مكبر الصوت LG xboom Stage 301 | مكبر الصوت بتقنية Bluetooth | مكبر الصوت xboom Signature Sound من will.i.am للحفلات والعروض
Tech Radar
أفضل مكبر صوت للحفلات
إن البصمة الصوتية لمكبرات الصوت الجديدة من LG دافئة وممتعة ومعبرة
xboom Stage 301
Digital Trends - Top Tech CES 2025
أفضل المنتجات الصوتية في معرض CES 2025
*The video is for demonstration purposes
will.i.am هو المُصمم التجريبي لشركة LG المخصص لجهاز xboom Stage 301
شركة LG عيّنت will.i.am لإعادة تعريف xboom كعلامة تجارية ترتقي بتجربة الاستماع بصوت وأسلوب جديدين تمامًا. فاز بجائزة غرامي تسع مرات، وهو بلا شك أيقونة حقيقية لثقافة البوب.
تم تحسين "xboom by will.i.am" بشكل احترافي من قِبل will.i.am لتقديم صوت أكثر توازناً مع نغمة أكثر مريحة. باستخدام خبرته في الموسيقى والتقنية، ضبط will.i.am جهاز xboom Stage 301 ليمنحك صوتًا قويًا يميّز حفلتك عن الجميع.
واجهة الصوت
واجهة صوت مصمّمة خصيصًا وبشكل فريد على يد will.i.am
will.i.am هو من صمّم كل صوت يصدر عند تشغيل أو إيقاف جهاز xboom الجديد، أو عند الاتصال بـ Bluetooth أو تعديل الصوت. استمتع بواجهة صوتية متقنة التصميم تمنحك تجربة استثنائية.
will.i.am في الاستوديو يركّز على شاشة أمامه تقع تحت الميكروفون.
استمتع بصوت قوي يحمل توقيعًا مميزًا بفضل مضخم الصوت ومكبرات الترددات المتوسطة المصمّمة من Peerless
زِد من حماس حفلتك مع صوت ستيريو واسع وجهير قوي يعم المكان. مضخم صوت 6.5 بوصة وترددات متوسطة 2.5 بوصة من تصنيع Peerless، تمنحك صوتًا بجودة فائقة لا تضاهى.
*The video is for demonstration purposes
جاهز ليكون نجم المسرح أينما ذهبت
تصميم إسفيني يحوّل أي مكان إلى مسرح ينبض بالحياة. يمكنك وضعه مائلًا أو على حامل — اختر الطريقة التي تتماشى مع أسلوب مساحتك.
يظهر xboom Stage 301 على الجهة اليسرى وهو موضوع على الأرض أمام مجموعة من الراقصين. يتوسط المشهد جهاز xboom Stage 301 موضوعًا على الحامل وإلى جواره الطبول. يظهر xboom Stage 301 على الجهة اليمنى موضوعًا على طاولة في غرفة المعيشة.
*The stand is sold separately.
مكبر الصوت xboom Stage 301 الجديد يحمل أجواء الحفلات في كل مكان
مقبض عملي يسهّل عليك حمل الجهاز والتنقل به في أي مكان. انقل موسيقاك بسهولة إلى أي مكان بفضل الحمل اليدوي.
يظهر في الأعلى will.i.am مرتديًا زيًا أسود وهو يحمل xboom Stage 301 على كتفه. في وسط المشهد، تظهر يد تمسك بجزء من xboom Stage 301 على اليسار، وبالقرب منها صورة مقربة لمقبض الجهاز على اليمين. يظهر will.i.am بزي أبيض في أسفل اليسار واقفًا بجوار xboom Stage 301 على الأرض. يظهر will.i.am في أسفل اليمين وهو ممسك بجهاز xboom Stage 301 بيده اليمنى.
