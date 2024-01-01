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تليفزيون السينما ثلاثيه الأبعاد من إل جى مقاس 32 بوصه

المواصفات

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تليفزيون السينما ثلاثيه الأبعاد من إل جى مقاس 32 بوصه

32LM3400

تليفزيون السينما ثلاثيه الأبعاد من إل جى مقاس 32 بوصه

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جميع المواصفات

خصائص الشاشه

  • BLU Type

    Direct

  • دقه الصوره

    1366x768

  • مقاس الشاشه بالبوصه

    32

  • مقاس الشاشه بالسنتيمتر

    80

  • Dynamic MCI

    100

الصوره

  • Just Scan (0% overscan)

    ( HDMI/Component/RF) 1080i / 1080p / 720p

  • خاصيه Picture Wizard II

    نعم

  • نسبه التباين

    8 modes( 16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Zoom, Cinema Zoom 1)

  • أنماط الصوره

    8 Modes (Vivid,Standard,Natural,Cinema,Sport,Game, Expert1, Expert2)

الصوت

  • مخرج الصوت

    5W+5W

  • نظام السماعات

    سماعتين بإتجاه واحد

  • نظام الصوت المحيط

    صوت محيط لا نهائى

  • وضع الصوت

    نعم (5 أوضاع)

  • الصوت الواضح 2

    نعم

السينما ثلاثيه الأبعاد

  • 3D Type (SG/FPR/AR/GPR/Non-Glass)

    FPR

  • Supporting Format

    3D Format sheet

  • Format Auto Detection

    نعم

  • 3D to 2D Convert Source

    نعم

  • 2D to 3D Convert Source

    نعم

  • Depth Control

    '0~+20 (default : 10)

  • Viewpoint Control

    '-10~+10 (default : 0)

  • 3D Viewpoint Control

    -10~+10 (default : 0)

  • Dual Play/3d

    Ready

نظام الإرسال

  • Analog

    (PALⅠ, PAL/SECAM BG/DK, NTSC M)

الشبكه

  • خاصيه SIMPLINK (HDMI CEC)

    نعم

USB2.0

  • صور

    (JPEG)

  • DiVX (SD/HD/HD Plus)

    Divx HD

مواصفات خاصه

  • خاصيه Smart Energy Saving

    نعم

  • خاصيه Intelligent Sensor

    نعم

  • خاصيه Input Labeling

    نعم

  • خاصيه EPG(SI)

    نعم

  • خاصيه Quick View (Flashback)

    نعم

  • خاصيه e-Streamer

    نعم

القائمه

  • اللغه

    AJ/JA : EN/FR/TH/MA/IN/AR/RU/Kurd/Far/VN/SP/PO, IL : EN/FR/TH/MA/IN/HE/RU/VN/SP/PO

  • القائمه السريعه

    نعم

البرامج

  • الموالفه الأوتوماتيكيه

    نعم

  • حذف البرنامج - تعديل البرنامج

    نعم

  • تعديل إسم البرنامج

    نعم

  • برمجه القنوات المفضله

    نعم

الواجهه الجانبيه

  • USB 2.0

    1

الواجهه الخلفيه

  • RF In

    1

  • Component In (Y,Pb,Pr) + Audio

    1(Composit )

  • HDMI In

    1 - ARC X

جهاز الريموت

  • النوع

    C-con

الأبعاد

  • الجهاز بدون الحامل

    795 x 504 x 73.5 مم

  • الجهاز بالحامل

    795 x 566 x 207 مم

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