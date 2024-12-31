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تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD

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المعرض

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تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD

32LM550BPVA

تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD

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3 الحزم في هذا المنتج

المنتجات في هذه المجموعة: 3
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75UR80.32LM55

LG، تلفزيون UHD 4K، سلسلة UR80 مقاس 75 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز تحكم عن بعد سحري، سينما ثلاثية الجوانب، HDR10، HLG، AI Sound Pro (5.1.2ch)، حامل ثنائي القطب، 2023 جديد + تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD
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55Q7S6.32LM55

تلفزيون إل جي Real 4K Quantum Dot NanoCell Color Technology LED TV 55 بوصة QNED7S ، تصميم شاشة السينما 4K Cinema HDR WebOS Smart AI ThinQ التعتيم المحلي + تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD
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55CS6.32LM55

تلفاز LG OLED مقاس 55 بوصة من سلسلة CS ، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) السينمائي بدقة 4K تصميم سينمائى والمزوّد بإمكانية تعتيم البكسل بتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS + تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD

*تليفزيون ال سي دي و ال اي دي و OLED تأتي مع ضمان سنتين
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

مستوى جديد من الذكاء مع تقنية الذكاء الاصطناعي.1

.AI Smart

مستوى جديد من الذكاء مع تقنية الذكاء الاصطناعي.

مع ThinQ AI من LG، تتحول الكثير من الأشياء إلى حقيقة بصوتك فقط. حوار متواصل مع خاصية التعرف على صوت المحادثات واحصل على اقتراحات بناءً على عادات المشاهدة.

*يتم تنشيط ThinQ AI من LG عن طريق "زر الميكروفون".
*قد يختلف المنتج الفعلي عن الصورة المعروضة.

محسن الألوان الديناميكي<br>1

محسن الألوان الديناميكي

يعدل معالج الصور المتقدم الألوان ليمنحك صورًا أروع وطبيعية أكثر.
استمتع بألوان الطبيعة الحقيقية على شاشة تلفزيونك.

*يستند التلفزيون التقليدي في هذا المحتوى على طرز LG سابقة وتمت محاكاة الصور.

Dolby Audio™‎<br>صوت سينمائي مدهش<br>1

Dolby Audio™‎
صوت سينمائي مدهش

استمتع بصوت أكثر وضوحًا وروعة بجودة مسرحية في المنزل مع Dolby Audio في تلفزيونك.

اختر ووصل واستمتع <br>1

اختر ووصل واستمتع

عن طريق توصيل USB أو محرك أقراص صلبة بالتلفزيون، يمكنك الاستمتاع بأي محتوى عليه.
استمتع بفيلمك المفضل على شاشة أكبر ذات دقة أعلى.

تصميم يجمع بين البساطة والرقي<br>1

تصميم يجمع بين البساطة والرقي

يتناسب التصميم المذهل الأنيق للتلفزيون وحافته الرفيعة مع ديكور منزلك لتنعم بتجربة مشاهدة أفضل.

* قد يختلف المنتج الفعلي عن الصورة المعروضة.

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جميع المواصفات

الشاشة

  • نوع شاشة العرض

    HD

  • حجم الشاشة

    32H بوصة

  • الدقة

    1366*768 (32H)

  • نوع BLU

    مباشر

  • TruMotion / معدل التحديث

    `لا / 50 هرتز

الفيديو(جودة الصورة)

  • محسِّن الألوان

    اللون الديناميكي

  • أداة ضبط المستوى

    أداة ضبط مستوى الدقة

  • تقليل التشويش

    تقليل التشويش (NR)

  • وضع الصورة

    نعم 8 أوضاع (زاهٍ، قياسي، اقتصادي، سينما، رياضة، ألعاب، (ISF) الخبير (غرفة ساطعة الإضاءة)، (ISF) الخبير (غرفة معتمة))

الصوت

  • مكبّر الصوت (خرج الصوت)

    10 واط (5 واط لكل قناة)

  • القناة

    2.0 قناة

  • الاتجاه

    تشغيل لأسفل

  • خرج الصوت المتزامن

    نعم (الخرج البصري أو وضع دعم HP)

  • موالفة الصوت بلمسة واحدة

    نوع تركيب التلفزيون

  • الوضع المحيطي

    محيطي افتراضي

  • الصوت الواضح

    الصوت الواضح

  • ترميز الصوت

    AC3 (تقنية Dolby Digital)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، DTS، DTS-HD، DTS Express، WMA (ارجع إلى الدليل)

الملاءمة الذكية

  • عدد وحدات المعالجة المركزية

    أحادي

  • الوصول السريع

    نعم

استقبال البث

  • استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)

    نعم DVB-T2/C/S2

  • الأرضي

    DVB-T2

  • الكابل

    DVB-C

  • القمر الصناعي

    DVB-S2

  • استقبال التلفزيون التناظري

    نعم

  • صفحة قناة المعلومات

    نعم

  • قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)

    نعم

  • [DVB] الترجمة

    نعم

  • AD (الوصف الصوتي)

    نعم

  • EPG‏ (8 أيام)

    نعم

المقبس

  • HDMI

    1 (خلفي) / 1 (جانبي)

  • الإصدار

    HDMI 1.4

  • Simplink (جهاز HDMI CEC)

    نعم

  • USB

    1 (جانبي)

  • المكوّن

    نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)

  • دخل المركّب (صوت/صورة)

    نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)

  • دخل RF

    2 (الجزء الخلفي، RF/القمر الصناعي)

  • SPDIF (خرج الصوت الرقمي البصري)

    نعم (خلفي)

الطاقة والحفاظ على البيئة

  • مزوّد الطاقة

    100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز

  • استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

    دون 0.5 واط

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

    يختلف حسب الحجم والمنطقة

  • وضع توفير الطاقة

    نعم

الملحق

  • الريموت

    L-con

  • البطاريات

    نعم
    (AAA x 2EA)

  • كابل الطاقة

    نعم (مستقل عن التلفزيون)

الميزة الإضافية

  • لغة العرض على الشاشة (OSD)

    15ea (JA) الإنجليزية، الإسبانية (español)‏ الفرنسية (français)،‏ البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، الهوسا، السواحيلية 12ea(Iran) الإنجليزية، الإسبانية (español)‏ الفرنسية (français)،‏ البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية التايلاندية، العربية، الفارسية، الكردية 10ea (YK) الإنجليزية، الإسبانية (español)‏ الفرنسية (français)،‏ البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية(Tiếng Việt) التايلاندية، العبرية

  • آلة الزمن (DVR)

    نعم

  • التسجيل الرقمي

    نعم

  • المشاهدة المؤجلة

    نعم

  • اللعبة المضمنة

    نعم

  • الطراز التثبيت على الحائط VESA

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