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LG ULTRA HD TV
جميع المواصفات
وحدة الشاشة
-
شاشة (OLED/LED)
LED
-
حجم الشاشة
49
-
الدقة
3840*2160
-
نوع BLU (لفئات LED فقط)
Edge
-
معدل التحديث (هرتز)
T100
-
LED Plus (تعتيم موضعي)
نعم
نظام البث
-
استقبال تلفزيون تناظري
نعم
-
استقبال تلفزيون رقمي
نعم
-
أرضي
DVBT2
فيديو
-
محرك حقيقي ULTRA HD
محرك إتقان رئيسي
-
إضاءة فائقة
نعم
-
تحكم حقيقي باللون الأسود
نعم
-
اللون الطبيعي (مولد لون طبيعي)
نعم
-
محرك XD ثلاثي
نعم
-
محسن المحتوى
نعم
-
مسح ديناميكي
نعم
-
تقليل فعال للضوضاء
نعم
-
لون أبيض ديناميكي واضح
نعم
-
معزز اللون الديناميكي
نعم
-
وضع الصورة
9 أوضاع (حي، صور، عادي، بيئي، سينما، ألعاب، كرة قدم، isf Expert1، isf Expect2)
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
نعم 8 أوضاع (16:9، مسح فقط، أساسي، عرض كامل، 4:3، 14:9، تكبير سينما 1، تكبير)
-
سينما حقيقية 24P
نعم
-
كوديك HEVC
4K 60P
الصوت
-
أحادي/ستيريو/مزدوج (MTS/SAP)
نعم
-
مزيل أكواد دولبي الرقمي
نعم
-
مزيل أكواد DTS
نعم
-
نظام السماعات
نظام سماعات 2.0قناة
-
خرج الصوت
20واط L/R) 10*2
-
تويتر
نعم
-
نظام الصوت
محيطي فائق
-
صوت من تصميم هارمان كاردون
نعم
-
تكبير صوت ثلاثي الأبعاد
نعم
-
صوت واضح II
نعم
-
وضع الصوت
6 أوضاع (قياسي، أخبار، موسيقى، سينما، كرة قدم، ألعاب)
-
وضع الصوت الذكي
نعم
-
محسن الصوت
نعم 3 أوضاع (إيقاف، نوع الحامل، النوع المعلق على الجدار)
-
مزامنة صوتية بصرية
نعم
-
المزامنة اللاسلكية للصوت - مزامنة خاصة للصوت
نعم
-
مشفر apt-X
نعم
الوظائف - ثلاثية الأبعاد
-
النوع ثلاثي الأبعاد (SG/FPR/AR/GPR/Non-Glass)
FPR
-
الصيغ المدعومة
S/S, T/B, C/B
-
الكشف الذاتي للصيغ
نعم
-
تحويل المصدر من ثلاثي الأبعاد إلى ثنائي الأبعاد
نعم
-
تحويل المصدر من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد
نعم
-
التحكم بالعمق
0~+20 (افتراضي : 10)
-
تحكم بنقطة العرض
-10~+10 (افتراضي : 0)
-
وضع التحويل من الأبعاد الثنائية إلى الأبعاد الثلاثية
نعم 5 أوضاع (قياسي، يدوي، سينما، رياضة، فائق)
-
التحكم بالعمق ثلاثي الأبعاد
نعم
-
التحكم بنقطة العرض ثلاثية الأبعاد
-10~+10 (افتراضي : 0)
-
تصحيح الصور ثلاثية الأبعاد
نعم
-
تشغيل مزدوج
نعم
الوظائف - تلفزيون زكي - منصة HW
-
SoC
LM15U
-
الفلاش
8جيجابايت
الوظائف - تلفزيون ذكي(USP)
-
بادئ تشغيل التطبيقات (الحالي/الصفحة الرئيسية/تطبيقاتي)
نعم
-
- تطبيق ويب في بادئ تشغيل التطبيقات
نعم (MR)
-
- القناة في بادئ تشغيل التطبيقات (جهاز التوليف + STB)