AI Sound
تحسين الصوت بالذكاء الاصطناعي لكل نوع من أنواع الموسيقى
اختر يدويًا من أوضاع الإيقاع أو اللحن أو الوضع الموجه نحو الصوت بناءً على تفضيلاتك، أو دع الذكاء الاصطناعي يحدد الوضع الأمثل لك. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الصوت وضبط الصوت ليناسب النوع.
will.i.am بزيه الأبيض وقبعته البيضاء، يحمل xboom Stage 301 بذراعيه الاثنتين قريبًا من وجهه.
قياس المساحة (Space Calibration)
صوت مُصمم حسب مساحتك
تعمل خاصية قياس المساحة على ضبط خرج الصوت بناءً على حجم غرفتك وتخطيطها. مطابقة مستويات الصوت مع المساحة تتيح صوتًا واضحًا وكاملاً يبدو متوازنًا في كل من البيئات الكبيرة والصغيرة.
*The video is for demonstration purposes
تتزامن إضاءة الذكاء الاصطناعي مع الموسيقى
إضاءة مصممة للمزامنة مع موسيقاك. يحلل الذكاء الاصطناعي الأنواع المختلفة ويضبط الإضاءة لتتناسب مع قائمة التشغيل. تُضفي الإضاءة المزدوجة الشريطية ألواناً نابضة بالحياة على حفلتك.
*The video is for demonstration purposes
أجواء لا تُقاوم مع Karaoke ومجموعات DJ المصممة لزيادة المتعة لأقصى حد
استعرض مواهبك الغنائية مع مزايا Karaoke ومجموعات DJ المتوفرة على تطبيق LG ThinQ. تحكّم في صوت الميكروفون والآلات الموسيقية بكل سهولة من خلال المقابض المخصصة.
في الجهة اليسرى، عرض علوي لـ xboom Stage 301 مع إبراز الأزرار والمقابض. يظهر على الجهة اليمنى هاتفان ذكيان يعرضان واجهة تطبيق xboom على شاشتيهما.
بطارية قابلة للاستبدال لحفلة لا تنتهي
احتفل طوال اليوم مع 12 ساعة من التشغيل وبطارية احتياطية. استبدل البطارية القابلة للتبديل بكل سهولة وقتما شئت، واستمتع بـ 24 ساعة من المرح المتواصل.
* تُباع البطاريات الإضافية بشكل منفصل.
*تفاصيل اختبار البطارية
- مصدر الصوت: 12 مقطعًا تجريبيًا لموسيقى أمريكا الشمالية وأوروبا تُعاد بشكل متواصل
- الوضع: تشغيل عبر Bluetooth
- الجهاز المصدر: Samsung Galaxy A24، بمستوى صوت 20%، مع تشغيل معادل الصوت الواضح، وبدون إضاءة
- نوع الاختبار: اختبار داخلي
مقاومة للماء IPX4
يحمل تصنيف IPX4 لمقاومة الماء. آمنة لأخذها في أي مناسبة تتضمن رذاذ الماء.
بجانب مسبح خارجي، يقف عدد من الأشخاص في الخلف، ويواجههم xboom Stage 301 وقد لامسته رشّات من الماء.
*IPX4 protects against splashing water from any direction for a minimum of 10 minutes.
زر "My Button"
بضغطة زر واحدة، تصلك إلى مختلف أنواع المحتوى بسهولة
استمتع بمجموعة كبيرة من محتوى xboom الحصري، المخصص من خلال تطبيق LG ThinQ. عبر +LG Radio، استمتع بتشكيلة موسيقية متنوعة أو خذ قسطًا من الراحة مع محتوى علاجي مخصص يبعدك عن ضغط اليوم. تسهّل مزامنة Apple Music وتشغيل ملفات الموسيقى المحلية الاستمتاع بنغماتك بسلاسة.
يظهر هاتف به صورة تطبيق وصورة تطبيق افتراضي على كل من الجانبين الأيسر والأيمن. توجد صور وشعار تطبيق Apple music على الجانب الأيسر بينما توجد صور وشعار تطبيق LG ThinQ على الجانب الأيمن. يُعرض في الأسفل الجزء العلوي من xboom Stage 301 مع إبراز زر "My Button".
جميع المواصفات
رأي المستخدمين
