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*تليفزيون ال سي دي و ال اي دي و OLED تأتي مع ضمان سنتين
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
*يتم تنشيط ThinQ AI من LG عن طريق "زر الميكروفون".
*قد يختلف المنتج الفعلي عن الصورة المعروضة.
*يستند التلفزيون التقليدي في هذا المحتوى على طرز LG سابقة وتمت محاكاة الصور.
* قد يختلف المنتج الفعلي عن الصورة المعروضة.
جميع المواصفات
الشاشة
-
نوع شاشة العرض
FHD
-
حجم الشاشة
43 بوصة
-
الدقة
1920*1080 (43 بوصة)
-
نوع BLU
مباشر
-
TruMotion / معدل التحديث
`لا / 50 هرتز
الفيديو(جودة الصورة)
-
محسِّن الألوان
اللون الديناميكي
-
أداة ضبط المستوى
أداة ضبط مستوى الدقة
-
تقليل التشويش
تقليل التشويش (NR)
-
وضع الصورة
نعم 8 أوضاع (زاهٍ، قياسي، اقتصادي، سينما، رياضة، ألعاب، (ISF) الخبير (غرفة ساطعة الإضاءة)، (ISF) الخبير (غرفة معتمة))
الصوت
-
مكبّر الصوت (خرج الصوت)
10 واط (5 واط لكل قناة)
-
القناة
2.0 قناة
-
الاتجاه
تشغيل لأسفل
-
خرج الصوت المتزامن
نعم (الخرج البصري أو وضع دعم HP)
-
موالفة الصوت بلمسة واحدة
نوع تركيب التلفزيون
-
الوضع المحيطي
محيطي افتراضي
-
الصوت الواضح
الصوت الواضح
-
ترميز الصوت
AC3 (تقنية Dolby Digital)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، DTS، DTS-HD، DTS Express، WMA (ارجع إلى الدليل)
الوظيفة الذكية
-
عدد وحدات المعالجة المركزية
أحادي
-
الوصول السريع
نعم
نظام البث
-
استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)
DVB-T2/C/S2
-
الأرضي
DVB-T2
-
الكابل
DVB-C
-
القمر الصناعي
نعم DVB-S2
-
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
-
صفحة قناة المعلومات
نعم
-
قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)
نعم
-
[DVB] الترجمة
نعم
-
AD (الوصف الصوتي)
نعم
-
EPG (8 أيام)
نعم
التوصيل
-
HDMI
1 (خلفي) / 1 (جانبي)
-
الإصدار
HDMI 1.4
-
Simplink (جهاز HDMI CEC)
نعم
-
USB
1 (جانبي)
-
المكوّن
نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)
-
دخل المركّب (صوت/صورة)
نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)
-
دخل RF
2 (الجزء الخلفي، RF/القمر الصناعي)
-
SPDIF (خرج الصوت الرقمي البصري)
نعم (خلفي)
الطاقة والحفاظ على البيئة
-
مزوّد الطاقة
100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
دون 0.5 واط
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
يختلف حسب الحجم والمنطقة
-
وضع توفير الطاقة
نعم
الملحق
-
الريموت
L-con
-
البطاريات
نعم
(AAA x 2EA)
-
كابل الطاقة
نعم (مستقل عن التلفزيون)
الميزة الإضافية
-
لغة العرض على الشاشة (OSD)
15ea (JA) الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، الهوسا، السواحيلية 12ea(Iran) الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية التايلاندية، العربية، الفارسية، الكردية 10ea (YK) الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية(Tiếng Việt) التايلاندية، العبرية
-
آلة الزمن (DVR)
نعم
-
التسجيل الرقمي
نعم
-
المشاهدة المؤجلة
نعم
-
اللعبة المضمنة
نعم
-
الطراز التثبيت على الحائط VESA
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