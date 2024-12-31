مكبر صوت بتصميم أنيق، 300 واط - SN4

يقوم AI Sound Pro بتحليل المحتوى تلقائيًا لتحسين إعدادات الصوت لما يتم تشغيله على الفور. التقط كل التفاصيل من خلال الحوار الواضح تمامًا أو العمل الأكثر قوة وفقًا للنوع.