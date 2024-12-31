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مكبر صوت بتصميم أنيق، 300 واط - SN4
*أنظمة استقبال الصوت والصورة أنظمة مسرح منزلي \ هاي فاي تأتي مع ضمان سنة واحدة.
**العمر الإفتراضي للمنتج سنتين.
صوت تلاؤمي لكل ما تشاهده
جهاز تلفزيون معلق على جدار رمادي مع وجود مكبر صوت LG على حامل رمادي أسفل منه. تلفزيون يظهر به قائد يقود الأوركسترا.
أضف المزيد من الطاقة بسهولة
مكبر الصوت على الرف الأبيض، ويوجد مضخم صوت فرعي على الجانب الأيسر. يبدو مضخم الصوت الفرعي أكبر لأنه أكثر انتشارًا.
اتصال أكثر ملاءمة
صورة مقربة لمكبر صوت LG من جهة اليمين مع ظهور شعار LG بالزاوية اليمنى السفلية. أيقونات الاتصال موضحة أعلى المنتج.
البث الذكي لصوت عالي الجودة
قريب من الجانب الأيمن لمكبر الصوت من LG بجوار الهاتف الذكي. يوجد جهازان على الرف الأبيض.
التزامن بسلاسة
التلفزيون متصل بالجدار وشريط الصوت على رف أبيض. عرض تلفزيوني لرجل يعزف على الجيتار.
المواصفات الأساسية
-
عدد القنوات
2.1
-
انتاج الطاقة
300 W
-
رئيسية
890 x 57 x 85 mm
-
مضخم الصوت
171 x 390 x 261 mm
جميع المواصفات
تاثيرات الصوت
-
صوت فائق الوضوح
نعم
-
معيار
نعم
-
نغمة حادة
نعم
قابلية الاتصال
-
HDMI In
1
-
HDMI Out
1
-
اصدار البلوتوث
4
-
ترميز البلوتوث
نعم
-
بصري
1
دعم HDMI
-
يمر-خلال
نعم
-
قناة اعادة الصوت (ARC)
نعم
-
CEC (Simplink)
نعم
عام
-
عدد القنوات
2.1
-
عدد السماعات
3 EA
-
انتاج الطاقة
300 W
صيغة الصوت
-
تقنية صوتية رقمية
نعم
-
تقنية DTS Digital Surround
نعم
-
تقنية DTS Virtual:X
نعم
-
برنامج فك ترميز الصوت المتقدم
نعم
الملائمة
-
تحكم في تطبيقات iOS/Android OS
- / نعم
الابعاد (العرضXالارتفاعXالعمق)
-
رئيسية
890 x 57 x 85 mm
-
مضخم الصوت
171 x 390 x 261 mm
وزن
-
رئيسية
2.1 kg
-
مضخم الصوت
5.3 kg
-
الوزن الاجمالي
9.4 kg
ملحقات
-
شهادة الضمان
نعم
-
كابل بصري
نعم
-
حامل حائطي
نعم
-
ريموت كنترول
نعم
قوة
-
قوة استهلاك (رئيسية)
0.5 W ↓
-
استهلاك الطاقة (رئيسية)
23 W
-
قوة استهلاك (لمضخم الصوت)
0.5 W ↓
-
استهلاك الطاقة (لمضخم الصوت)
33 W
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