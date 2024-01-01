14 لكل وحدة الإنجليزية، الإسبانية (español)، الفرنسية (français)، البرتغالية، الروسية، الإندونيسية، الماليزية، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، لغة الهوسا

12 لكل وحدة (إيران)الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الماليزية، الفيتنامية التايلاندية، العربية، الفارسية، الكردية

10لكل وحدة (YK)الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (الفرنسية)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية (Tiếng Việt) التايلاندية، العبرية