نعم
-
متجر إل جي
نعم
-
- مباشر (تلفزيون مباشر)
نعم
-
- عروض التلفزيون (Catch-up)
نعم
-
- الأفلام (الفيديو عند الطلب)
نعم
-
- فائق
نعم
-
- ثلاثي الأبعاد (محتوى ثلاثي الأبعاد)
نعم
-
- التطبيقات والألعاب
نعم
-
- صفحتي
نعم
-
- مصمم البرامج
نعم
-
- التسجيلات
نعم
الوظائف - الشائعة
-
متصفح الويب
نعم
-
محرر صوت إل جي
نعم
-
التعرف على الصوت
نعم
-
- تحويل الكلام إلى نص
نعم (الإنجليزية الأسترالية/التايلاندية/الفيتنامية/الإندونيسية/الماليزية/التركية/العربية/العبرية)
-
إمكانية الدخول
نعم
-
- 3 أوضاع (صوت/عجلة/إشارة)
نعم
-
- تحكم عالمي
نعم (GF/إيران/نيجيريا/مصر)
الوظائف - DVR(رقمي)- تسجيل
-
① قرص صلب خارجي
نعم
-
② ذاكرة داخلية
نعم
الوظائف - DVR(رقمي)- تغيير الوقت(تشغيل مباشر)
-
① قرص صلب خارجي
نعم
-
② تسجل ومشاهدة الإدخال الخارجي
نعم (تكوين/RF)
-
③استخدام الوظيفة الذكية والتسجيل
نعم
-
- تسجيل الدخل الخارجي
نعم (تكوين/RF)
الوظائف - DVR(رقمي)- تسجيل القائمة
-
① كتيب
نعم
-
② دليل التلفزيون
نعم
-
- حجب الدخول إلى المواقع الضارة
نعم
الوظائف - SMARTSHARE - مشاركة الوسائط
-
- تطبيق عن بعد
نعم
-
- متصفح ملفات الشبكة (DLNA)
نعم
-
- التحكم بسماعة الرأس وتوصيلها لاسلكيًا
نعم
الوظائف - مشاركة الشاشة
-
- Miracast
نعم
-
- WiDi
نعم
-
واي فاي ب/مدخل/واي فاي جاهز
مدمج
-
- واي فاي مباشر
نعم
-
- Simplink (HDMI CEC)
نعم
الوظائف - USB
-
Divx (SD/HD/Plus HD)
DivX HD
-
الصورة
JPEG, JPS, MPO
-
تحميل تطبيق الجهاز الخارجي
نعم
-
كوديك صوت
AC3(دولبي الرقمي), EAC3, HEAAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, RA, WMA
-
حاشية سينمائية DivX
15 لغة
الوظائف - قناة
-
برمجة/توليف ذاتي
نعم
-
برنامج (القناة) تعديل (إضافة/حذف)
نعم
-
تعريف (القناة) البرنامج (تعيل الاسم)
نعم (ATV)
-
برمجة القنوات المفضلة
نعم
الوظائف - الوقت/الساعة
-
ساعة يدوية/ذاتية
نعم
-
تشغيل/إيقاف المؤقت
نعم
-
مؤقت النوم
نعم
-
إيقاف ذاتي/نوم ذاتي
نعم
مواصفات قوابس(دخل وخرج)- جانب - التلفزيون
-
HDMI 4K
3(3G:1 / 6G:2)
-
USB 2.0/3.0
1-Feb
مجموعات قوابس(دخل وخرج)- خلف - التلفزيون
-
مدخل RF
1 (H)
-
المدخل المركب
1(مكون، H)
-
المدخل المركب (Y ،Pb ،Pr)
1 (مكون)
-
مخرج الصوت الرقمي (البصري)
1 (H)
-
LAN
1 (H)
-
سماعة خارجية/مخرج سماعة رأس
1 (H)
-
RS-232C (تحكم / SVC)
قابس هاتف 1 (SVC فقط)
الملحق
-
رقم فئات الأبعاد الثلاثية (رقم الموديل)
F310 2ea
-
جهاز تحكم عن بعد
MR15 (أسود)
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