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OLED65W7V

المواصفات

التقييمات

الدعم

OLED65W7V

OLED65W7V

OLED65W7V

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جميع المواصفات

الشاشة

  • جهاز الشاشة (OLED/LCD)

    OLED

  • حجم الشاشة (بوصة)

    65

  • الدقة

    3840x2160

  • زاوية المشاهدة

    زاوية مشاهدة مثالية

الفيديو(جودة الصور)

  • HDR

    تقنية HDR النشطة مع تقنية دولبي فيجن

  • HDR - دولبي فيجن

    نعم

  • HDR - HDR10

    نعم

  • HDR - HLG

    نعم

  • مجموعة الألوان الواسعة

    لون مثالي

  • مليار من الألوان الثرية

    نعم

  • التعتيم (تحديد المواصفات)

    تعتيم البكسل

  • أسود

    لون أسود مثالي

  • الإضاءة الفائقة

    إضاءة فائقة الشدة

  • محرك الصور

    محرك كبح ممتاز

  • محرك إتقان اللون

    نعم

  • محرك إتقان اللون - المرقي

    مرقي 4K

  • محرك إتقان اللون - دقة الألوان الحقيقية

    نعم

  • محرك إتقان اللون - معزز العمق النشط

    نعم

  • وضع جودة الصورة المتباين - تأثير HDR

    نعم

  • مزيل أكواد HEVC

    بت 4K@60P، 10

  • مزيل أكواد VP9

    بت 4K@60P، 10

الصوت

  • إخراج الصوت (نشر)

    60 واط (مجال ضعيف: 20واط)

  • نظام سماعات (قناة)

    4.2 قناة

  • دولبي أتموس

    نعم

  • الوضع المحيطي

    OLED محيطي

  • صوت تبايني

    نقل تسمية قناة الارتفاع

  • صوت تبايني - صوت واضح

    صوت واضح III

  • صوت تبايني- معايرة سحرية للصوت

    نعم

  • صوت تبايني - وضع الصوت الذكي

    نعم

  • صوت واي فاي

    نعم

  • البلوتوث/مزامنة الصوت من إل جي

    نعم

  • مزيل شفرات DTS

    نعم

  • كوديك صوت

    AC3(تقنية دولبي الرقمية), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X

تلفزيون ذكي

  • نظام التشغيل (OS)

    webOS 3.5

  • نظام التشغيل (OS) - المعالج

    رباعي

  • جهاز التحكم السحري

    B-in

  • وظيفة التكبير السحرية

    تكبير مباشر + تكبير التركيز

  • 360 VR

    نعم

  • التعرف على الصوت

    نعم

  • الدخول السريع

    نعم

  • معرض OLED

    نعم

  • متجر المحتوى من إل جي

    نعم

  • المشاهدة المتعددة

    نعم

  • متصفح الويب

    نعم

  • مشغل الموسيقى

    نعم

  • المحتوى الخاص بي

    نعم

  • قنواتي

    نعم

  • مستشار القنوات

    نعم

التقارب الذكي

  • تطبيق الهاتف المحمول (LG TV Plus)

    نعم

  • الاتصال بالهاتف المحمول

    نعم

  • تشغيل التلفزيون المتنقل (تشغيل التلفزيون من خلال الهاتف المحمول)

    نعم

  • تشغيل التلفزيون المتنقل (تشغيل التلفزيون من خلال الهاتف المحمول) - تشغيل تلفزيون واي فاي

    نعم

  • تشغيل التلفزيون المتنقل (تشغيل التلفزيون من خلال الهاتف المحمول) - تشغيل تلفزيون منخفض الطاقة

    نعم

  • WiDi (الحاسوب الشخصي إلى التلفزيون)

    نعم

  • ميراكاست (النسخ المتطابق من الهاتف المحمول إلى التلفزيون)

    نعم

  • متصفح ملفات الشبكة

    نعم

الوظائف الإضافية

  • آلة التوقيت - DVR التناظري

    نعم

  • آلة التوقيت - التسجيل الرقمي

    نعم

  • آلة التوقيت - إعادة التشغيل المباشر (التسجيلات الخارجية)

    نعم

  • تحويل الكلام إلى نصوص (STT)

    نعم

  • Simplink (HDMI CEC)

    نعم

  • مخرج الصوت المتزامن

    نعم

  • حجب الدخول إلى المواقع الضارة

    نعم

  • لغة العرض على الشاشة (OSD)

    14 لكل وحدة الإنجليزية، الإسبانية (español)، الفرنسية (français)، البرتغالية، الروسية، الإندونيسية، الماليزية، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، لغة الهوسا
    12 لكل وحدة (إيران)الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الماليزية، الفيتنامية التايلاندية، العربية، الفارسية، الكردية
    10لكل وحدة (YK)الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (الفرنسية)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية (Tiếng Việt) التايلاندية، العبرية

نظام البث

  • استقبال تلفاز رقمي (أرضي، كابلات، أقمار صناعية)

    T- : DVB-T/T2
    V(Y)- : DVB-T2/C/S2

  • [DVB] بث البيانات (حسب مواصفات الدولة)

    حسب المنطقة (MHEG: جنوب أفريقيا)

  • [DVB] CI + (واجهة مشتركة)

    T/T2 : -, T2/C/S2: نعم

  • صفحات النصوص المتلفزة

    نعم

  • نصوص متلفزة (الجزء العلوي/Flof/قائمة)

    نعم

  • حاشية سينمائية

    نعم

  • EPG(8أيام)

    نعم

الاتصال(حسب المنطقة)

  • HDMI

    4

  • HDMI - قناة إعادة الصوت (ARC)

    نعم(HDMI2)

  • USB

    3

  • شبكة منطقة محلية

    نعم

  • مدخل توليف/تشكيل مشترك

    1 (النوع)

  • مدخل توليف (AV)

    1 (النوع)

  • فتحة CI

    T/T2 : -, T2/C/S2: نعم

  • مدخل RF

    T/T2 : 1, T2/C/S2: 2

  • واي فاي (802.11.ac أو 802.11.n)

    802.11ac

  • البلوتوث

    نعم

  • مخرج صوت رقمي (صوتي)

    نعم

  • مخرج سماعة الرأس

    1 (نوع قابس الهاتف)

  • المخرج

    1 (مخرج سماعة رأس مشترك)

  • RS-232C (تحكم/SVC)

    1 (نوع قابس الهاتف)

التصميم

  • التصميم

    صورة على الجدار

ECO

  • جهاز استشعار الإضاءة

    جهاز استشعار أبيض

  • وضع توفير الطاقة

    إيقاف افتراضي

تختلف الملحقات حسب المنطقة)

  • جهاز للتحكم عن بعد

    MR16A/SP16

  • تشكيل/نوع AV

    نوع AV رقم 1/نوع التشكيل 1

  • كابل الطاقة

    (النوع المرفق)

  • دليل المالك

    نعم

  • البطاريات (جهاز التحكم عن بعد)

    نعم

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