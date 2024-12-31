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مكبر صوت بتصميم أنيق، 300 واط - SN4

الميزات

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المواصفات

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مكبر صوت بتصميم أنيق، 300 واط - SN4

SN4

مكبر صوت بتصميم أنيق، 300 واط - SN4

(0)
SN4

*أنظمة استقبال الصوت والصورة أنظمة مسرح منزلي \ هاي فاي تأتي مع ضمان سنة واحدة.
**العمر الإفتراضي للمنتج سنتين.

مكبر صوت متين صنوع من الكربون
مكبر الصوت الكربوني

متابعة صوت عالي الدقة

تم تصميم كل وحدة مكبر صوت بغشاء من الكربون لضمان تحقيق وضوح ممتاز.
صوت احترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي

صوت تلاؤمي لكل ما تشاهده

يقوم AI Sound Pro بتحليل المحتوى تلقائيًا لتحسين إعدادات الصوت لما يتم تشغيله على الفور. التقط كل التفاصيل من خلال الحوار الواضح تمامًا أو العمل الأكثر قوة وفقًا للنوع.

جهاز تلفزيون معلق على جدار رمادي مع وجود مكبر صوت LG على حامل رمادي أسفل منه. تلفزيون يظهر به قائد يقود الأوركسترا.

مضخم صوت فرعي لاسلكي

أضف المزيد من الطاقة بسهولة

تمتع بالإيقاع مع مكبر الصوت اللاسلكي القوي Sound Bar SN4 من LG.​ ضخ 200 وات إضافية، يبدو جيدًا وملائمًا للتثبيت.

مكبر الصوت على الرف الأبيض، ويوجد مضخم صوت فرعي على الجانب الأيسر. ​ يبدو مضخم الصوت الفرعي أكبر لأنه أكثر انتشارًا.

قابلية الاتصال

اتصال أكثر ملاءمة

أضف اتصال البلوتوث® إلى إعدادات الصوت لديك، أو تمتع بسهولة التوصيل والتشغيل عبر الكابلات البصرية أو HDMI.

صورة مقربة لمكبر صوت LG من جهة اليمين مع ظهور شعار LG بالزاوية اليمنى السفلية. أيقونات الاتصال موضحة أعلى المنتج.

بث بالبلوتوث

البث الذكي لصوت عالي الجودة

دفق الموسيقى مباشرة من هاتفك الذكي إلى Sound Bar SN4 من LG عبر ®Bluetooth. صوت استثنائي لكل الموسيقى المفضلة لديك أصبح الآن في متناول يديك.

قريب من الجانب الأيمن لمكبر الصوت من LG بجوار الهاتف الذكي. يوجد جهازان على الرف الأبيض.

مزامنة صوت التلفاز

التزامن بسلاسة

ببساطة يمكن توصيل LG Sound Bar SL4Y بجهاز تلفزيون LG عن طريق ®Bluetooth وجهاز إرسال بصري تجربتك الصوتية التليفزيونية الكاملة جاهزة في وقت قصير.

التلفزيون متصل بالجدار وشريط الصوت على رف أبيض. عرض تلفزيوني لرجل يعزف على الجيتار.

طباعة

المواصفات الأساسية

  • عدد القنوات

    2.1

  • انتاج الطاقة

    300 W

  • رئيسية

    890 x 57 x 85 mm

  • مضخم الصوت

    171 x 390 x 261 mm

جميع المواصفات

تاثيرات الصوت

  • صوت فائق الوضوح

    نعم

  • معيار

    نعم

  • نغمة حادة

    نعم

قابلية الاتصال

  • HDMI In

    1

  • HDMI Out

    1

  • اصدار البلوتوث

    4

  • ترميز البلوتوث

    نعم

  • بصري

    1

دعم HDMI

  • يمر-خلال

    نعم

  • قناة اعادة الصوت (ARC)

    نعم

  • CEC (Simplink)

    نعم

عام

  • عدد القنوات

    2.1

  • عدد السماعات

    3 EA

  • انتاج الطاقة

    300 W

صيغة الصوت

  • تقنية صوتية رقمية

    نعم

  • تقنية DTS Digital Surround

    نعم

  • تقنية DTS Virtual:X

    نعم

  • برنامج فك ترميز الصوت المتقدم

    نعم

الملائمة

  • تحكم في تطبيقات iOS/Android OS

    - / نعم

الابعاد (العرضXالارتفاعXالعمق)

  • رئيسية

    890 x 57 x 85 mm

  • مضخم الصوت

    171 x 390 x 261 mm

وزن

  • رئيسية

    2.1 kg

  • مضخم الصوت

    5.3 kg

  • الوزن الاجمالي

    9.4 kg

ملحقات

  • شهادة الضمان

    نعم

  • كابل بصري

    نعم

  • حامل حائطي

    نعم

  • ريموت كنترول

    نعم

قوة

  • قوة استهلاك (رئيسية)

    0.5 W ↓

  • استهلاك الطاقة (رئيسية)

    23 W

  • قوة استهلاك (لمضخم الصوت)

    0.5 W ↓

  • استهلاك الطاقة (لمضخم الصوت)

    33 W

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