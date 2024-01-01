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تليفزيون بلازما مقاس 50 بوصه
جميع المواصفات
خصائص شاشه البلازما
-
مقاس الشاشه بالبوصه
50
-
دقه التفاصيل
1024x768
-
نسبه التباين
3,000,000:1
-
Protective Skin Glass
نعم
-
Color Reproduction (Panel Output)
16 Bit
-
ISM (Image Sticking Minimization)
(Orbiter / Color Wash)
-
600Hz Sub Field Driving
Yes (600Hz Max Sub Field Driving)
الصوره
-
Dual XD Engine
نعم
-
نسبه التباين
7 modes ( 16:9, Just scan, Original, Full Wide(DTV only), 4:3, 14:9, Cinema Zoom)
-
التحكم فى درجه حراره اللون
3 Modes (Warm, Medium, Cool)
-
Expert Mode / ISFccc Ready
نعم
-
تقليل الضوضاء
نعم
-
Black Stretcher
نعم
-
Intelligent Sensor Mode
نعم
-
xvYCC
نعم
-
DTV Signal Strength (Digital)
نعم
-
PC Resolution
1024 x 768 @ 60Hz
-
Color Reproduction (Chassis Output)
10 Bit
-
Resolution Upscaler (Plus/Basic)
Basic
الصوت
-
مخرج الصوت
10W+10W
-
نظام السماعات
سماعتين بإتجاه واحد
-
نظام الصوت المحيط
صوت محيط لا نهائى
-
وضع الصوت
نعم (5 أوضاع)
-
الصوت الواضح 2
نعم
نظام الإرسال
-
Analog
(PALⅠ, PAL/SECAM BG/DK, NTSC M)
الشبكه
-
خاصيه SIMPLINK (HDMI CEC)
نعم
USB2.0
-
صور
(JPEG)
-
صوت
AC3(Dolby Digital), EAC3, AAC, Mpeg, MP3, PCM
-
DiVX (SD/HD/HD Plus)
Divx HD
مواصفات خاصه
-
خاصيه Smart Energy Saving
نعم
-
خاصيه Intelligent Sensor
نعم
-
خاصيه Input Labeling
نعم
-
خاصيه EPG(SI)
نعم
-
خاصيه Quick View (Flashback)
نعم
-
خاصيه e-Streamer
نعم
القائمه
-
اللغه
EN/SP/FR/GE/PO/TH/MA/IN/RU/HE Arabic + Parsi + Kurdish+Vietnam
-
القائمه السريعه
نعم
البرامج
-
الموالفه الأوتوماتيكيه
نعم
-
حذف البرنامج - تعديل البرنامج
نعم
-
تعديل إسم البرنامج
نعم
-
برمجه القنوات المفضله
نعم
الوقت و الساعه
-
ساعه أوتوماتيكيه
نعم
-
تشغيل تلقائى -إيقاف تلقائى
نعم
-
مؤقت النوم
نعم
-
إيقاف تلقائى
نعم
الواجهه الجانبيه
-
USB 2.0
1
-
HDMI In
2
الواجهه الخلفيه
-
RF In
1
-
Component In (Y,Pb,Pr) + Audio
2
-
HDMI In
1
-
RGB In (D-sub 15pin) - PC
1
جهاز الريموت
-
النوع
C-con
الأبعاد
-
الجهاز بدون الحامل
1168 x 704 x 53 مم
-
الجهاز بالحامل
1168 x 758 x 297 مم
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