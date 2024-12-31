Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
ساوند بار عالي الطاقة، 600 وات - SNH5

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

من أين أشتريه

الدعم

ساوند بار عالي الطاقة، 600 وات - SNH5

SNH5

ساوند بار عالي الطاقة، 600 وات - SNH5

(0)

*أنظمة استقبال الصوت والصورة أنظمة مسرح منزلي \ هاي فاي تأتي مع ضمان سنة واحدة.
**العمر الإفتراضي للمنتج سنتين.

مكبر الصوت SNH5 من LG

تجربة استماع تحبس الأنفاس بحق

DTS Virtual:X

أجواء ترفيهية قوية وأكثر واقعية

نظام الصوت المحيطي 4.1 قناة

للحصول على جو مثالي للمسرح المنزلي

AI Sound Pro

صوت مثالي يتناسب مع كافة أنواع الترفيه

مزامنة صوت التلفزيون

جودة صوت رائعة للحصول على أكبر قدر من الترفيه

مكبر الصوت SNH5 من LG

مكبر الصوت SNH5 من LG

أفضل صوت للاستمتاع بتجربة المشاهدة السينمائية
DTS Virtual:X

اسمع الفرق مع صوت غامر ثلاثي الأبعاد

يتوافق مكبر الصوت SNH5 من LG مع تقنية DTS Virtual:X لتحويل منزلك إلى مسرح، للاستمتاع بمشاهدة غامرة لجميع أفلامك المفضلة.

اسمع الفرق مع صوت غامر ثلاثي الأبعاد

صوت 4.1 قناة

للاستمتاع بتجربة سينمائية كاملة

يدعم مكبر الصوت SNH5 من LG الخرج 4.1 قناة حتى تتمكن دومًا من مشاهدة التلفاز بالصوت الغامر الأكثر روعة.
LG ThinQ

حوّل التلفاز ومكبر الصوت إلى مركز تحكم

يمكن أن يعمل مكبر الصوت الآن كوحدة تحكم في أجهزتك المنزلية. حيث يمكنك مراقبة أجهزة LG ThinQ المنزلية والتحكم بها بكل أريحية مباشرةً من غرفة معيشتك. تحقق من حالة الثلاجة، والغسالة، ومنقي الهواء، حتى إنه يمكنك تشغيل المكنسة وإيقاف تشغيلها.

حوّل التلفاز ومكبر الصوت إلى مركز تحكم

AI Sound Pro

صوت يتكيف مع كل شيء تشاهده

تحلل تقنية AI Sound Pro المحتوى تلقائيًا لتحسين إعدادات الصوت فورًا وفق المحتوى المعروض. استمتع بكافة التفاصيل مع حوارات نقية وصافية أو حركات قوية ومثيرة حسب المشاهد.

صوت يتكيف مع كل شيء تشاهده

مزامنة صوت التلفزيون

صوت عالي النقاء للاستمتاع بترفيه عالي الجودة

استمتع بأي محتوى لديك بتوصيل تلفاز LG عبر اتصال Bluetooth®‎ أو كابل ألياف ضوئية بكل بساطة. صوت أقوى يفي بكافة احتياجاتك الترفيهية.

صوت عالي النقاء للاستمتاع بترفيه عالي الجودة

التوصيل

سهولة أكبر في التوصيل

أضف إمكانية الاتصال عبر تقنية Bluetooth®‎ إلى النظام الصوتي لديك، أو يمكنك التوصيل والتشغيل بكل سهولة باستخدام كابلات الألياف الضوئية أو HDMI.

سهولة أكبر في التوصيل

يخضع التصميم والميزات والمواصفات للتغيير دون إشعار. صور الشاشة مقدمة بقصد التوضيح وقد تخضع للمحاكاة و/أو التضخيم. قد لا تتوفر بعض الوظائف الموضحة بمقاطع الفيديو في جميع الطرازات. يرجى الرجوع إلى علامة تبويب المواصفات الفنية للحصول على قائمة كاملة بالميزات حسب الطراز، فقد تختلف التفاصيل الموضحة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز.
طباعة

المواصفات الأساسية

  • عدد القنوات

    4.1

  • انتاج الطاقة

    600 W

  • رئيسية

    990 x 97 x 125 mm

  • مضخم الصوت

    191 x 386 x 318 mm

جميع المواصفات

تاثيرات الصوت

  • صوت فائق الوضوح

    نعم

  • معيار

    نعم

  • نغمة حادة

    نعم

قابلية الاتصال

  • HDMI In

    1

  • HDMI Out

    1

  • اصدار البلوتوث

    4

  • ترميز البلوتوث

    نعم

  • بصري

    1

دعم HDMI

  • يمر-خلال

    نعم

  • قناة اعادة الصوت (ARC)

    نعم

  • CEC (Simplink)

    نعم

عام

  • عدد القنوات

    4.1

  • عدد السماعات

    5 EA

  • انتاج الطاقة

    600 W

صيغة الصوت

  • تقنية صوتية رقمية

    نعم

  • تقنية DTS Digital Surround

    نعم

  • تقنية DTS Virtual:X

    نعم

  • برنامج فك ترميز الصوت المتقدم

    نعم

الملائمة

  • تحكم في تطبيقات iOS/Android OS

    - / نعم

الابعاد (العرضXالارتفاعXالعمق)

  • رئيسية

    990 x 97 x 125 mm

  • مضخم الصوت

    191 x 386 x 318 mm

وزن

  • رئيسية

    6.6 kg

  • مضخم الصوت

    5.3 kg

  • الوزن الاجمالي

    14.7 kg

ملحقات

  • شهادة الضمان

    نعم

  • كابل بصري

    نعم

  • ريموت كنترول

    نعم

قوة

  • قوة استهلاك (رئيسية)

    0.5 W ↓

  • استهلاك الطاقة (رئيسية)

    90 W

رأي المستخدمين

العثور عليه محليًا

Experience this product around you.

اختياراتنا لك

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 