - أمام/عكس

    نعم

  • ملاءمة - تسجيل مباشر USB

    نعم

  • ملاءمة - نسخة على USB

    نعم

  • ملاءمة - Bluetooth

    نعم

  • ملاءمة - تطبيق Bluetooth Remote‏ (Android/iOS)

    نعم/نعم

  • ملاءمة - تغيير وظيفة BluetoothAuto

    نعم

  • ملاءمة - تشغيل Bluetooth (وضع الاستعداد)

    نعم

  • ملاءمة - اتصال Bluetooth متعدد (Android)

    نعم

  • ملاءمة - إضاءة سماعة متعددة الألوان (RGB)

    نعم

  • ملاءمة - Party Strobe (تطبيق)

    نعم

  • ملاءمة - MP3/WMA ID3 Tag Display

    نعم

  • ملاءمة - بحث في ملف/مجلد مع تشغيل الموسيقى

    نعم

  • ملاءمة - حذف الملف

    نعم

  • ملاءمة - Fota

    نعم

  • ملاءمة - تشغيل موسيقى تلقائيًا (تشغيل ونقل) (Android)

    نعم

  • تعيين التنقل - مقبض

    نعم

وظائف دي جيه

  • مؤثرات دي جي

    نعم (تطبيق فقط)

  • DJ Loop

    نعم (تطبيق فقط)

  • DJ PAD

    نعم

  • DJ scratcher

    نعم (تطبيق فقط)

  • صندوق موسيقى متعدد

    نعم

  • Sampler Creator

    نعم (تطبيق فقط)

  • دي جيه تلقائي

    نعم

كاريوكي

  • وضع الصدى

    نعم

  • مؤثرات صوتية

    نعم

  • أداء إلغاء الصوت

    نعم

  • مغيّر المفتاح

    نعم

صوت التلفزيون

  • مزامنة الصوت - Bluetooth (تلفزيون إل جي)

    نعم

  • تشغيل/إيقاف تلقائي - Bluetooth (تلفزيون إل جي)

    نعم

ملحق ومتحكم عن بُعد

  • وحدة تحكم عن بُعد - وحدة

    نعم

  • وحدة تحكم عن بُعد - اسم الطراز

    MA2

  • وحدة تحكم عن بُعد - عدد المفاتيح

    40 (خيار 9)

  • وحدة تحكم عن بُعد - البطارية

    AAAx2

  • دليل التعليمات - بسيط

    نعم

  • بطاقة ضمان

    نعم

  • نوع صندوق الكرتون (Tip on‏ / Offset‏ / Flexo)

    Flexo

  • كابل سلك الطاقة

    نعم

السماعة

  • سماعة أمامية - النظام

    2Way 3Speaker

  • سماعة أمامية - وحدة مجهار عالي التردد

    2 بوصة × 2

  • سماعة أمامية - وحدة مكبر صوت

    8"

  • سماعة أمامية - المقاومة (TW/مكبر الصوت)

    8Ω/3Ω

التصميم المادي

  • الحجم (العرض × الارتفاع × العمق، ملم) - الجهاز الرئيسي

    330x685x344

  • الحجم (العرض × الارتفاع × العمق، ملم) - العبوة

    761x436x396

  • الوزن (كجم) - الصافي

    13.7

  • الوزن (كجم) - الإجمالي

    16.6

  • حجم العبوة - 40 قدمًا مكعبًا عاليًا

    462

  • حجم العبوة - 40 قدمًا

    385

  • حجم العبوة - 20 قدمًا

    185

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